ЗУМАКУЛОВА ТАНЗИЛЯ МУСТАФАЕВНА
ЗУМАКУЛОВА ТАНЗИЛЯ МУСТАФАЕВНА - балкарская поэтесса.
Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1982 год), народный поэт Карачаево-Черкесии (1994 год). Пишет на карачаево-балкарском и русском языках.
Родилась в семье партийного работника.
В 1944-1957 годы жила в Киргизии, куда была депортирована. Окончила Высшие литературные курсы в Москве (1968 год). Печатается с 1954 года.
Автор сборников стихов и поэм: «Цветы на скале» («Къаяда гюлле», 1959 год), «Песня гор» («Тауланы жыры», 1962 год), «Дым очага» (1965 год), «Прохлада гор» («Тау аяз», 1967 год), «Светильник» («Чирахтан», 1969 год), «Белый свет» («Кёз жарыгъым», 1972 год), «Молчание» (1972 год) и др., созданных под сильным влиянием балкарского устного народного творчества.
В поэзии Т.М. Зумакулова описания природы и народного быта соседствуют с филосовскими размышлениями о месте человека в мироздании.
Государственная премия РСФСР (1977 год).
Сочинения:
Избранное: Стихи и поэмы. Нальчик, 1994. Т. 1–2.