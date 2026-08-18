ЗВЕНИГОРОД
ЗВЕНИГОРОД - город в России, в Московской области, к западу от Москвы.
Население 13,1 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Москва. Железнодорожная станция.
Основан на левом берегу реки Москва, вероятно, ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким в середине XII века. В ходе археологических раскопок на городище «Городок» (площадь 3,4 га; окружено кольцевым валом высотой с напольной стороны до 8 м, общей протяжённостью 800 м) выявлены слои и деревянная стена XII века. В домонгольское время к северо-востоку от городища сложился Нижний (или Супонев) посад. Звенигород впервые упоминается в духовных грамотах великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты (1336 и 1339 годы) как село, передаваемое в удел его сыну Ивану (будущему великому князю владимирскому Ивану II Ивановичу).
Как город вновь сформировался к 1350-м годам, когда, согласно завещанию Ивана II Ивановича (1358 год), Звенигород были подчинены окрестные волости и сёла. В XIV веке на правом берегу реки Москва возник Верхний посад. В 1359-1364 годах Звенигород принадлежал князю Ивану Ивановичу, младшему сыну Ивана II, а в 1364-1389 годах великому князю владимирскому Дмитрию Ивановичу Донскому. После смерти последнего стал центром владений его сына князя Юрия Дмитриевича, при котором достиг наивысшего расцвета: были реконструированы городские укрепления (возведён земляной вал с деревянными стенами), в городе велось масштабное строительство (обнаружены фрагменты усадебной застройки, домница, мастерская медника; среди находок - орудия ремесла и сельского хозяйства, оружие, украшения, монеты). В 1428-1436 годах Звенигород входил в удел Василия Юрьевича Косого, затем городом владел великий князь московский Василий II Васильевич (за исключением краткого периода в 1450-х годах, когда Звенигород был передан князю Василию Ярославичу).
В 1462-1491 годах Звенигород входил в удел Андрея Васильевича Большого (Горяя), а в 1505-1533 годах - князя Юрия Ивановича. В 1553 году пожалован бывшему казанскому хану Ядгар-Мухаммеду (владел городом до 1565 года), в 1566-1569 годах входил в удел князя Владимира Андреевича, а затем был передан татарскому «царевичу» Муртозе-Али (в крещении Михаил Арсланович Кайбулин), владевшему им до середины 1570-х годов. В Смутное время Звенигород разорён Лжедмитрием I (1606 год), жители присоединились к Болотникова восстанию 1606-1607 годов, город вновь разорён Лжедмитрием II (1608 год), пострадал также в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века и во время похода королевича Владислава (будущий польский король Владислав IV) на Москву (1618 год), после чего развитие города резко замедлилось.
Уездный город Московской губернии (1708-1929 годы). В Отечественную войну 1812 года оккупирован французскими войсками 31 августа (12 сентября), освобождён в октябре. С середины XIX века Звенигород и его окрестности стали популярной дачной местностью, которую часто называли подмосковной Швейцарией. Здесь жили и работали А. М. Горький, И. И. Левитан, А. К. Саврасов, А. П. Чехов, в эти места неоднократно приезжали И. Е. Репин, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, Ф. И. Шаляпин и др. В 1919 году к Звенигороду проведена линия Александровской железной дороги. Районный центр Московской области (1929-1957, 1960-1965 годы). В XX веке город и его окрестности продолжали развиваться как дачная и курортная местность, здесь созданы крупные здравницы - санаторий «Звенигород» (в бывшей усадьбе Введенское) (1933 год), пансионат Академии наук «Звенигородский» (1973 год), военный санаторий «Звенигородский» и др.; возникли дачные посёлки Академии наук, а также работников культуры и искусства Николина Гора (1926-1927 годы), Мозжинка (1945 год) и др.
В Звенигороде сохранились древнейшие памятники раннемосковского зодчества: на городище стоит Успенский собор на Городке с фрагментами росписи, приписываемой Андрею Рублёву; в 1,5 км западнее него на горе Стороже - комплекс основанного прп. Саввой Сторожевским Саввино-Сторожевского монастыря с собором Рождества Богородицы (1404-1405 годы). Застройка центра Звенигорода в районе Торговой площади на Нижнем посаде, где находился каменный Вознесенский собор (конец XVIII - начало XIX веков, разобран в 1941 году; восстановлен в 2007 году), состоит преимущественнло из зданий XIX - начала XX веков.
Церковь Рождества Христова (1805-1806 годы, трапезная перестроена в 1902-1905 годах). Среди новых построек - Культурный центр имени Л. П. Орловой (2007 год; руководитель авторского коллектива Л. Ю. Ставицкая). Памятники: князю Юрию Звенигородскому и прп. Савве Сторожевскому (2005 год; скульптор А. Н. Ковальчук, архитекторы Н. А. Ковальчук, В. А. Сёмочкин), прп. Савве Сторожевскому у Саввино-Сторожевского монастыря (2007 год, скульптор С. М. Сорокин). Биостанция МГУ (начало 1900-х годов). Центральная городская (1900 год) и Детская (1930 год) библиотеки. Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей (1920 год). Женский гандбольный клуб «Звезда» - обладатель Кубка Европейской гандбольной федерации (2007 год). Фабрика швейных изделий «Динамо» (одежда для занятий спортом и др.), предприятия пищевой промышленности.
Близ Звенигорода расположена усадьба Ершово (в XVII - середине XVIII веков принадлежала Салтыковым, в 1764-1917 годах - Олсуфьевым). Сохранились главный дом в стиле ампир (1837 год, архитектор А. Г. Григорьев), пейзажный парк; в 1999 году воссоздана Троицкая церковь (построена в 1829 году, взорвана в 1941 году).
В 4 км от Звенигорода - усадьба Поречье (Медведниковых), где сохранились главный дом с примыкающими к нему оранжереями (начало XX века, архитектор И. С. Кузнецов), обширный пейзажный парк. В усадьбе Иславское сохранились Спасская церковь (1799 год), главный дом (2-я половина XIX века, требуется реставрация), остатки липового парка.
В 10 км от Звенигорода - усадьба Коралово, где сохранились главный дом, два флигеля, парковый павильон и кордегардии (все постройки - конец XVIII века, перестроены в 1990-х годах в прежних формах), липовый парк с прудами.
Неподалёку от Звенигорода: в деревне Дютьково - Музей С. И. Танеева, в деревне Дунино - Дом-музей М. М. Пришвина.