ЗВАРТНОЦ

ЗВАРТНОЦ - руи­ны ан­самб­ля со­бо­ра и двор­ца ка­то­ли­ко­са в Ар­ме­нии , к вос­то­ку от Эч­ми­ад­зи­на.

Со­бор Бдя­щих сил был по­стро­ен около 645-652, 659-661 годов ар­мя­но-хал­ки­до­нит­ским ка­то­ли­ко­сом Нер­се­сом III Строи­те­лем на мес­те встре­чи святого Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля с ца­рём Трда­том III; раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем в середине X века и от­крыт рас­коп­ка­ми 1901-1907 годов.

Пред­став­лял со­бой цен­три­че­ски-ку­поль­ное 3-ярус­ное со­ору­же­ние (высотой около 40 м; в ос­но­ве пла­на - 4-эк­сед­ро­вый центральный объ­ём с об­ход­ной га­ле­ре­ей; внеш­ний диа­метр 32-гран­но­го ниж­не­го яру­са 35,75 м). Со­хра­ни­лись час­ти стен, круг­лая крип­та (пред­по­ло­жи­тель­но с мо­ща­ми святого Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля), ар­хитектурные об­ло­мы, ство­лы, ба­зы и ка­пи­те­ли ко­лонн, фраг­мен­ты ал­тар­ной пре­гра­ды, ка­мен­ная ку­пель в ви­де квад­ри­фо­лия. Фа­са­ды со­бо­ра бы­ли ук­ра­ше­ны ар­ка­ту­рой, ор­на­мен­таль­ной резь­бой, рель­е­фа­ми (в т.ч. по­яс­ны­ми фи­гу­ра­ми мас­те­ров со стро­ительными ин­ст­ру­мен­та­ми), ин­терь­ер - мо­заи­кой и рос­пи­сью.

По сво­ему объ­ём­но-пла­ни­ро­воч­но­му ре­ше­нию храм был бли­зок по­стро­ен­ным так­же Нер­се­сом III двум церк­вам в Тай­ке (ны­не на тер­ри­то­рии Тур­ции ) - в Иш­ха­не (630-е или 650-е годы, пе­ре­строе­на во второй половине X века) и в Ба­не (650-е годы, вос­ста­нов­ле­на в начале X века; со­хра­ни­лась восточная часть), а так­же церк­ви в Кав­каз­ской Ал­ба­нии (ны­не Азер­бай­джан) у с. Ле­кит (вторая половина VII века; со­хра­нились фун­да­мент и ниж­няя часть стен). По­слу­жил про­то­ти­пом церкви Святого Гри­го­рия (Га­ги­ка­шен) в Ани (1001-1020; ны­не в руи­нах). К юго-за­па­ду от хра­ма Звартноц - руи­ны двор­ца ка­то­ли­ко­са (свод­ча­тый и ба­зи­ли­каль­ный за­лы; од­но­не­фная цер­ковь).

Ар­хео­ло­гическая зо­на Звартноца вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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