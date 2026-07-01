ЗУТНЕР БЕРТА ФОН
ЗУТНЕР БЕРТА СОФИЯ ФЕЛИЦИЯ ФОН - австрийская писательница, пацифистка.
Из семьи графов Кински фон Хиниц и Теттау. С 1860 года училась музыке, начала карьеру в качестве оперной певицы, в 1867-1868 годах стажировалась в нескольких европейских оперных театрах, в т. ч. в «Ла Скала». В 1873-1875 годах служила домашней учительницей в семье барона К. фон Зутнера. В 1875-1876 годах работала в Париже секретарём А. Нобеля. В 1876 году вышла замуж за сына барона Зутнера - Артура, до 1885 года жила на Кавказе, занималась писательской деятельностью.
В 1883 году опубликовала под псевдонимом своё первое произведение - «Опись одной души» («Inventarium einer Seele»). Возвратившись в Австрию, примкнула к пацифистскому движению. В 1889 году опубликовала антивоенный роман «Долой оружие!» («Die Waffen nieder!»), который был переведён почти на все европейские языки, в т. ч. на русский (1891 год), и способствовал популяризации идеи мира. В 1892-1899 годах издавала ежемесячник под тем же названием. В 1891 году супруги Зутнер основали Венецианское общество за мир и Австрийское общество друзей мира (Зутнер возглавляла его до 1914 года; с 1964 года организация носит название «Suttner-Gesellschaft»).
В последующие годы Зутнер были созданы пацифистские организации в ряде европейских стран, в т. ч. Межпарламентский союз, объединивший парламентариев-пацифистов на общеевропейском уровне. С ноября 1891 года вице-президент Международного бюро мира. В 1899 году один из организаторов 1-й Гаагской мирной конференции, представляла Австро-Венгрию на международных конгрессах мира. Вместе с мужем являлась одним из инициаторов учреждения Нобелевской премии мира. Лауреат этой премии (1905 год).
Основные произведения: продолжение романа «Долой оружие!» - «Дети Марты» («Marthas Kinder», 1902 год, русский перевод 1904 года под названием «В цепях»), «Роман писателя» («Schriftsteller-Roman», 1888 год), «Шах мучению» («Schach der Qual», 1899 год), сборник статей «Война и борьба с ней» («Der Krieg und seine Bekämpfung», 1904 год), «Мемуары» («Memoiren», 1908 год).