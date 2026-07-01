ЗУТХАУС ЛЮДВИГ

ЗУТХАУС ЛЮДВИГ - немецкий пе­вец (те­нор).

Учил­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Кёль­не у Ю. Лен­ца, де­бю­ти­ро­вал в 1928 году в Ахе­не (Валь­тер в опе­ре «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра). Пел в опер­ных те­ат­рах Гер­ма­нии, в т. ч. в 1948-1965 годах в Городской опе­ре Западного Бер­ли­на. Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле (впер­вые в 1943 году).

Об­ла­да­тель т. н. ге­рои­че­ско­го те­но­ра (Heldentenor), с ус­пе­хом ис­пол­нял пар­тии в опе­рах Р. Ваг­не­ра на ве­ду­щих сце­нах ми­ра, в т. ч. в Вен­ской государственной опе­ре (с 1948 года), лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1953 года), Опе­ре Сан-Фран­ци­ско и др.

Луч­шая часть ау­дио­за­пи­сей - так­же в ваг­неров­ском ре­пер­туа­ре (в т. ч. за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Три­стан и Изоль­да» под управлением В. Фурт­венг­ле­ра, 1952 год). Сре­ди др. пар­тий: Сад­ко (од­но­именная опе­ра Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Гер­ман («Пи­ко­вая да­ма» П. И. Чай­ков­ско­го), Там­бур­ма­жор («Воц­цек» А. Бер­га).