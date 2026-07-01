ЗУППЕ ФРАНЦ ФОН
ЗУППЕ ФРАНЦ ФОН (Франческо) - австрийский композитор и дирижёр.
Один из создателей венской оперетты. С 1835 года жил в Вене, брал уроки теории музыки и композиции у С. Зехтера и И. Зейфрида. Был дирижёром венских театров: «Йозефштадттеатер» (с 1840 года), «Театер ан дер Вин» (с 1845 года), «Театер ам Франц-Йозефс-Кай» (с 1862 года), «Карлтеатер» (1865-1882 годы).
Писал музыку к спектаклям драматического театра, сочинял оперетты (свыше 30), среди которых: «Пансионат» (1860 год; первая венская оперетта), «Прекрасная Галатея» (1865 год), «Боккаччо» (1879 год; Зуппе считал её своим наиболее удачным произведением), «Донна Жуанита» (1880 год; все впервые поставлены в Вене). Большую известность в Австрии приобрела патриотическая песня Зуппе «О, моя Австрия!», написанная в годы Революции 1848-1849 годов.
Популярность сохраняют его увертюры «Утро, полдень и вечер в Вене» (1844 год), «Поэт и крестьянин» (1846 год), «Пиковая дама» (1862 год), «Весёлые школяры» (1863 год), «Лёгкая кавалерия» (1866 год), обнаруживающие незаурядный мелодический дар и ориентированные на блестящий и «легкомысленный» венский стиль.