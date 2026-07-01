«ЗВЁЗДНАЯ ПАЛAТА»

«Звёздная палата» — судебный орган в Англии, дополнявший работу судов общего права и других органов правосудия.

Термин известен с середины XVI в. и, вероятно, происходит от орнамента в виде звезд на потолке зала заседаний (Camera Stellata) королевского дворца в Вестминстере. «З. п.» зародилась в недрах Королевского совета, который, начиная с XIV в., время от времени выполнял функции судебного органа. В 1540-е «З. п.» стала самостоятельным судом. Она использовалась Тюдорами для укрепления своей власти как орудие борьбы со взяточничеством и предвзятостью других судебных органов, в том числе для слушания дел против могущественных региональных аристократов и джентри . «З. п.» действовала на основании королевской прерогативы, а не принципов общего права. Она рассматривала индивидуальные обращения и доносы как устные, так и письменные, касавшиеся любых форм покушений на общественный порядок. Работа велась в соответствии с регламентом Королевского совета, а не судов общего права, при этом свидетели, ответчик или обвиняемый должны были приносить клятву перед их опросом в «З. п.», а коллегия присяжных заседателей не созывалась. Наказания по вынесенным приговорам не были регламентированы в зависимости от характера правонарушения. Не учитывая происхождения осужденного, наказанием могли служить тюремное заключение, штрафы, стояние у позорного столба, кнутование, клеймение, но не смертная казнь. Наибольшее влияние «З. п.» имела в период канцлерства Т. Уолси (1515—1529), стремившегося сделать ее ведущим судом первой инстанции, что вызывало недовольство судов общего права на протяжении всего периода ее существования. В 1630-е к ней обращался Карл I Стюарт для преследования парламентской оппозиции, джентри и пуритан , что привело к падению ее авторитета. Была упразднена Долгим парламентом в 1641.

Ист.: Reports of Cases in the Courts of Star Chamber and High Commission / Ed. S. R. Gardiner. (Camden Society. Vol. 39.) London, 1886; Select Cases before the King’s Council in the Star Chamber / Ed. I. S. Leadam. (Selden Society. Vol. 16.). London, 1903.

Лит.: Alford R. P. The Star Chamber and the Regulation of the Legal Profession 1570—1640 // The American Journal of Legal History. 2011. Vol. 51, № 4; Barnes T. G. The Archives and Archival Problems of the Elizabethan and Early Stuart Star Chamber // Journal of Society of Archivists. 1963. Vol. 2. № 8; Idem. Star Chamber Mythology // The American Journal of Legal History. 1961. Vol. 5. № 1; Clegg C. S. Censorship and the Courts of Star Chamber and High Commission in England to 1640 // Journal of Modern European History. 2005. Vol. 3. № 1; Elton G. R. Star Chamber Stories. London, 1958; Guy J. A. The Cardinal’s Court: the Impact of Thomas Wolsey in Star Chamber. Hassocks, 1977; Idem. The Court of Star Chamber and its Records to the Reign of Elizabeth I // Public Record Office Handbook. 1985. № 21.