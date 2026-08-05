ЗВЕВО (СВЕВО) ИТАЛО
ЗВЕВО (СВЕВО) ИТАЛО (псевдоним итал. Italo Svevo; настоящие имя и фамилия Арон Гектор (Этторе) Шмиц, итал. Aron Hector (Ettore) Schmitz) - итальянский писатель.
Родился в семье еврейского коммерсанта.
В 1877-1880 годах учился в Высшем коммерческом училище Триеста, с 1880 года занимался банковской и коммерческой деятельностью.
Выбор псевдонима (буквально - итальянский шваб) подчёркивает стремление Звево связать своё творчество как с итальянской, так и с немецкой и австрийской культурными традициями.
Печатался с конца 1870-х годов. В рассказе «Племя» («La tribù», 1897) отразился интерес Звево к идеям марксизма; в отчасти автобиографических романах, близких эстетике натурализма [«Одна жизнь» («Una vita», 1892), «Дряхлость» («Senilità», 1898)], - увлечение философией А. Шопенгауэра. Невнимание критиков к ранним произведениям Звево повлекло за собой многолетний перерыв в творческой деятельности.
Значительную роль в карьере Звево сыграла дружба с Дж. Джойсом (с 1906 года). В 1908-1912 годах усиленно занимался психоанализом; основные положения теории З. Фрейда подверглись ироническому переосмыслению в наиболее известном сочинении Звево - психологическом романе «Самопознание Дзено» («La coscienza di Zeno», 1923, русский перевод 1972), близком эстетике модернизма и прозе М. Пруста.
Среди других сочинений: сборники новелл, в т.ч. «Удачная шутка» («Una burla riuscita», 1928); незавершённый роман «Короткое сентиментальное путешествие» («Corto viaggio sentimentale», опубликован в 1949 году); притча «Повесть о добром старце и прекрасной девушке» («La novella del buon vecchio e della bella fanciulla», опубликован в 1930); драматургия, дневники, письма.