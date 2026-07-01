ЗУППЕ ФРАНЦ ФОН

ЗУППЕ ФРАНЦ ФОН (Фран­че­ско) - австрийский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр.

Один из соз­да­те­лей вен­ской опе­рет­ты. С 1835 года жил в Ве­не, брал уро­ки тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции у С. Зех­те­ра и И. Зейф­ри­да. Был ди­ри­жё­ром вен­ских те­ат­ров: «Йо­зеф­штадт­теа­тер» (с 1840 года), «Теа­тер ан дер Вин» (с 1845 года), «Теа­тер ам Франц-Йо­зефс-Кай» (с 1862 года), «Кар­лтеа­тер» (1865-1882 годы).

Пи­сал му­зы­ку к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра, со­чи­нял опе­рет­ты (свыше 30), сре­ди ко­то­рых: «Пан­сио­нат» (1860 год; пер­вая вен­ская опе­рет­та), «Пре­крас­ная Га­ла­тея» (1865 год), «Бок­кач­чо» (1879 год; Зуппе счи­тал её сво­им наи­бо­лее удач­ным про­из­ве­де­ни­ем), «Дон­на Жуа­ни­та» (1880 год; все впер­вые по­став­ле­ны в Ве­не). Боль­шую из­вест­ность в Ав­ст­рии при­об­ре­ла пат­рио­тическая пес­ня Зуппе «О, моя Ав­ст­рия!», на­пи­сан­ная в го­ды Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов.

По­пу­ляр­ность со­хра­ня­ют его увер­тю­ры «Ут­ро, пол­день и ве­чер в Ве­не» (1844 год), «По­эт и кре­сть­я­нин» (1846 год), «Пи­ко­вая да­ма» (1862 год), «Ве­сё­лые шко­ля­ры» (1863 год), «Лёг­кая ка­ва­ле­рия» (1866 год), об­на­ру­жи­ваю­щие не­за­уряд­ный ме­ло­дический дар и ори­ен­ти­ро­ван­ные на бле­стя­щий и «лег­ко­мыс­лен­ный» вен­ский стиль.