ЗУРАРА ГОМЕШ ЭАНЕШ ДЕ (Gomes Eanes de Zurara, Azurara)

Португальский хронист 15 в., запечатлевший ранний этап эпохи португальских географических открытий, главный хранитель архива Торре ду Томбу.

Происходит из семейства клириков. В юные годы служил придворным пажом и при библиотеке и архиве. По королевскому распоряжению Афонсу V получил образование вместе с сыновьями фидалгу. Вероятно, был помощником Фернана Лопеша.

В 1451 г. он был уже кавалейру Королевского дома с ежегодной пенсией, хранителем королевской библиотеки. С 1454 г. Зурара был назначен главным хранителем архива Торре-ду-Томбу и королевским хронистом, сменив в этой должности Фернана Лопеша. Занимал также должность поверенного (procurador) бернардинского монастыря Санта-Мария-де-Алмоштер.

Зурара обладал обширной литературной и исторической эрудицией, основанием которой послужила работа в королевской библиотеке; знаком с библией, патристикой, античными и средневековыми авторами. Определённые познания у него были и в области космографии.

В своих хрониках Зурара основателен и объективен. Он меньше внимания уделяет социальным процессам, предпочитая описывать героические деяния великих личностей.

Первой была «Хроника взятия Сеуты» (1449–1450), написанная как третья часть «Хроники короля Д. Жоана I». Начинается хроника с описания недовольства португальской знати в связи с заключением мира между Португалией и Кастилией в 1411 г. Наряду с необходимостью посвящения в рыцари инфантов это трактуется как одна из причин завоевания Сеуты. Поход на Сеуту описывается как идеал крестового похода. Зурара критикует непоследовательность и честолюбие инфанта Энрике при осаде Сеуты, основную заслугу приписывая инфанту Дуарте.

«Хроника открытия и завоевания Гвинеи» (1452–1453) посвящена Энрике Мореплавателю и представляет собой первую в истории летопись географических открытий и начального этапа экспансии португальцев. Идеал крестового похода отражён и в ней. Зурара упоминает о поисках государства Пресвитера Иаонна как возможного союзника для войны с неверными. Хроника показывает и торгово-экономические интересы, побудившие португальцев предпринять свои открытия. При написании Зурара, современник событий, использовал все источники, в том числе и не дошедшие до нас.

«Хроника графа Д. Педру де Менезеша» (1459–1463) описывает первого правителя Сеуты, попытки мавров вернуть завоёванный португальцами город. «Хроника графа Д. Дуарте де Менезеша» (1464–1468) повествует о деяниях его сына, правителя Алкасер Сегера. Для сбора материала при написании этой хроники Зурара в 1473 г. совершил путешествие в Марокко.

Хроники Зурары, посвящённые королям Фернанду, Дуарте и Афонсу V, утрачены.

Гомеш Эанеш де Зурара – основной источник для изучения культуры и общественного умонастроения Португалии 15 в. Его труды отражают многие важнейшие аспекты истории португальского общества 15 в.

В браке Зурара не состоял, имел троих незаконнорождённых детей, легитимизированных при Жоане III. Умер между 19.12.1473 и 02.04.1474.

Скульптурное изображение Зурары присутствует у пьедестала памятника Камоэнсу в Лиссабоне (1860) и среди фигур Памятника первооткрывателям (1960).

Сочинения:

Chronica del Rei D. Joam I de boa memória. Terceira parte em que se contam a Tomada de Ceuta. Lisboa, 1644

Chronica do Conde D. Pedro de Menezes. Colecção de Livros Inéditos de Historia Portugueza. Vol. II. Lisboa, 1792

Chronica do Conde D. Duarte de Menezes. Colecção de Livros Inéditos de Historia Portugueza. Vol. III. Lisboa, 1793

Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné escrita por mandado de ElRei D. Affonso V. Introd., ilustração e notas do Visconde de Santarém. Paris, 1841

The Chronicle of Discovery and Conquest of Guinea, Gomes Eannes de Azurara. Ch. Raymond Beazley, E. Prestage. Vol. 1–2. London, 1896–1899

Crónica da Tomada de Ceuta por El-Rei D. João I. Publ. por Fr. Maria Esteves. Lisboa, 1915

Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné // Introd. J. de Bragança. Vol. I–II. Porto, 1937

Crónica dos Feitos Notáveis Que Se Passaram na Conquista da Guiné por Mandado do Infante D. Henrique. Estudo crítico de mérito T. de Sousa Soares. Lisboa, 1978

Crónica da Tomada de Ceuta. Introd. e notas de Reis Brasil, Mem Martins. Publicações Europa-América, 1992

Автор статьи А.П. Черных