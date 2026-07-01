«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ»

«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ» - преимущественно переводной сборник рассказов о чудесах Богородицы , получивший широкое распространение в России.

Начиная со второй половины XVII века (известен в русских списках). Включенные в сборник тексты имеют, по-видимому, западноевроп. происхождение (оригиналы неизв.). Сборник в стандартном составе содержит 138 рассказов, объединенных в 15 глав, нумерация рассказов - по главам. В рассказах нередко названо место действия; как правило, это западные страны, особенно часто упоминаются Испания и Португалия, названы также Чешская, «Галанская» (Голландская) земли, Париж, Берлин, Лиссабон и т. д. Мн. рассказы датированы, годы указаны от Р. Х. Наиболее поздние даты: 1572 год(5-й рассказ в 9-й гл.), 1573 год (5-й рассказ в 10-й гл.), 1574 год (2-й рассказ в 3-й гл.), 1578 год (4-й рассказ в 6-й гл.), 1599 год (4-й рассказ в 7-й гл.) гг.

Большинство рассказов посвящено чудесам, связанным с молитвой «Богородице Дево, радуйся» («ангельское поздравление Богородице») и почитанием четок, по которым эта молитва читается. Такого рода сюжеты изложены во мн. главах сборника: «О возношении, и гордости, и невнимании молитвы «Богородице Дево, радуйся»» (инок, смеявшийся над молитвой, был лишен рассудка, разорвалась «жила главы его», и он истекал кровью, помолившись Богородице, он выздоровел; епископ, не признававший «ангельского поздравления», увидел во сне, что он тонет, но Богородица, спасающая других, отталкивает его; епископ раскаялся и увидел во сне, что тонет, но на этот раз Дева Мария спасает и его, и т. п.), «О отверзении неплодных ложесн и о чадородии со избавлением рождаемых от смерти» (помолившись Богородице, неплодная франц. царица родила сына; благочестивая испанка, попав в плен, родила в хлеву и стала молиться «ангельским поздравлением», явившаяся Богородица приняла ребенка, Христос крестил его и т. д.), «Яко сея ради молитвы убиваемые люди и без вести погибаемые до первого своего живота паки возвращахуся» (в 1494 году была повешена невинная женщина, Дева Мария воскресила ее; во время «мора великого», когда «мнози разуму отхождаху», один пресвитер в припадке страха перерезал себе горло ножом, Богородица продлила ему жизнь настолько, чтобы он успел исповедаться и причаститься, и проч.) и др.

Молитва «Богородице Дево, радуйся» составляет основу католического молитвенного последования розарий («венок из роз»), розарием также называются четки, по которым это последование совершается. Появление в Западной Европе текстов, посвященных розарию, можно связать с установлением католич.

Церковью в 1572-1573 годов под 7 октября празднования в честь Девы Марии - Царицы розария (праздник установлен после победы 7 октября 1571 года под Лепанто объединенного европ. флота над тур. армадой; победу объясняли тем, что перед битвой папа Пий V призвал всех католиков читать розарий). Таким образом, сборник «Звезда Пресветлая» можно считать отражением в восточнославянской книжности католической традиции почитания розария (в предисловии сборник назван «венцом разумным», молитвы Богородице - белыми цветами, исходящими из уст молящегося, Богородица плетет Себе из этих цветов «прекрасный венец»). Связь сборника «Звезда Пресветлая» с католической традицией подчеркивается также тем, что название «Звезда Пресветлая» имеет русская икона Божией Матери (около 1700 года, МИХМ), воспроизводящая католич. иконографию розария.

В сборнике отразились антипротестантской идеи: в одной из новелл рассказывается о том, как М. Лютер ударил мечом икону Богородицы и из нее потекла кровь; есть чудеса, связанные с миссионерской деятельностью иезуитов в Индии. В последней, 15-й главе содержатся рассказы о чудесах от икон Божией Матери восточнослав. происхождения (преимущественно юго-западнорусские). Среди оригинальных восточнослав. сюжетов особо можно выделить чудо в веси Каменке Новоторжского у., события которого связаны со Смутным временем: икону Богоматери оскверняет интервент-поляк, но большим грехом в сравнении с этим оказывается совершение священником службы в пьяном виде.

Сохранилось несколько сот русских списков «Звезда Пресветлая» последней трети XVII - конец XIX веков, в основном совпадающих как по составу чудес, так и по порядку их расположения (ряд списков не имеет заглавия «Звезда Пресветлая» (несмотря на характерную структуру текста), поэтому может не отождествляться археографами и исследователями, напр., список последней четверти XVIII века из Кор. библиотеки в Копенгагене (Ny kongeling Samling 122d - 4. Л. 258-377; см.: Svane G. Славянские рукописи в Копенгагенской Королевской библиотеке. Copenhagen, 1993. С. 43-47, № 15). На основе различного написания имен собственных выделены 2 группы текстов: во вторичную, с искажением наименований, входит 7 списков, все остальные составляют основную группу. Особый вариант представляет сокращенная редакция сборника, дополненная рассказами из др. сборников и сохранившаяся в списке БАН. П.I. А58 (34.3.6), который в конце XVII века готовился к печати и содержит посвящение царевне Софии Алексеевне (см. о нем: Соболевский. 1903. С. 223). Отдельные новеллы из «Звезды Пресветлой» встречаются в сборниках пестрого состава.

