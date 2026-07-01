ЗУПАН ВИТОМИЛ

ЗУПАН ВИТОМИЛ (псевдоним Лан­гус, Langus) - сло­венский про­за­ик.

Окон­чив гим­на­зию , пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. Во вре­мя ок­ку­па­ции Сло­ве­нии был ин­тер­ни­ро­ван италь­ян­ца­ми, с 1943 года в пар­ти­за­нах. По­сле вой­ны до 1947 года ра­бо­тал на ра­дио. В 1948 году осу­ж­дён по лож­но­му об­ви­не­нию, ос­во­бо­ж­дён в 1954 году, в 1958 году окон­чил стро­ительный факультет Люб­лян­ско­го университета. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1933 году в рус­ле со­ци­аль­но­го реа­лиз­ма, од­на­ко уже то­гда ис­пы­ты­вал влия­ние твор­че­ст­ва Ф. Каф­ки, А. Жи­да, Э. Хе­мин­гу­эя.

Многие до­во­ен­ные про­из­ве­де­ния Зупан опуб­ли­ко­ва­ны лишь в конце 1960-х - 1970-е годы: сборник рас­ска­зов «Сол­неч­ные зай­чи­ки» («Sončne lise», 1969 год), ро­ма­ны «Вра­та ту­ман­но­го го­ро­да» («Vrata iz meglenega mesta», 1968 год), «Пу­те­ше­ст­вие в ко­нец вес­ны» («Po­to­va­nje na konec pomladi», 1972 год) и «Пре­сле­до­ва­тель са­мо­го се­бя» («Zasle­dovalec sa­mega sebe», 1975 год), в цен­тре ко­то­рых - те­ма про­ти­во­стоя­ния лич­но­сти и государственной сис­те­мы.

В ро­ма­не «Ме­ну­эт для два­дца­ти­пя­ти­за­ряд­ной ги­та­ры» [«Me­nuet za ki­taro (na petindvajset strelov)», 1975 год] со­бы­тия во­енных лет по­ка­за­ны сквозь приз­му со­вре­мен­но­сти; про­бле­мы ин­тел­ли­ген­ции за­тра­ги­ва­ют­ся в ав­то­био­гра­фических ро­ма­нах «Ко­ме­дия че­ло­ве­че­ской пло­ти» («Komedija človeškega tkiva», 1980 год) и «Ле­ви­тан» («Levitan», 1982 год). Его твор­че­ст­во от­ли­ча­ют уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм и тя­го­те­ние к син­те­зу эле­мен­тов реа­лиз­ма и мо­дер­низ­ма .