ЗВЕРЕВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ
ЗВЕРЕВ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ - российский астроном.
Окончил МГУ (1931 год) и Московскую консерваторию (1929 год). В 1931-1951 годах работал в Государственном астрономическом институте имени П. К. Штернберга (с 1946 года заместитель директора). Профессор МГУ (с 1948 года). С 1951 года в Главной астрономической обсерватории АН СССР в Пулково (в 1951-1972 годах заместитель директора).
Основные научные труды посвящены фундаментальной астрометрии, службе времени, исследованию переменных звёзд. С 1952 года возглавлял международную программу по созданию Каталога слабых звёзд (КСЗ), руководил работой советской экспедиции по составлению КСЗ в Чили. Вёл активную деятельность как музыкант-исполнитель. Награждён орденом Ленина (1954 год), Золотой медалью имени С. И. Вавилова. Именем Зверева названа малая планета № 2323.