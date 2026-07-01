ЗВЕРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ЗВЕРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - регент Синодального хора, учитель пения в Москве.

Отец В.И. Зверева служил пономарем при церкви с. Филатова Звенигородского уезда Московской губернии. В 1834 году В.И. Зверев по набору был принят в число малолетних певчих московского митрополичьего , или Чудовского, хора, находившегося тогда в ведении митр. Московского Филарета (Дроздова). Мальчики-хористы сразу же зачислялись в 4-классное Высокопетровское ДУ. К управлению отделением хора и обучению малолетних певчих митр. Филарет привлек молодого регента Ф.А. Багрецова, при нем митрополичий хор поднялся на небывалую высоту и в течение 30 с лишним лет считался лучшим церковным хором в Москве.

В 1842 году В.И. Зверев перешел в разряд больших певчих, через 2 года ему поручили обучать «нотным знакам» малолетних певчих и исполнять обязанности уставщика. В августе 1847 года В.И. Зверев получил аттестат 2-го разряда от Придворной певческой капеллы , дававший право на обучение певчих простому церковному пению.

В результате многолетнего сотрудничества с Багрецовым В.И. Зверев, будучи его помощником, приобрел мастерство в управлении хором. Когда в мае 1864 года с поста регента Синодального хора ушел И.В. Виноградов, на его место в качестве и. о. регента был определен В.И. Зверевым.

За 10 лет руководства хором В.И. Зверев способствовал его «росту, стабильности и благополучию». Начальство Синодального хора, желая отметить «исправную и полезную службу» В.И. Зверева, утвердило его в январе 1873 года в должности регента. Находясь на этом посту, В.И. Зверев жертвовал на нужды певчих 1% от своей доли частных доходов Синодального хора.

В 1868 году В.И. Зверев принимал участие в организации 4-классного ДУ для малолетних певчих, которое давало мальчикам возможность совмещать учебу с певческими обязанностями. Репертуар Синодального хора складывался из сочинений, вошедших в нотные издания Придворной певческой капеллы: произведений Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского, прот. Петра Турчанинова, А.Ф. Львова, Г.Я. Ломакина, Н.И. Бахметева.

С 1863 году в Москве постепенно входили в практику открытые духовные концерты. Первыми, кому разрешено было давать концерты, были Чудовский и Синодальный хоры. 3 концерта прошло при участии соединенного хора из митрополичьих и синодальных певчих под управлением Багрецова.

С 1869 по 1873 годы Синодальный хор дал самостоятельно с благотворительной целью 8 концертов под управлением В.И. Зверева. Московская пресса, в основном положительно оценивая пение хора, отмечала живую манеру исполнения, чистую (но не безупречную) интонацию и хороший ансамбль при невысоком качестве голосов солистов, особенно мальчиков.

Оставив в сентябре 1874 года место регента, В.И. Зверев вел уроки пения сразу в нескольких учебных заведениях Москвы: в Николаевском сиротском институте, Александро-Мариинском уч-ще, Комиссаровской технической школе, Мариинском женском училище (1880-1884 годы).