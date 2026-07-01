ЗУТНЕР БЕРТА ФОН

ЗУТНЕР БЕРТА СОФИЯ ФЕЛИЦИЯ ФОН - австрийская пи­са­тель­ни­ца, па­ци­фи­ст­ка .

Из се­мьи гра­фов Кин­ски фон Хи­ниц и Тет­тау. С 1860 года учи­лась му­зы­ке, на­ча­ла карь­е­ру в ка­че­ст­ве опер­ной пе­ви­цы, в 1867-1868 годах ста­жи­ро­ва­лась в не­сколь­ких ев­ропейских опер­ных те­ат­рах, в т. ч. в «Ла Ска­ла». В 1873-1875 годах слу­жи­ла до­маш­ней учи­тель­ни­цей в се­мье ба­ро­на К. фон Зут­не­ра. В 1875-1876 годах ра­бо­та­ла в Па­ри­же сек­ре­та­рём А. Но­бе­ля. В 1876 году вы­шла за­муж за сы­на ба­ро­на Зут­не­ра - Ар­ту­ра, до 1885 года жи­ла на Кав­ка­зе, за­ни­ма­лась пи­са­тель­ской дея­тель­но­стью.

В 1883 году опуб­ли­ко­ва­ла под псев­до­ни­мом своё пер­вое про­из­ве­де­ние - «Опись од­ной ду­ши» («In­ventarium einer Seele»). Воз­вра­тив­шись в Ав­ст­рию , примк­ну­ла к па­ци­фи­ст­ско­му дви­же­нию. В 1889 году опуб­ли­ко­ва­ла ан­ти­во­ен­ный ро­ман «До­лой ору­жие!» («Die Waffen nieder!»), ко­то­рый был пе­ре­ве­дён поч­ти на все ев­ропейские язы­ки, в т. ч. на рус­ский (1891 год), и спо­соб­ст­во­вал по­пу­ля­ри­за­ции идеи ми­ра. В 1892-1899 годах из­да­ва­ла еже­ме­сяч­ник под тем же на­зва­ни­ем. В 1891 году суп­ру­ги Зут­нер ос­но­ва­ли Ве­не­циан­ское общество за мир и Австрийское общество дру­зей ми­ра (Зут­нер воз­глав­ля­ла его до 1914 года; с 1964 года ор­га­ни­за­ция но­сит название «Suttner-Gesellschaft»).

В по­сле­дую­щие го­ды Зут­нер бы­ли соз­да­ны па­ци­фи­ст­ские ор­га­ни­за­ции в ря­де ев­ропейских стран, в т. ч. Меж­пар­ла­мент­ский со­юз, объ­е­ди­нив­ший пар­ла­мен­та­ри­ев-па­ци­фи­стов на об­ще­ев­ро­пей­ском уров­не. С но­ября 1891 года ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного бю­ро ми­ра. В 1899 году один из ор­га­ни­за­то­ров 1-й Га­аг­ской мир­ной кон­фе­рен­ции, пред­став­ля­ла Австро-Венг­рию на ме­ж­ду­народных кон­грес­сах ми­ра. Вме­сте с му­жем яв­ля­лась од­ним из ини­циа­то­ров уч­ре­ж­де­ния Но­бе­лев­ской премии ми­ра. Лау­ре­ат этой пре­мии (1905 год).

Основные про­из­ве­де­ния: про­дол­же­ние ро­ма­на «До­лой ору­жие!» - «Де­ти Мар­ты» («Mar­thas Kinder», 1902 год, русский перевод 1904 года под названием «В це­пях»), «Ро­ман пи­са­те­ля» («Schrift­steller-Ro­man», 1888 год), «Шах му­че­нию» («Schach der Qual», 1899 год), сборник ста­тей «Вой­на и борь­ба с ней» («Der Krieg und seine Bekämpfung», 1904 год), «Ме­муа­ры» («Memoiren», 1908 год).