Помимо рассказов о чудесах в сборник обычно включены оглавление и предисловие «К любезному читателю» со вступительными стихами. Запись, присутствующая в большинстве списков, дает некоторое представление об истории создания сборника: «Венец разумный, сплетенный ангельским гласом Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. От белорусскаго языка преведены и елико возможно по творению их расположены в пользу иноком и бельцем в царствующем граде Москве в лето от создания миру 7176-го июля в 20 день. Сим образом зде первое изъобразися и наречеся «Звезда Пресветлая»» (Там же. С. 222). В некоторых списках указан переводчик - «простолюдин Никита» (о нем ничего не известно, его определение себя как «простолюдина» может быть формой проявления авторского смирения и выступать в качестве синонима светского лица (не духовного), не свидетельствуя о социальном положении). В небольшом числе рукописей в качестве языка оригинала указаны латынь или польский. В отдельных списках встречаются другие даты перевода - 1669, 1683, 1688, 1703 годы, что вызвало предположение о существовании 2 переводов (Петров Н. И. О влиянии западноевроп. лит-ры на древнерусскую // ТКДА. 1872. № 8. С. 743), но анализ 128 списков памятника, проведенный М.Р. Поклонской, не подтвердил эту гипотезу (Поклонская. К вопросу. С. 399).

Таким образом, по свидетельству большинства списков, рассказы «Звезды Пресветлой» были переведены в 1668 году в Москве «от белорусскаго языка» (так мог называться литературный западнорусский язык: упрощенный церковнославянский или «проста мова»; кроме того, это указание может служить маскировкой для реального польск. или лат. источника, доселе не выявленного). В.А. Розов предположил, что местом перевода был Чудов монастырь (Розов В.А. Повесть о Савве Грудцыне // Eranos: Сб. ст. по лит-ре и истории в честь Н.П. Дашкевича. К., 1906 год. С. 235-241), эта гипотеза пока не нашла подтверждения. Даты в заглавии отдельных списков, более поздние, чем 1668 году, относятся, по всей вероятности, именно к спискам (сохранившимся или промежуточным). Несовпадение в датах не является в XVII веке спецификой только «Звезда Пресветлая», но присуще ряду текстов (наиболее показателен пример «Предисловия святцам»).

«Белорусский» текст «Звезды Пресветлой» мог быть как белорусского, так и украинскогопроисхождения. Из предисловия следует, что создатель «белорусского» текста был христианином византийского обряда, православным или униатом. Автор предисловия рассматривает «Звезду Пресветлую» как свою книгу, ничего не пишет о происхождении отдельных рассказов.

Главный вывод из предисловия: «Звезды Пресветлой» не перевод какого-то западного сборника (на латинском или польском языке), но оригинальное произведение (при этом несомненно, что большинство чудес в «Звезде Пресветлой» заимствовано из каких-то западных произведений). Название сборника - один из образов, которыми описывается Дева Мария в «Звезде Пресветлой» (Дева Мария - «утро светлейшее», «звезда незаходимая, звезда пресветлая, заря таинственнаго дне будущего покоя и веселия», «всех цветов прекраснейшая, всех доброт предобрейшая, всех светов всесветлейшая, всея твари святейшая», «заря пресветлая, честная голубице, нескверная агнице» и т. п.).

Проведенное Поклонской сопоставление «Звезды Пресветлой» с другим переводными сборниками того же времени, содержащими посвященные Пресвятой Богородице сюжеты («Великое зерцало», «Небо новое» и «Ключ разумения» архим. Иоанникия (Галятовского), «Огородок Марии Богородицы» игум. Антония (Радивиловского), «Богородице Дево» еп. Тобольского и всея Сибири свт. Иоанна (Максимовича), «Руно орошенное» свт. Димитрия (Савича (Туптало)), «Грешных спасение»), показало, что близость к «Звезде Пресветлой» обнаруживают лишь «Великое зерцало» и «Небо новое» (Поклонская. 1997. С. 14).

Однако эти сборники не могут считаться непосредственными источниками «Звезды Пресветлой», поскольку не содержат сюжетов, посвященных розарию. Невозможно согласиться с выводом Поклонской о том, что сборник «Звезда Пресветлая» «был создан на Руси и использовал легенды о чудесах Богоматери, как включенные в другие переводные сборники, так и разработанные составителем сборника самостоятельно» (Там же. С. 20), поскольку почитание розария было неизвестно в правосл. Церкви. Таким образом., вопрос об источниках «Звезда Пресветлая» следует считать открытым. Полностью сборник «Звезда Пресветлая» не опубликован.

В рукописной традиции сборник «Звезда Пресветлая» распространялся как среди православных, так и среди старообрядцев и нередко помещался в одних сборниках с «Великим зерцалом», «Небом новым» и/или сопровождался сказаниями о чудотворных иконах Божией Матери. Равным образом выписки из «Звезды Пресветлой» могут встречаться в рукописях вместе с другими сказаниями о чудесах Богородицы, в т. ч. заимствованными из упомянутых сборников.

В XIX веке сборник «Звезда Пресвелая» послужил одним из источников составленного «ради неграмотных и сельских людей» (на русском языке) 2-томного сборника сказаний о чудесах Богородицы под заглавием «Благодатный источник» (РГИА. Ф. 834. Оп. 3. № 3899-3900; см.: Никольский А.И. Описание рукописей, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1910. Т. 2. Вып. 2. С. 664-667). Слабо разработан в литературе вопрос об отражении сюжетов «Звезды Пресветлой» в гравированных листах и в старообрядческом рисованном лубке.

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