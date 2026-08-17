ЗВЕРЕВА Галина Ивановна

Окончила исторический факультет МГУ в 1966 г.

После университета проработала несколько лет преподавателем в Бурятском государственном педагогическом институте (Улан-Удэ).

В 1972 году защитила диссертацию “Политика британского правительства в Шотландии в 1960-е годы”. В этом же году начала работу в Московском государственном историко-архивном институте (в дальнейшем - Российском государственном гуманитарном университете), в должности доцента кафедры всеобщей истории. С 1989-го по 1991 занимала пост заведующего кафедрой музеологии факультета истории искусства.

В 1991 году возглавила кафедру истории и теории культуры. В 1998 году защитила докторскую диссертацию по теме «Британская историография в контексте академической культуры: основные подходы и тенденции в ХХ веке».

В настоящее время профессор , заведующая кафедрой истории и теории культуры, руководитель Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета . Член правления Института европейских культур.

Членство в профессиональных академических сообществах: Российская Академия Естественных Наук (действительный член, секция гуманитарных наук) Российское общество интеллектуальной истории (член общества) Российское культурологическое общество (член Научного Совета общества) Докторский диссертационный совет РГГУ по культурологии (председатель совета) Докторский диссертационный совет МГУ по истории (член совета) Докторский диссертационный совет РГГУ по социологии (член совета) Председатель Учебно-методической комиссии по культурологии Совета УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения

Членство в редколлегии профессиональных журналов и альманахов: Обсерватория культуры Вопросы культурологии Вестник РГГУ. Серия «культурология» Современность Пост. Альманах социокультурных исследований Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории Адам и Ева. Альманах гендерной истории

Область интересов : История исторической науки, методология гуманитарного знания, история новоевропейской культуры, история и историография Великобритании.

Сочинения: Автор более 80 работ.

История Шотландии: Учеб. пособие. М., 1987;

«Новая философия истории» о художественном способе представления прошлого: интерпретация микроисторического подхода // Историк в поиске: микро- и макроподходы к изучению прошлого: Докл. и выступления на конф. М., 1999;

Исторические данные в Великобритании второй половины ХХ в. Историогарфия нового и новейшего времени. – М., 2002.

Zvereva G. I. Shaping New Russian Identity: Discourses of "Inclusion/Exclusion in Europe" , in: The Meanings of Europe: Changes and Exchanges of a Contested Concept (Routledge Advances in Sociology. 118). Лондон : Routledge, 2014. P. 221-235.

Историческое знание в современной России. Дискуссии и поиски новых подходов. Сборник статей / Отв. ред. И. Эрманн, Г. Зверева, И. Чечель. М., 2005

Репрезентации телесности. Сб. науч. статей / Сост и отв. ред. Г.И. Зверева. М., РГГУ. 2003.

Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире: Исследовательские подходы и интерпретации / Сост. и отв. ред. Г.И. Зверева. М., 2003.