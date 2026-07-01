ЗУНДСКАЯ ПОШЛИНА
ЗУНДСКАЯ ПОШЛИНА - денежный сбор, взимавшийся с 1429 года в пользу датской короны с иностранных торговых судов при их проходе через соединяющий Северное и Балтийское моря пролива Эресунн (Зунд).
Зундская пошлина была важнейшим источником доходов датских королей. Для контроля над судоходством и взимания пошлины в наиболее узком месте пролива (4,5 км) на его западном (у города Хельсингёр) и восточном (у города Хельсингборг) берегах были построены крепости. С XVII века многие государства заключили с Данией договоры об уплате пошлины. После победоносных войн против Дании в 1645 году и 1658 году Швеция была освобождена от уплаты пошлины, однако после поражения в Северной войне 1700-1721 годов вновь стала её платить.
В 1845 году против взимания Зундской пошлины выступили США, добившиеся созыва международной конференции, на которой были выработаны условия отмены пошлины. По результатам работы конференции Дания заключила договоры с европейскими государствами (14.03.1857 года) и США (11.04.1857 года). Она отказалась от взимания сборов с торговых судов держав, подписавших договор, обязалась поддерживать в исправном состоянии маяки и морские знаки, обеспечивающие безопасность плавания в проливах Эресунн и Большой Бельт. За это европейские государства и США обязались выплатить Дании в качестве компенсации соответственно 30 476 325 и 717 829 риксдалеров.