ЗВЕРЕВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ

ЗВЕРЕВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ - российский ас­тро­ном.

Окон­чил МГУ (1931 год) и Московскую консерваторию (1929 год). В 1931-1951 годах ра­бо­тал в Государственном ас­тро­но­мическом институте имени П. К. Штерн­бер­га (с 1946 года заместитель ди­рек­то­ра). Профессор МГУ (с 1948 года). С 1951 года в Главной ас­тро­но­мической об­сер­ва­то­рии АН СССР в Пул­ко­во (в 1951-1972 годах заместитель ди­рек­то­ра).

Основные на­учные тру­ды по­свя­ще­ны фун­даментальной ас­т­ро­мет­рии, служ­бе вре­ме­ни, ис­сле­до­ва­нию пе­ре­мен­ных звёзд. С 1952 года воз­глав­лял ме­ж­ду­народную про­грам­му по соз­да­нию Ка­та­ло­га сла­бых звёзд (КСЗ), ру­ко­во­дил ра­бо­той советской экс­пе­ди­ции по со­став­ле­нию КСЗ в Чи­ли. Вёл ак­тив­ную дея­тель­ность как му­зы­кант-ис­пол­ни­тель. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1954 год), Зо­ло­той ме­да­лью имени С. И. Ва­ви­ло­ва. Име­нем Зверева на­зва­на ма­лая пла­не­та № 2323.