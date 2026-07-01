ЗУНДСКАЯ ПОШЛИНА

ЗУНДСКАЯ ПОШЛИНА - де­неж­ный сбор, взи­мав­ший­ся с 1429 года в поль­зу датской ко­ро­ны с иностранных тор­го­вых су­дов при их про­хо­де че­рез со­еди­няю­щий Се­вер­ное и Бал­тий­ское мо­ря пролива Эре­сунн (Зунд).

Зундская пошлина бы­ла важ­ней­шим ис­точ­ни­ком до­хо­дов датских ко­ро­лей. Для кон­тро­ля над су­до­ход­ст­вом и взи­ма­ния по­шли­ны в наи­бо­лее уз­ком мес­те про­ли­ва (4,5 км) на его за­пад­ном (у города Хель­син­гёр) и вос­точ­ном (у города Хель­син­гборг) бе­ре­гах бы­ли по­строе­ны кре­по­сти. С XVII века многие го­су­дар­ст­ва за­клю­чи­ли с Да­ни­ей до­го­во­ры об уп­ла­те по­шли­ны. По­сле по­бе­до­нос­ных войн про­тив Да­нии в 1645 году и 1658 году Шве­ция бы­ла ос­во­бо­ж­де­на от уп­ла­ты пошлины, од­на­ко по­сле по­ра­же­ния в Се­вер­ной вой­не 1700-1721 годов вновь ста­ла её пла­тить.

В 1845 году про­тив взи­ма­ния Зундской пошлины вы­сту­пи­ли США, до­бив­шие­ся со­зы­ва ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции, на ко­то­рой бы­ли вы­ра­бо­та­ны ус­ло­вия от­ме­ны по­шли­ны. По ре­зуль­та­там ра­бо­ты кон­фе­рен­ции Да­ния за­клю­чи­ла до­го­во­ры с ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми (14.03.1857 года) и США (11.04.1857 года). Она от­ка­за­лась от взи­ма­ния сбо­ров с тор­го­вых су­дов дер­жав, под­пи­сав­ших до­го­вор, обя­за­лась под­дер­жи­вать в ис­прав­ном со­стоя­нии мая­ки и морские зна­ки, обес­пе­чи­ваю­щие безо­пас­ность пла­ва­ния в про­ли­вах Эре­сунн и Боль­шой Бельт. За это ев­ропейские го­су­дар­ст­ва и США обя­за­лись вы­пла­тить Да­нии в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции со­от­вет­ст­вен­но 30 476 325 и 717 829 рик­сда­ле­ров.