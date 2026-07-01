ЗУПАН ВИТОМИЛ
ЗУПАН ВИТОМИЛ (псевдоним Лангус, Langus) - словенский прозаик.
Окончив гимназию, путешествовал по Европе. Во время оккупации Словении был интернирован итальянцами, с 1943 года в партизанах. После войны до 1947 года работал на радио. В 1948 году осуждён по ложному обвинению, освобождён в 1954 году, в 1958 году окончил строительный факультет Люблянского университета. Дебютировал в печати в 1933 году в русле социального реализма, однако уже тогда испытывал влияние творчества Ф. Кафки, А. Жида, Э. Хемингуэя.
Многие довоенные произведения Зупан опубликованы лишь в конце 1960-х - 1970-е годы: сборник рассказов «Солнечные зайчики» («Sončne lise», 1969 год), романы «Врата туманного города» («Vrata iz meglenega mesta», 1968 год), «Путешествие в конец весны» («Potovanje na konec pomladi», 1972 год) и «Преследователь самого себя» («Zasledovalec samega sebe», 1975 год), в центре которых - тема противостояния личности и государственной системы.
В романе «Менуэт для двадцатипятизарядной гитары» [«Menuet za kitaro (na petindvajset strelov)», 1975 год] события военных лет показаны сквозь призму современности; проблемы интеллигенции затрагиваются в автобиографических романах «Комедия человеческой плоти» («Komedija človeškega tkiva», 1980 год) и «Левитан» («Levitan», 1982 год). Его творчество отличают углублённый психологизм и тяготение к синтезу элементов реализма и модернизма.