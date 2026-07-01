ЗВЕРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЗВЕРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский пиа­нист, пе­да­гог.

Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом фа­куль­те­те Московского университета, слу­жил чи­нов­ни­ком в Мо­ск­ве, Во­ло­ко­лам­ске, Санкт-Пе­тер­бур­ге. Брал уро­ки иг­ры на фортепиано у А. И. Дю­бю­ка и А. Л. Ген­зель­та. В 1869 году ос­та­вил служ­бу и пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, где стал да­вать ча­ст­ные уро­ки. В 1870 году при­гла­шён Н. Г. Ру­бин­штей­ном в Московскую консерваторию в ка­че­ст­ве пре­по­да­ва­те­ля млад­ше­го от­де­ле­ния (с 1883 года профессор).

В 1870-1882 годах пре­по­да­вал так­же в Ли­цее в па­мять це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая. В 1870-1890-х годах дос­тиг сла­вы луч­ше­го в Мо­ск­ве дет­ско­го фортепианного пе­да­го­га. Не­ко­то­рые наи­бо­лее та­лант­ли­вые уче­ни­ки кон­сер­ва­то­рии из не­бо­га­тых се­мей жи­ли у Зверева как пан­сио­не­ры на пол­ном обес­пе­че­нии, он ру­ко­во­дил их вос­пи­та­ни­ем и об­ра­зо­ва­ни­ем. Сре­ди мно­го­численных уче­ни­ков Зверева (кон­сер­ва­тор­ских и ча­ст­ных): А. Н. Скря­бин , А. И. Зи­ло­ти, К. Н. Игум­нов, Ф. Ф. Ке­не­ман, А. Н. Ко­ре­щен­ко, Л. А. Мак­си­мов, М. Л. Пре­сман, С. В. Рах­ма­ни­нов, Л. Л. Са­ба­не­ев.