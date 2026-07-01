ЗВЕРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЗВЕРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский пианист, педагог.
Учился на физико-математическом факультете Московского университета, служил чиновником в Москве, Волоколамске, Санкт-Петербурге. Брал уроки игры на фортепиано у А. И. Дюбюка и А. Л. Гензельта. В 1869 году оставил службу и переехал в Москву, где стал давать частные уроки. В 1870 году приглашён Н. Г. Рубинштейном в Московскую консерваторию в качестве преподавателя младшего отделения (с 1883 года профессор).
В 1870-1882 годах преподавал также в Лицее в память цесаревича Николая. В 1870-1890-х годах достиг славы лучшего в Москве детского фортепианного педагога. Некоторые наиболее талантливые ученики консерватории из небогатых семей жили у Зверева как пансионеры на полном обеспечении, он руководил их воспитанием и образованием. Среди многочисленных учеников Зверева (консерваторских и частных): А. Н. Скрябин, А. И. Зилоти, К. Н. Игумнов, Ф. Ф. Кенеман, А. Н. Корещенко, Л. А. Максимов, М. Л. Пресман, С. В. Рахманинов, Л. Л. Сабанеев.