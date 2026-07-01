ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ

Ранние годы и первые успехи

Точная дата рождения Дмитрия Егоровича не установлена. Ученые указывают около 1865 г. Происходил из мещан.

Сохранились сведения о том, что он был слушателем одного из учебных заведений столицы, однако за участие в студенческих беспорядках был отправлен домой.

В 1884 г. З. завершил обучение в Омской учительской семинарии. Трудился учителем в Падеринской сельской школе (Курганский округ, Тобольская губерния). Но спустя год перешел на работу надсмотрщиком в акцизное ведомство. С 1888 г. – на государственной службе, младший штатный контролер. С 1892 г. – старший штатный контролер. С 1895 г. – в отставке. Поступил на службу в качестве управляющего томским лесопильным заводом, принадлежавшим купцу И.М. Иваницкому.

Торговая деятельность

В 1895 г. З. запустил свой паровой дрожжевовинокуренный завод. На следующий год он вместе с купцом В.Н. Вытновым организовал товарищество «Д.Е. Зверев и Кº». С 1899 г. – купец 2-й гильдии.

Ориентировочно в 1907 г. З. учредил товарищество «И.Н. Попов и Д.Е. Зверев». Общество занималось продажей канализационных труб, оборудования для ванных и туалетов, сверлильных и токарных станков, железа и стали различных сортов, гвоздей, проволоки, сепараторов и маслобоек. Компания специализировалась так же на сооружении канализации, газо- и водопроводов, оборудовании ими предприятий, прачечных, бань.

В годы Гражданской войны организовал среди прочих акционерное общество «Томский сахар».

Общественная деятельность

С 1900 г. – член Томского сиротского суда. С 1902 г. – гласный Томской городской думы (четыре срока).

В 1910 г. – томский городской голова (Министерство внутренних дел его не утвердило). Член врачебно-санитарного совета Томской городской управы. Глава комитета Томского общества обывателей и избирателей. Член правления Сибирского отдела Российского общества винокуренных заводчиков, член Томского железнодорожного комитета по ходатайству о постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск.

В 1912 г. – выборщик от блока прогрессистов на выборах депутатов Государственной Думы 4-го созыва. В 1917 – 1918 гг. – глава правления Общества фабрикантов, заводчиков, кустарей и предпринимателей Томска и прилегающего к нему района, пользующихся наемным трудом.

Член партии народной свободы.

В декабре 1919 г. семья З. покинула Томск и эмигрировала за границу. Последние годы жизни З. провел в Харбине, где и умер в 1926 г.

Семья

Супруга – Мария Николаевна. Дети: Елена, Константин.