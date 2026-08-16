ЗВЕРЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ЗВЕРЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Не­дол­го учил­ся в Московском об­ла­ст­ном ху­дожественно-пе­да­го­гическом училище (1954 год), был от­чис­лен за «бо­гем­ное» по­ве­де­ние; по­се­щал различные ху­дожественные сту­дии в Мо­ск­ве, но в основном был са­мо­уч­кой. Ис­пы­тал влия­ние Дж. Пол­ло­ка , с твор­че­ст­вом ко­то­ро­го по­зна­ко­мил­ся на вы­став­ке американского искусства в Мо­ск­ве в 1958 году.

Один из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей московского ан­дер­гра­ун­да, Зверев в сво­их порт­ре­тах (кол­лек­цио­не­ра Г. Д. Кос­та­ки, 1956 год; художника Д. П. Пла­вин­ско­го, 1976 год, и др.) и пей­за­жах (час­то с ани­ма­ли­стичный мо­ти­ва­ми) тя­го­тел к та­шиз­му, пре­об­ра­жая на­тур­ный мо­тив «сти­хий­ной» иг­рой маз­ков.