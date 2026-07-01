ЗУРНА
ЗУРНА - духовой язычковый музыкальный инструмент с двойной тростью.
Распространён в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, Кавказе, Балканах, в Северной Африке, в Индии, Китае (сона) и др. странах, испытавших влияние мусульманской культуры. Корпус конической формы, длиной приблизительно 30-40 см, с раструбом. Вдувное отверстие закрывается деревянной втулкой вилкообразной формы, при повороте втулки зубцы вилки частично перекрывают несколько игровых (пальцевых) отверстий, обеспечивая подстройку инструмента.
Во втулку вставляется штифт с надетыми на него «розеткой» (упор для губ исполнителя) и тростью. Диапазон около полутора октав (охватывает 2-ю октаву). Звукоряд диатонический. Звук сильный, резкий, пронзительный. При игре применяется техника циркулярного (непрерывного) дыхания. Звучит на различных праздниках, свадьбах; используется только на открытом воздухе. Репертуар состоит главным образом из подвижных орнаментированных мелодий. В некоторых традициях принят ансамбль двух зурначей, один из которых играет мелодию, а другой - бурдонный звук. Зурна обычно входит в состав ансамблей с каким-либо мембранофоном. Сохраняет популярность среди профессиональных и народных музыкантов.