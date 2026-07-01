ЗУРНА

ЗУРНА - ду­хо­вой языч­ко­вый музыкальный ин­ст­ру­мент с двой­ной тро­стью.

Рас­про­стра­нён в Средней Азии, на Ближ­нем и Среднем Вос­то­ке, Кав­ка­зе, Бал­ка­нах, в Северной Аф­ри­ке, в Ин­дии, Ки­тае (со­на) и др. стра­нах, ис­пы­тав­ших влия­ние му­сульманской куль­ту­ры. Кор­пус ко­ни­че­ской фор­мы, дли­ной при­бли­зи­тель­но 30-40 см, с рас­тру­бом. Вдув­ное от­вер­стие за­кры­ва­ет­ся де­ревянной втул­кой вил­ко­об­раз­ной фор­мы, при по­во­ро­те втул­ки зуб­цы вил­ки час­тич­но пе­ре­кры­ва­ют несколько иг­ро­вых (паль­це­вых) от­вер­стий, обес­пе­чи­вая под­строй­ку ин­ст­ру­мен­та.

Во втул­ку встав­ля­ет­ся штифт с на­де­ты­ми на не­го «ро­зет­кой» (упор для губ ис­пол­ни­те­ля) и тро­стью. Диа­па­зон около полутора ок­тав (ох­ва­ты­ва­ет 2-ю ок­та­ву). Зву­ко­ряд диа­то­ни­че­ский. Звук силь­ный, рез­кий, прон­зи­тель­ный. При иг­ре при­ме­ня­ет­ся тех­ни­ка цир­ку­ляр­но­го (не­пре­рыв­но­го) ды­ха­ния. Зву­чит на различных празд­ни­ках, свадь­бах; ис­поль­зу­ет­ся толь­ко на от­кры­том воз­ду­хе. Ре­пер­ту­ар со­сто­ит главным образом из под­виж­ных ор­на­мен­ти­ро­ван­ных ме­ло­дий. В не­ко­то­рых тра­ди­ци­ях при­нят ан­самбль двух зур­на­чей, один из ко­то­рых иг­ра­ет ме­ло­дию, а дру­гой - бур­дон­ный звук. Зурна обыч­но вхо­дит в со­став ан­самб­лей с каким-либо мем­бра­но­фо­ном. Со­хра­ня­ет по­пу­ляр­ность сре­ди профессиональных и народных му­зы­кан­тов.

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