ЗВЕРЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ЗВЕРЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - российский живописец и график.
Недолго учился в Московском областном художественно-педагогическом училище (1954 год), был отчислен за «богемное» поведение; посещал различные художественные студии в Москве, но в основном был самоучкой. Испытал влияние Дж. Поллока, с творчеством которого познакомился на выставке американского искусства в Москве в 1958 году.
Один из самых ярких представителей московского андерграунда, Зверев в своих портретах (коллекционера Г. Д. Костаки, 1956 год; художника Д. П. Плавинского, 1976 год, и др.) и пейзажах (часто с анималистичный мотивами) тяготел к ташизму, преображая натурный мотив «стихийной» игрой мазков.