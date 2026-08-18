ЗВЕНИГОРОД

ЗВЕНИГОРОД - го­род в Рос­сии, в Мо­с­ков­ской области , к за­па­ду от Мо­ск­вы.

Население 13,1 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Мо­ск­ва. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван на ле­вом бе­ре­гу реки Мо­ск­ва, ве­ро­ят­но, рос­то­во-суз­даль­ским князем Юри­ем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Дол­го­ру­ким в середине XII века. В хо­де ар­хео­ло­гических рас­ко­пок на го­ро­ди­ще «Го­ро­док» (площадь 3,4 га; ок­ру­же­но коль­це­вым ва­лом вы­со­той с на­поль­ной сто­ро­ны до 8 м, об­щей про­тя­жён­но­стью 800 м) вы­яв­ле­ны слои и де­ревянная сте­на XII века. В до­мон­голь­ское вре­мя к се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­ди­ща сло­жил­ся Ниж­ний (или Су­по­нев) по­сад. Звенигород впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ду­хов­ных гра­мо­тах великого князя вла­ди­мир­ско­го Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты (1336 и 1339 годы) как се­ло, пе­ре­да­вае­мое в удел его сы­ну Ива­ну (бу­ду­ще­му великому князю вла­ди­мир­ско­му Ива­ну II Ива­но­ви­чу).

Как го­род вновь сфор­ми­ро­вал­ся к 1350-м годам, ко­гда, со­глас­но за­ве­ща­нию Ива­на II Ива­но­ви­ча (1358 год), Звенигород бы­ли под­чи­не­ны ок­ре­ст­ные во­лос­ти и сё­ла. В XIV веке на пра­вом бе­ре­гу реки Мо­ск­ва воз­ник Верх­ний по­сад. В 1359-1364 годах Звенигород при­над­ле­жал князю Ива­ну Ива­но­ви­чу, млад­ше­му сы­ну Ива­на II, а в 1364-1389 годах великому князю вла­ди­мир­ско­му Дмит­рию Ива­но­ви­чу Дон­ско­му. По­сле смер­ти по­след­не­го стал цен­тром вла­де­ний его сы­на князя Юрия Дмит­рие­ви­ча, при ко­то­ром дос­тиг наи­выс­ше­го рас­цве­та: бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны городские ук­ре­п­ле­ния (воз­ве­дён зем­ля­ной вал с де­ревянными сте­на­ми), в го­ро­де ве­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во (об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты уса­деб­ной за­строй­ки, дом­ни­ца, мас­тер­ская мед­ни­ка; сре­ди на­хо­док - ору­дия ре­мес­ла и сельского хозяйства, ору­жие, ук­ра­ше­ния, мо­не­ты). В 1428-1436 годах Звенигород вхо­дил в удел Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го, за­тем го­ро­дом вла­дел великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич (за ис­клю­че­ни­ем крат­ко­го пе­рио­да в 1450-х годах, ко­гда Звенигород был пе­ре­дан князю Ва­си­лию Яро­сла­ви­чу).

В 1462-1491 годах Звенигород вхо­дил в удел Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го (Го­ряя), а в 1505-1533 годах - князя Юрия Ива­но­ви­ча. В 1553 году по­жа­ло­ван бывшему ка­зан­ско­му ха­ну Яд­гар-Му­хам­ме­ду (вла­дел го­ро­дом до 1565 года), в 1566-1569 годах вхо­дил в удел князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, а за­тем был пе­ре­дан татарскому «ца­ре­ви­чу» Мур­то­зе-Али (в кре­ще­нии Ми­ха­ил Арс­ла­но­вич Кай­бу­лин), вла­дев­ше­му им до середины 1570-х годов. В Смут­ное вре­мя Звенигород ра­зо­рён Лже­дмит­ри­ем I (1606 год), жи­те­ли при­сое­ди­ни­лись к Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­нию 1606-1607 годов, го­род вновь ра­зо­рён Лже­дмит­ри­ем II (1608 год), по­стра­дал так­же в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века и во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­щий польский ко­роль Вла­ди­слав IV) на Мо­ск­ву (1618 год), по­сле че­го раз­ви­тие го­ро­да рез­ко за­мед­ли­лось.

