«ЗВЕЗДА»
«ЗВЕЗДА» - российский литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Основан в 1924 году в Ленинграде; выходил ежемесячно (до 1927 года и в годы Великой Отечественной войны один раз в два месяца). В «Звезде» публикуются проза, поэзия, критические статьи, переводы с иностранных языков, исторические, краеведческие и мемуарные материалы, документы из литературного наследия русских писателей.
Вышли специальные номера, посвящённые А. А. Ахматовой, В. В. Набокову, С. Д. Довлатову, И. А. Бродскому. Среди авторов - М. Горький, Б. А. Лавренёв, М. М. Зощенко, Ю. Н. Тынянов, К. А. Федин, Н. А. Заболоцкий, В. С. Шефнер, Д. А. Гранин, А. С. Кушнер, В. А. Соснора.