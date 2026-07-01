ЗВОЛЛЕ
ЗВОЛЛЕ - город в северо-восточной части Нидерландов, административный центр провинции Оверэйссел.
Один из наиболее быстро растущих городов страны. Население 114 тысяч человек (2007 год; 50 тысяч человек в 1951 году; 76 тысяч человек 1970 году; 88 тысяч человек в 1985 году; 111 тысяч человек в 2004 году); в конце XX - начале XXI веков в составе городского населения увеличивается доля иммигрантов. Расположен на реке Эйссел и канале Зварте-Ватер. Один из ведущих в стране железнодорожных узлов (по грузообороту железнодорожного транспорта уступает только Утрехту и Роттердаму); в Зволле сходятся железные дороги на Утрехт (далее в крупнейшие города конурбации Ранстад), Девентер, Гронинген, Энсхеде (далее в Германию), Алмело; строится (2007 год) новая железнодорожная линия «Ганза» (Зволле - Лелистад). Крупный узел автомобильных дорог. Порт на внутренних водных путях.
Впервые упоминается в 1040 год. В 1230 году даровано городское право. C 1407 года член Ганзы, в 1438 году получил стапельное (складское) право. В XIV-XVI веках приобрёл огромное значение как торгово-транспортный центр, особенно в сфере поставок зерна и рыбной продукции; вёл обширную торговлю с др. нидерландскими городами, североморскими и балтийскими странами. В конце XIV-XV веках важный центр движения Devotio moderna. С 1448 года имперский город. C 1528 года в сеньории Оверэйссел, включённой в состав нидерландской провинций Бургундского округ Священной Римской империи. В середине 1530-х годов один из центров анабаптизма (смотрите Анабаптисты). С 1556 года под властью испанских Габсбургов. По Утрехтской унии 1579 года вместе с провинцией Оверэйссел отошёл к Республике Соединённых провинций. В 1795-1806 годах в Батавской республике, затем в Голландском королевстве 1806-1810 годы (административный центр департамента Ауде-Эйссел, позднее департамента Оверэйссел). В период аннексии нидерландских земель Французской империей (1810-1813 годы) административный центр департамента Монден-ван-де-Эйссел (французское название Буш-де-л’Исель). С 1814 года административный центр провинции Оверэйссел Нидерландского королевства. В годы Второй мировой войны оккупирован нацистской Германией (май 1940 года). Один из центров Движения Сопротивления. Освобождён канадскими войсками 14.04.1945 года.
Сохранились: остатки городских стен (XIV век) с воротами Сассенпорт (1406-1408 годы), позднеготическая церковь Святого архангела Михаила (1406-1446 годы), католическая церковь Вознесения Богоматери (1394-1417 годы; башня Пепербус, 1463-1484 годы, надстроена в 1540, 1727, 1828 годах), доминиканский монастырь (XV век), Ратуша (1448 год), Дом гильдии (1571 год). Высшая техническая школа, Христианский институт Виндсхейм (с 2004 года филиал амстердамского Свободного университета), Высшая школа журналистики. Музеи: Городской, «Экодром» (геоэкологический, биоэкологический и палеонтологическая экспозиция), наивного искусства (единственный в Нидерландах) и др. Городской театр.
В экономике (действует 4300 предприятий и фирм, всего занято свыше 75 тысяч человек; середина 2000-х годов) преобладает сфера услуг (около 4/5 работающих); её основные сектора - торговля, финансовые, деловые и коммерческие услуги, сектор управления (связан с политико-административными функциями Зволле как центра провинции). Зволле - важный центр транзитных перевозок (большое значение имеет развитие инфраструктуры логистики и оптовой торговли). Главные отрасли промышленности - общее и транспортное машиностроение, электротехническая, электронная, металлообрабатывающая. В Зволле расположен один из крупнейших нидерландских заводов по сборке грузовых автомобилей (с 1964 года; дочернее предприятие шведского концерна «Scania»).
Завод компании «Wartsila NSD Nederland» (60% акций принадлежит финско-шведской корпорации «Wartsila NSD», 40% - нидерландскому концерну «Stork N. V.») выпускает энергоустановки для электростанций и судов; имеются предприятия по производству дизель-моторов. Завод фирмы «Van der Horst Holland» (дочерняя компания международной корпорации «Diesel Marine International», DMI) - единственное в Нидерландах предприятие по восстановлению изношенных деталей судовых двигателей. В химической промышленности выделяется производство искусственных волокон, фармацевтической продукции и товаров бытовой химии. Компания WAVIN - один из ведущих в Европе производителей пластмассовых труб для промышленного и гражданского строительства. Предприятия полиграфической, текстильной, швейной, пищевой (в посёлках Вейхе и Олст, входящих в состав промышленного узла Зволле, - крупные мясоконсервные предприятия) промышленности; мастерские по ремонту железнодорожной техники. Туризм.