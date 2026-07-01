ЗВЕНИГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, основанный в 1920 году, размещается в стенах одной из самых известных и почитаемых обителей Подмосковья - в Саввино-Сторожевском монастыре.

Первоначально располагался в усадьбе Введенское, последним владельцем которой был граф А. В. Гудович .

В 1922 году был переведен в стены обители, объединив усадебные коллекции и предметы монастырской ризницы. Дважды, в 1927 и 1939 годах, закрывался, потеряв практически все довоенные коллекции. Возрожденный в 1944 году, смог собрать фонды, составляющие более 60000 единиц хранения. Жемчужиной музейного собрания является ценнейший памятник середины XVII века. Это иконостас Рождественского собора монастыря, выполненный по заказу царя Алексея Михайловича лучшими царскими иконописцами. В 1998 году, к 600-летию основания монастыря, иконостас был возвращен на свое место в главный храм обители, где его можно увидеть и сейчас. В собрании музея также хранятся коллекции археологии, живописи и графики (в том числе коллекция картин, подаренная музею известным советским художником Борисом Яковлевым), мебели и плетения, икон , документов, металла, редкой книги. Ансамбль обители включает в себя и редчайший памятник раннего московского зодчества - Рождественский собор (первая четверть XV века), и архитектурные постройки середины XVII века, которые являются свидетельствами особой любви к этому месту второго монарха из династии Романовых - царя Алексея Михайловича.

В одних из них - Царицыных палатах - располагаются сегодня основные выставочные помещения Звенигородского музея. Палаты были построены царем для богомольных выходов в монастырь его жены, царицы Марии Ильиничны. В Царицыных палатах реконструированы палаты боярыни XVII века, а также действует постоянная экспозиция «Древний Звенигород», которая рассказывает об истории города и уникальных памятниках архитектуры, хранителем которых он является. В центральных покоях палат и выставочном зале музея проводятся художественные и тематические выставки. В здании Гостиницы XIX века, находящемся перед входом в монастырь, открыт Салон народных художественных промыслов Подмосковья, в котором можно приобрести предметы из Гжели, Дулево, Жостово, Павловского Посада. Гостям музея предлагается широкий спектр экскурсионных услуг. В Саввино-Сторожевском монастыре вас ждут экскурсии по территории монастыря и музею.

Особой популярностью пользуются театрализованные представления «Путешествие в XVII век», интерактивные программы для детей. В экскурсионные маршруты музея также включены: древний звенигородский кремль - Городок (XII-XIV веков), на территории которого находится самый древний каменный храм Москвы и Подмосковья - Успенский собор на Городке, доныне хранящий фрески преп. Андрея Рублева ; город Звенигород с окрестностями, когда-то носившими название «Русская Швейцария», Скит преп. Саввы Сторожевского.

Для экскурсии по Рождественскому собору предлагается аудиогид на трех языках - русском, английском, немецком. Проводятся праздничные программы «Рождество в Царицыных палатах», «Масленица - широкая боярыня», народные гуляния «Троица на Городке», праздник «В память о Куликовской битве».

Иллюстрации:

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.