ЗВЕНИГОРОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Звенигородское княжество (Звенигородский удел) — древнерусское удельное княжество с центром в подмосковном городе Звенигороде, существовавшее в 1340—1436.

В качестве удела в составе Московского княжества . З. к. выделено в 1340 по завещанию Ивана I Даниловича Калиты для его второго сына — Ивана (будущий великий князь Иван II Иванович Красный). В дальнейшем З. к. то присоединялось к московскому великокняжескому владению, то вновь выделялось в удел, как правило, второму сыну великого князя: в 1359—1364 — князю Ивану Ивановичу, сыну Ивана II; в 1389—1434 — князю Юрию Дмитриевичу, сыну Дмитрия Ивановича Донского .

При князе Юрии Дмитриевиче наступил подлинный расцвет З. к.: в Звенигороде построены крепость, белокаменный Успенский собор, близ города основан Саввино-Сторожевский монастырь, в котором возведен каменный собор Рождества Богородицы. Несмотря на разорения З. к. ордынцами в 1382 и 1408, в нем развивались ремесла и торговля. С 1425 З. к. было одним из опорных пунктов борьбы Юрия Дмитриевича за великокняжеский престол. С 1434 З. к. владел сын Юрия Дмитриевича Василий Косой, после поражения которого в 1436 княжество присоединено к Москве.

В дальнейшем территория З. к. периодически включалась в состав других уделов, образуемых московскими князьями: в начале 1450-х — 1456 — в состав серпуховско-боровского удела князя Василия Ярославича, союзника московского великого князя Василия II Васильевича; в 1462—1492 — в состав угличского удела князя Андрея Васильевича Большого (Горяя), одного из сыновей Василия II; в 1505—1534 — в состав дмитровского удела князя Юрия Ивановича, одного из сыновей великого князя Московского Ивана III Васильевича. В 1566 старицкий удельный князь Владимир Андреевич получил З. к. от царя Ивана IV Васильевича в обмен на Верейское княжество, но в 1569 после казни Владимира Андреевича З. к. возвращено в состав государевой вотчины. Последний раз звенигородский удел упоминается в 1572 в духовной грамоте Ивана IV, который передал его крещеному татарскому царевичу Муртазалею на условии несения службы, в случае оставления которой удел должен был отойти старшему сыну царя царевичу Ивану Ивановичу.

Ист.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. М., 1950; Полное собрание русских летописей. Т. 10—13. Никоновская летопись. М., 2000.

Лит.: Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991; Ковалев К. Звенигород и Звенигородская Русь. Сокровища подмосковной цивилизации. М., 2009; Его же. Савва Сторожевский. М., 2007; Его же. Юрий Звенигородский. М., 2008; Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Т. 1—2. Смоленск, 1996.