«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» - международный фестиваль искусств.
Основан в 1993 году в Санкт-Петербурге дирижёром В. А. Гергиевым - художественный руководителем фестиваля. Проводится ежегодно в мае - июле. Основная сцена - Мариинский театр. Фестивальные мероприятия проходят также в Ивангороде, Выборге, Пскове, Калининграде, Москве и др. городах России. В рамках фестиваля - оперные и балетные спектакли, концерты симфонической (в т. ч. полные циклы симфоний Л. ван Бетховена, Д. Д. Шостаковича), камерной и ораториальной музыки. Главные исполнители - труппа Мариинского театра под руководством Гергиева.
В фестивале в разные годы участвовали: Гамбургский балет, Лондонский королевский балет, «Нью-Йорк сити балле»; оркестры - Венский филармонический, Израильский филармонический, Лондонский симфонический, Бамбергский симфонический, Мельбурнский симфонический, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии; дирижёры - Ю. Х. Темирканов, З. Мета, Дж. Ливайн, Ф. Херревеге, М. Янсонс, Э. П. Салонен, К. Эшенбах, Дж. Аксельрод; певцы - О. В. Бородина, В. В. Галузин, Н. Г. Путилин, С. П. Лейферкус, Л. И. Дядькова, М. А. Гулегина, А. Ю. Нетребко, Р. Флеминг, П. Доминго, Д. А. Хворостовский; скрипачи - В. В. Третьяков, Г. Кремер, В. В. Репин, М. А. Венгеров, Н. Цнайдер; альтист Ю. А. Башмет; пианисты - Э. К. Вирсаладзе, Н. Л. Луганский, А. Торадзе, Е. Бронфман, М. В. Плетнёв и др.