«ЗВЕЗДА»

«ЗВЕЗДА» - российский литературно-ху­дожественный и об­щественно-по­литический жур­нал.

Ос­но­ван в 1924 году в Ле­нин­гра­де ; вы­хо­дил еже­ме­сяч­но (до 1927 года и в го­ды Великой Отечественной вой­ны один раз в два ме­ся­ца). В «Звезде» пуб­ли­ку­ют­ся про­за, по­эзия, кри­тические ста­тьи, пе­ре­во­ды с иностранных язы­ков, ис­то­рические, крае­ведческие и ме­му­ар­ные ма­те­риа­лы, до­ку­мен­ты из литературного на­сле­дия русских пи­са­те­лей.

Вы­шли специальные но­ме­ра, по­свя­щён­ные А. А. Ах­ма­то­вой, В. В. На­бо­ко­ву, С. Д. Дов­ла­то­ву, И. А. Брод­ско­му. Сре­ди ав­то­ров - М. Горь­кий, Б. А. Лав­ре­нёв, М. М. Зо­щен­ко, Ю. Н. Ты­ня­нов, К. А. Фе­дин, Н. А. За­бо­лоц­кий, В. С. Шеф­нер, Д. А. Гра­нин, А. С. Куш­нер, В. А. Со­сно­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)