ЗУТХАУС ЛЮДВИГ
ЗУТХАУС ЛЮДВИГ - немецкий певец (тенор).
Учился в Высшей школе музыки в Кёльне у Ю. Ленца, дебютировал в 1928 году в Ахене (Вальтер в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера). Пел в оперных театрах Германии, в т. ч. в 1948-1965 годах в Городской опере Западного Берлина. Неоднократно участвовал в Байрёйтском фестивале (впервые в 1943 году).
Обладатель т. н. героического тенора (Heldentenor), с успехом исполнял партии в операх Р. Вагнера на ведущих сценах мира, в т. ч. в Венской государственной опере (с 1948 года), лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1953 года), Опере Сан-Франциско и др.
Лучшая часть аудиозаписей - также в вагнеровском репертуаре (в т. ч. заглавная партия в опере «Тристан и Изольда» под управлением В. Фуртвенглера, 1952 год). Среди др. партий: Садко (одноименная опера Н. А. Римского-Корсакова), Герман («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Тамбурмажор («Воццек» А. Берга).