Уезд­ный го­род Мо­с­ков­ской губернии (1708-1929 годы). В Отечественную вой­ну 1812 года ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми 31 августа (12 сентября), ос­во­бо­ж­дён в ок­тяб­ре. С середины XIX века Звенигород и его ок­ре­ст­но­сти ста­ли по­пу­ляр­ной дач­ной ме­ст­но­стью, ко­то­рую час­то на­зы­ва­ли под­мос­ков­ной Швей­ца­ри­ей. Здесь жи­ли и ра­бо­та­ли А. М. Горь­кий, И. И. Ле­ви­тан, А. К. Сав­ра­сов , А. П. Че­хов, в эти мес­та не­од­но­крат­но при­ез­жа­ли И. Е. Ре­пин, В. И. Су­ри­ков, П. И. Чай­ков­ский, Ф. И. Ша­ля­пин и др. В 1919 году к Звенигороду про­ве­де­на ли­ния Алек­санд­ров­ской железной дороги. Рай­он­ный центр Московской области (1929-1957, 1960-1965 годы). В XX веке го­род и его ок­ре­ст­но­сти про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся как дач­ная и ку­рорт­ная ме­ст­ность, здесь соз­да­ны круп­ные здрав­ни­цы - са­на­то­рий «Зве­ни­го­род» (в бывшей усадь­бе Вве­ден­ское) (1933 год), пан­сио­нат Ака­де­мии на­ук «Зве­ни­го­род­ский» (1973 год), во­енный са­на­то­рий «Зве­ни­го­род­ский» и др.; воз­ник­ли дач­ные по­сёл­ки Ака­де­мии на­ук, а так­же ра­бот­ни­ков куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва Ни­ко­ли­на Го­ра (1926-1927 годы), Моз­жин­ка (1945 год) и др.

В Звенигороде со­хра­ни­лись древ­ней­шие па­мят­ни­ки ран­не­мос­ков­ско­го зод­че­ст­ва: на го­ро­ди­ще сто­ит Ус­пен­ский со­бор на Го­род­ке с фраг­мен­та­ми рос­пи­си, при­пи­сы­вае­мой Ан­д­рею Руб­лё­ву; в 1,5 км за­пад­нее не­го на го­ре Сто­ро­же - ком­плекс ос­но­ван­но­го прп. Сав­вой Сто­ро­жев­ским Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го мо­на­сты­ря с со­бо­ром Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1404-1405 годы). За­строй­ка цен­тра Звенигорода в рай­оне Тор­го­вой площади на Ниж­нем по­са­де, где на­хо­дил­ся ка­мен­ный Воз­не­сен­ский со­бор (конец XVIII - начало XIX веков, ра­зо­бран в 1941 году; вос­ста­нов­лен в 2007 году), со­сто­ит пре­имущественнло из зда­ний XIX - начала XX веков.

Цер­ковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1805-1806 годы, тра­пез­ная пе­ре­строе­на в 1902-1905 годах). Сре­ди но­вых по­стро­ек - Куль­тур­ный центр имени Л. П. Ор­ло­вой (2007 год; ру­ко­во­ди­тель ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва Л. Ю. Ста­виц­кая). Па­мят­ни­ки: кня­зю Юрию Зве­ни­го­род­ско­му и прп. Сав­ве Сто­ро­жев­ско­му (2005 год; скуль­п­тор А. Н. Ко­валь­чук , ар­хи­тек­то­ры Н. А. Ко­валь­чук, В. А. Сё­моч­кин), прп. Сав­ве Сто­ро­жев­ско­му у Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря (2007 год, скуль­п­тор С. М. Со­ро­кин). Био­стан­ция МГУ (начало 1900-х годов). Центральная го­род­ская (1900 год) и Дет­ская (1930 год) библиотеки. Зве­ни­го­род­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей (1920 год). Жен­ский ганд­боль­ный клуб «Звез­да» - об­ла­да­тель Куб­ка Ев­ропейской ганд­боль­ной фе­де­ра­ции (2007 год). Фаб­ри­ка швей­ных из­де­лий «Ди­на­мо» (оде­ж­да для за­ня­тий спор­том и др.), пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Звенигорода рас­по­ло­же­на усадь­ба Ер­шо­во (в XVII - середине XVIII веков при­над­ле­жа­ла Сал­ты­ко­вым, в 1764-1917 годах - Ол­суфь­е­вым). Со­хра­ни­лись главный дом в сти­ле ам­пир (1837 год, архитектор А. Г. Гри­горь­ев), пей­заж­ный парк; в 1999 году вос­соз­да­на Тро­иц­кая церковь (по­строе­на в 1829 году, взо­рва­на в 1941 году).

В 4 км от Звенигорода - усадь­ба По­ре­чье (Мед­вед­ни­ко­вых), где со­хра­ни­лись главный дом с при­мы­каю­щи­ми к не­му оран­же­рея­ми (начало XX века, архитектор И. С. Куз­не­цов), об­шир­ный пей­заж­ный парк. В усадь­бе Ис­лав­ское со­хра­ни­лись Спас­ская церковь (1799 год), главный дом (2-я половина XIX века, тре­бу­ет­ся рес­тав­ра­ция), ос­тат­ки ли­по­во­го пар­ка.

В 10 км от Звенигорода - усадь­ба Ко­ра­ло­во, где со­хра­ни­лись главный дом, два фли­ге­ля, пар­ко­вый па­виль­он и кор­де­гар­дии (все по­строй­ки - конец XVIII века, пе­ре­строе­ны в 1990-х годах в преж­них фор­мах), ли­по­вый парк с пру­да­ми.

Не­по­да­лё­ку от Звенигорода: в деревне Дють­ко­во - Му­зей С. И. Та­нее­ва, в деревне Ду­ни­но - Дом-му­зей М. М. При­шви­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)