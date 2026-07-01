ЗВОЛЛЕ

ЗВОЛЛЕ - го­род в северо-восточной час­ти Ни­дер­лан­дов , административный центр провинции Ове­рэйс­сел.

Один из наи­бо­лее бы­ст­ро рас­ту­щих го­ро­дов стра­ны. Население 114 тысяч человек (2007 год; 50 тысяч человек в 1951 году; 76 тысяч человек 1970 году; 88 тысяч человек в 1985 году; 111 тысяч человек в 2004 году); в конце XX - начале XXI веков в со­ста­ве городского на­се­ле­ния уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля им­ми­гран­тов. Рас­по­ло­жен на реке Эйс­сел и ка­на­ле Звар­те-Ва­тер. Один из ве­ду­щих в стра­не железнодорожных уз­лов (по гру­зо­обо­ро­ту железнодорожного транс­пор­та ус­ту­па­ет толь­ко Ут­рех­ту и Рот­тер­да­му); в Зволле схо­дят­ся же­лез­ные до­ро­ги на Ут­рехт (да­лее в круп­ней­шие го­ро­да ко­нур­ба­ции Ран­стад), Де­вен­тер, Гро­нин­ген, Энс­хе­де (да­лее в Гер­ма­нию), Ал­ме­ло; стро­ит­ся (2007 год) но­вая железнодорожная ли­ния «Ган­за» (Звол­ле - Ле­ли­стад). Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Порт на внутренних вод­ных пу­тях.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1040 год. В 1230 году да­ро­ва­но городское пра­во. C 1407 года член Ган­зы, в 1438 году по­лу­чил ста­пель­ное (склад­ское) пра­во. В XIV-XVI веках при­об­рёл ог­ром­ное зна­че­ние как тор­го­во-транс­порт­ный центр, осо­бен­но в сфе­ре по­ста­вок зер­на и рыб­ной про­дук­ции; вёл об­шир­ную тор­гов­лю с др. ни­дерландскими го­ро­да­ми, се­ве­ро­мор­ски­ми и бал­тий­ски­ми стра­на­ми. В конце XIV-XV веках важ­ный центр дви­же­ния Devotio moderna. С 1448 года им­пер­ский го­род . C 1528 года в сень­о­рии Ове­рэйс­сел, вклю­чён­ной в со­став ни­дерландской про­вин­ций Бур­гунд­ско­го округ Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В середине 1530-х годов один из цен­тров ана­бап­тиз­ма (смотрите Ана­бап­ти­сты). С 1556 года под вла­стью испанских Габс­бур­гов. По Ут­рехт­ской унии 1579 года вме­сте с провинцией Ове­рэйс­сел ото­шёл к Рес­пуб­ли­ке Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В 1795-1806 годах в Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ке, за­тем в Гол­ланд­ском ко­ро­лев­ст­ве 1806-1810 годы (административный центр департамента Ау­де-Эйс­сел, позд­нее департамента Ове­рэйс­сел). В пе­ри­од ан­нек­сии ни­дерландских зе­мель Французской им­пе­ри­ей (1810-1813 годы) административный центр департамента Мон­ден-ван-де-Эйс­сел (французское название Буш-де-л’Исель). С 1814 года административный центр провинции Ове­рэйс­сел Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей (май 1940 года). Один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Ос­во­бо­ж­дён ка­надскими вой­ска­ми 14.04.1945 года.

Со­хра­ни­лись: ос­тат­ки городских стен (XIV век) с во­ро­та­ми Сас­сен­порт (1406-1408 годы), позд­не­го­тическая церковь Святого ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1406-1446 годы), ка­то­лическая церковь Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (1394-1417 годы; баш­ня Пе­пер­бус, 1463-1484 годы, надстроена в 1540, 1727, 1828 годах), до­ми­никан­ский монастырь (XV век), Ра­ту­ша (1448 год), Дом гиль­дии (1571 год). Выс­шая тех­ническая шко­ла, Хри­сти­ан­ский институт Винд­схейм (с 2004 года фи­ли­ал ам­стер­дам­ско­го Сво­бод­но­го университета), Выс­шая шко­ла жур­на­ли­сти­ки. Му­зеи: Го­род­ской, «Эко­дром» (гео­эко­ло­гический, био­эко­ло­гический и па­лео­нто­ло­гическая экс­по­зи­ция), на­ив­но­го искусства (един­ст­вен­ный в Ни­дер­лан­дах) и др. Городской те­атр.

В эко­но­ми­ке (дей­ст­ву­ет 4300 пред­при­ятий и фирм, все­го за­ня­то свыше 75 тысяч человек; середина 2000-х годов) пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг (около 4/5 ра­бо­таю­щих); её основные сек­то­ра - тор­гов­ля, фи­нан­со­вые, де­ло­вые и ком­мерческие ус­лу­ги, сек­тор управ­ле­ния (свя­зан с по­ли­ти­ко-административными функ­ция­ми Зволле как цен­тра про­вин­ции). Зволле - важ­ный центр тран­зит­ных пе­ре­во­зок (боль­шое зна­че­ние име­ет раз­ви­тие ин­фра­струк­ту­ры ло­ги­сти­ки и оп­то­вой тор­гов­ли). Главные от­рас­ли промышленности - об­щее и транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние, элек­тро­тех­ни­че­ская, элек­трон­ная, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая. В Зволле рас­по­ло­жен один из круп­ней­ших ни­дерландских за­во­дов по сбор­ке гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей (с 1964 года; до­чер­нее пред­при­ятие шведского кон­цер­на «Sca­nia»).

За­вод ком­па­нии «Wartsila NSD Nederland» (60% ак­ций при­над­ле­жит финско-шведской кор­по­ра­ции «Wartsila NSD», 40% - ни­дерландскому кон­цер­ну «Stork N. V.») вы­пус­ка­ет энер­го­ус­та­нов­ки для элек­тро­стан­ций и су­дов; име­ют­ся пред­при­ятия по про­изводству ди­зель-мо­то­ров. За­вод фир­мы «Van der Horst Holland» (до­чер­няя ком­па­ния ме­ж­ду­народной кор­по­ра­ции «Diesel Marine International», DMI) - един­ст­вен­ное в Ни­дер­лан­дах пред­при­ятие по вос­ста­нов­ле­нию из­но­шен­ных де­та­лей су­до­вых дви­га­те­лей. В хи­мической промышленности вы­де­ля­ет­ся про­изводство ис­кусственных во­ло­кон, фар­ма­цев­тической про­дук­ции и то­ва­ров бы­то­вой хи­мии. Ком­па­ния WAVIN - один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе про­из­во­ди­телей пла­ст­мас­со­вых труб для промышленного и гражданского строи­тель­ст­ва. Пред­при­ятия по­ли­гра­фической, тек­стиль­ной, швей­ной, пи­ще­вой (в по­сёл­ках Вей­хе и Олст, вхо­дя­щих в со­став промышленного уз­ла Зволле, - круп­ные мя­со­кон­серв­ные пред­при­ятия) промышленности; мас­тер­ские по ре­мон­ту железнодорожной тех­ни­ки. Ту­ризм.

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