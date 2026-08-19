ЗВЕРЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЗВЕРЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - советский государственный и партийный дея­тель.

Окон­чил Московский фи­нан­со­во-эко­но­мический институт (1933 год). Член ВКП(б) с 1919 года. В 1919-1922 годах в РККА. В 1922-1929 годах на хо­зяйственной и партийной ра­бо­те в Московской губернии, а за­тем в Западной об­лас­ти. С 1930 года заведующий Брян­ским ок­руж­ным фи­нан­со­вым от­де­лом. С 1932 года заведующий Бау­ман­ским рай­он­ным фи­нан­со­вым от­де­лом Мо­ск­вы . В 1936 году председатель Мо­ло­тов­ско­го рай­со­ве­та (Мо­ск­ва). В 1937 году 1-й сек­ре­тарь Мо­ло­тов­ско­го рай­ко­ма ВКП(б). Нар­ком (19.01.1938 года -15.03.1946 года), ми­нистр (19.03.1946 года -16.02.1948 года; 28.12.1948 года - 16.05.1960 года) фи­нан­сов СССР. В феврале-декабре 1948 года заместитель, 1-й заместитель министра фи­нан­сов СССР. В 1961-1969 годах профессор Все­со­юз­но­го за­оч­но­го фи­нан­со­во­го института.

Ре­ор­га­ни­зо­вал струк­ту­ру Нар­ко­ма­та фи­нан­сов, соз­дал в нём 3 главных управ­ле­ния - государственного стра­хо­ва­ния, фи­нан­со­во­го кон­тро­ля, тру­до­вых сбе­ре­га­тель­ных касс, а так­же несколько управ­ле­ний - бюд­жет­ное, ва­лют­ное, государственных до­хо­дов, государственных кре­ди­тов, дра­го­цен­ных ме­тал­лов и др. К 1939 году до­бил­ся вы­пол­не­ния пла­на по по­сту­п­ле­ни­ям в гос­бюд­жет на­ло­га с обо­ро­та. В Великую Отечественную вой­ну обес­пе­чил бы­ст­рую мо­би­ли­за­цию фи­нан­со­вых средств на во­енные ну­ж­ды за счёт умень­ше­ния за­трат на рас­ши­рен­ное вос­про­из­вод­ст­во, со­кра­ще­ния до­ли национального до­хо­да, шед­шей на лич­ное по­треб­ле­ние и со­ци­аль­но-куль­тур­ные це­ли, а так­же за счёт вы­пус­ка об­ли­га­ций государственных внутренних зай­мов и по­вы­ше­ния цен на то­ва­ры не пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти и прочее. Под­го­то­вил и осу­ще­ст­вил де­неж­ную ре­фор­му 1947 года (смотрите в статье Де­неж­ные ре­фор­мы).