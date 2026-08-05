ЗВЕВО (СВЕВО) ИТАЛО

ЗВЕВО (СВЕВО) ИТАЛО (псевдоним итал. Italo Svevo; настоящие имя и фамилия Арон Гектор (Этторе) Шмиц, итал. Aron Hector (Ettore) Schmitz) - итальянский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье еврейского ком­мер­сан­та.

В 1877-1880 годах учил­ся в Выс­шем ком­мерческом училище Трие­ста, с 1880 года за­ни­мал­ся бан­ков­ской и ком­мерческой дея­тель­но­стью.

Вы­бор псев­до­ни­ма (буквально - италь­ян­ский шваб) под­чёр­ки­ва­ет стрем­ле­ние Звево свя­зать своё твор­че­ст­во как с итальянской, так и с немецкой и австрийской куль­тур­ны­ми тра­ди­ция­ми.

Пе­ча­тал­ся с конца 1870-х годов. В рас­ска­зе «Пле­мя» («La tribù», 1897) от­ра­зил­ся ин­те­рес Звево к иде­ям мар­ксиз­ма ; в от­час­ти ав­то­био­гра­фических ро­ма­нах, близ­ких эс­те­ти­ке на­ту­ра­лиз­ма [«Од­на жизнь» («Una vita», 1892), «Дрях­лость» («Se­ni­li­tà», 1898)], - ув­ле­че­ние фи­ло­со­фи­ей А. Шо­пен­гау­эра. Нев­ни­ма­ние кри­ти­ков к ран­ним про­из­ве­де­ни­ям Звево по­влек­ло за со­бой мно­го­лет­ний пе­ре­рыв в твор­че­ской дея­тель­но­сти.

Зна­чительную роль в карь­е­ре Звево сы­г­ра­ла друж­ба с Дж. Джой­сом (с 1906 года). В 1908-1912 годах уси­лен­но за­ни­мал­ся пси­хо­ана­ли­зом; основные по­ло­же­ния тео­рии З. Фрей­да под­верг­лись иро­ническому пе­ре­ос­мыс­ле­нию в наи­бо­лее из­вест­ном со­чи­не­нии Звево - пси­хо­ло­гическом ро­ма­не «Са­мо­по­зна­ние Дзе­но» («La coscienza di Ze­no», 1923, русский перевод 1972), близ­ком эс­те­ти­ке мо­дер­низ­ма и про­зе М. Пру­ста.

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборники но­велл, в т.ч. «Удач­ная шут­ка» («Una burla riuscita», 1928); не­за­вер­шён­ный ро­ман «Ко­рот­кое сен­ти­мен­таль­ное пу­те­ше­ст­вие» («Corto viaggio sentimentale», опубликован в 1949 году); прит­ча «По­весть о доб­ром стар­це и пре­крас­ной де­вуш­ке» («La novella del buon vecchio e della bella fanciulla», опубликован в 1930); дра­ма­тур­гия, днев­ни­ки, пись­ма.