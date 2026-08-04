ЗВАРТНОЦ
ЗВАРТНОЦ - руины ансамбля собора и дворца католикоса в Армении, к востоку от Эчмиадзина.
Собор Бдящих сил был построен около 645-652, 659-661 годов армяно-халкидонитским католикосом Нерсесом III Строителем на месте встречи святого Григория Просветителя с царём Трдатом III; разрушен землетрясением в середине X века и открыт раскопками 1901-1907 годов.
Представлял собой центрически-купольное 3-ярусное сооружение (высотой около 40 м; в основе плана - 4-экседровый центральный объём с обходной галереей; внешний диаметр 32-гранного нижнего яруса 35,75 м). Сохранились части стен, круглая крипта (предположительно с мощами святого Григория Просветителя), архитектурные обломы, стволы, базы и капители колонн, фрагменты алтарной преграды, каменная купель в виде квадрифолия. Фасады собора были украшены аркатурой, орнаментальной резьбой, рельефами (в т.ч. поясными фигурами мастеров со строительными инструментами), интерьер - мозаикой и росписью.
По своему объёмно-планировочному решению храм был близок построенным также Нерсесом III двум церквам в Тайке (ныне на территории Турции) - в Ишхане (630-е или 650-е годы, перестроена во второй половине X века) и в Бане (650-е годы, восстановлена в начале X века; сохранилась восточная часть), а также церкви в Кавказской Албании (ныне Азербайджан) у с. Лекит (вторая половина VII века; сохранились фундамент и нижняя часть стен). Послужил прототипом церкви Святого Григория (Гагикашен) в Ани (1001-1020; ныне в руинах). К юго-западу от храма Звартноц - руины дворца католикоса (сводчатый и базиликальный залы; однонефная церковь).
Археологическая зона Звартноца включена в список Всемирного наследия.