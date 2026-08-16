«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» - ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств.

Ос­но­ван в 1993 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге ди­ри­жё­ром В. А. Гер­гие­вым - ху­дожественный ру­ко­во­ди­те­лем фес­ти­ва­ля. Про­во­дит­ся еже­год­но в мае - ию­ле. Основная сце­на - Ма­ри­ин­ский те­атр. Фес­ти­валь­ные ме­ро­прия­тия про­хо­дят так­же в Иван­го­ро­де, Вы­бор­ге, Пско­ве, Ка­ли­нин­гра­де, Мо­ск­ве и др. го­ро­дах Рос­сии. В рам­ках фес­ти­ва­ля - опер­ные и ба­лет­ные спек­так­ли, кон­цер­ты сим­фо­ни­че­ской (в т. ч. пол­ные цик­лы сим­фо­ний Л. ван Бет­хо­ве­на, Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча), ка­мер­ной и ора­то­ри­аль­ной му­зы­ки. Главные ис­пол­ни­те­ли - труп­па Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра под руководством Гер­гие­ва.

В фес­ти­ва­ле в раз­ные го­ды уча­ст­во­ва­ли: Гам­бург­ский ба­лет, Лон­дон­ский ко­ро­лев­ский ба­лет, «Нью-Йорк си­ти бал­ле»; ор­ке­ст­ры - Вен­ский фи­лар­мо­нический, Из­ра­иль­ский фи­лар­мо­нический, Лон­дон­ский сим­фо­нический , Бам­берг­ский сим­фо­нический, Мель­бурн­ский сим­фо­нический, Сим­фо­нический ор­кестр Санкт-Пе­тербургской фи­лар­мо­нии; ди­ри­жё­ры - Ю. Х. Те­мир­ка­нов, З. Ме­та, Дж. Ли­вайн, Ф. Хер­ре­ве­ге, М. Ян­сонс, Э. П. Са­ло­нен, К. Эшен­бах, Дж. Ак­сель­род; пев­цы - О. В. Бо­ро­ди­на, В. В. Га­лу­зин, Н. Г. Пу­ти­лин, С. П. Лей­фер­кус, Л. И. Дядь­ко­ва, М. А. Гу­ле­ги­на, А. Ю. Не­треб­ко, Р. Фле­минг, П. До­мин­го, Д. А. Хво­ро­стов­ский; скри­па­чи - В. В. Треть­я­ков, Г. Кре­мер, В. В. Ре­пин, М. А. Вен­ге­ров, Н. Цнай­дер; аль­тист Ю. А. Баш­мет; пиа­ни­сты - Э. К. Вир­са­лад­зе, Н. Л. Лу­ган­ский, А. То­ра­дзе, Е. Бронф­ман, М. В. Плет­нёв и др.

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