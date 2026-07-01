ЗУМАКУЛОВА ТАНЗИЛЯ МУСТАФАЕВНА

ЗУМАКУЛОВА ТАНЗИЛЯ МУСТАФАЕВНА - балкарская поэтесса .

Народный по­эт Ка­бар­ди­но-Балкарской АССР (1982 год), народный по­эт Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии (1994 год). Пи­шет на ка­ра­чае­во-балкарском и русском язы­ках.

Ро­ди­лась в се­мье партийного ра­бот­ни­ка .

В 1944-1957 годы жи­ла в Кир­ги­зии, ку­да бы­ла де­пор­ти­ро­ва­на. Окон­чи­ла Выс­шие литературные кур­сы в Мо­ск­ве (1968 год). Пе­ча­та­ет­ся с 1954 года.

Ав­тор сборников сти­хов и по­эм: «Цве­ты на ска­ле» («Къая­да гюл­ле», 1959 год), «Пес­ня гор» («Тау­ла­ны жы­ры», 1962 год), «Дым оча­га» (1965 год), «Про­хла­да гор» («Тау аяз», 1967 год), «Све­тиль­ник» («Чи­рах­тан», 1969 год), «Бе­лый свет» («Кёз жа­рыгъым», 1972 год), «Мол­ча­ние» (1972 год) и др., соз­дан­ных под силь­ным влия­ни­ем балкарского уст­но­го народного твор­че­ст­ва.

В по­эзии Т.М. Зумакулова опи­са­ния при­ро­ды и народного бы­та со­сед­ст­ву­ют с фи­лосовскими раз­мыш­ле­ния­ми о мес­те че­ло­ве­ка в ми­ро­зда­нии.

Государственная премия РСФСР (1977 год).

Сочинения:

Из­бран­ное: Сти­хи и по­эмы. Наль­чик, 1994. Т. 1–2.