ЗВЕНИГОРОД ЮЖНЫЙ
ЗВЕНИГОРОД ЮЖНЫЙ - древнерусский город на реке Белка (ныне село Звенигород Пустомытовского района Львовской области, Украина).
Впервые упомянут в «Повести временных лет» под 1086 годом в связи с убийством под его стенами владимиро-волынского князя Ярополка Изяславича. С 1125 года центр владений князя Владимирка Володаревича, который позднее передал его племяннику Ивану Ростиславичу Берладнику. В XII-XIII веках Звенигород был важным стратегическим пунктом в междоусобных войнах русских князей и борьбе с венграми.
В 1144 и 1146 годах киевский князь Всеволод Ольгович дважды пытался овладеть Звенигородом, а в начале 1227 года галицкий князь Мстислав Мстиславич Удатный разбил близ Звенигорода войско венгерского короля Эндре II. Звенигород перестал существовать к середине XIII века.
Археологические исследования 1960-1980-х годов показали, что он состоял из расположенных между рукавами реки укреплённых детинца и посада (площадь 12 га). А. А. Ратичем были изучены остатки каменного дворца и церкви XII век. За чертой укреплений находились грунтовые могильники и пригороды, один - с торговой площадью и деревянной церковью Параскевы Пятницы (XII-XIII века), пол которой был вымощен керамическими поливными плитками.
Во влажном грунте северо-восточного пригорода, исследованного И. К. Свешниковым, сохранились деревянные изделия (бытовая утварь, детские игрушки, музыкальные инструменты и др.), постройки срубной и каркасно-столбовой конструкции, мостовые. Многие жилые дома имели подклеты, глинобитные и каменные печи. Изучены остатки мастерских и кузниц с горнами. Среди находок - бронзовые писала, вислые актовые печати XII века, серебряные украшения, византийская и западноевропейская стеклянная посуда, оружие.