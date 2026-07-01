ЗУЛЮМ

Зулюм (тур. zulüm— «гнет», «тирания») — принятое в советской литературе наименование периода правления султана Абдулхамида II (1876—1909).

Принятое в советской литературе наименование периода правления султана Абдулхамида II (1876—1909) — деспотического полицейского режима, отличавшегося фаворитизмом, взяточничеством, казнокрадством, притеснением национальных меньшинств, расцветом доносительства, внутреннего шпионажа и репрессий. В конце XX в. историки отказались от категоричности суждений в отношении З., а само понятие практически вышло из оборота. Период правления и сама личность Абдулхамида II — одни из наиболее спорных сюжетов в истории Османской империи . Для одних Абдулхамид II — «кровавый султан», виновный в казни отца-вдохновителя османской конституции Мидхат-паши , массовых убийствах армян и беспощадный деспот, установивший в империи режим полицейского террора и преследовавший османских либералов (см. «Новые османы» ). Другие видят в нем последнего великого султана, озабоченного международным имиджем Османской империи и возрождением мира ислама (см. Панисламизм ). Третьи настаивают на том, что Абдулхамид II — крупный реформатор, сумевший продолжить модернизационные преобразования Танзимата .

Политика Абдулхамида II была направлена на укрепление Османской империи и возвращение ей статуса великой державы, при этом режим З. фундаментально отличался от периода Танзимата. В идеологическом плане в период З. курс на усиление халифата превалировал над тенденциями секуляризации общественно-политической жизни, характерными для Танзимата. В административно-политическом плане двор султана стал доминировать над канцелярией великого везира, а власть стала опираться не на прозападно ориентированных стамбульских сановников, а на консервативных провинциальных администраторов. В период З. эпицентр политического напряжения также сместился: приоритетным стали арабские провинции и Центральная Анатолия, в то время как Балканские дела отошли на второй план.

Абдулхамид установил в стране жесткий авторитарный режим, сконцентрировав в своих руках властные полномочия в гораздо большем объеме, чем многие его предшественники. Султанский двор вернул себе статус центра принятия политических решений: вместо везиров реальное управление империей осуществляли советники султана, специальные комиссии и администрации. Опорой режима выступили жесткая цензура, строгий административный контроль над общественной жизнью, внутренний шпионаж, усилившие свое влияние армия, полиция и улемы . Другая отличительная черта периода З. — процесс десекуляризации. Конституция 1876 закрепляла за султаном Османской империи роль защитника ислама во всем мире. Особая роль халифа должна была состоять в укреплении законности власти и усилении ее религиозной составляющей — сакрализации института султана-халифа, разрушенного Танзиматскими реформами.

Еще одна важнейшая характеристика З. — панисламизм. Концентрация всей полноты власти в руках султана-халифа предполагала объединение всех мусульманских общин Османской империи — турок, арабов, курдов, албанцев, черкесов и др. При этом власти стремились навязать суннитский ислам религиозным меньшинствам — езидам, нусайритам, алевитам и даже иракским шиитам. Абдухамид II позиционировал себя халифом всех мусульман, в том числе проживавших в европейских колониях, и главным защитником священных городов Мекки и Медины .

Несмотря на успехи консолидации власти в руках султана и его двора, режим З. оказался достаточно неустойчивым и неспособным справиться с ключевыми проблемами конца XIX в. — коллапсом финансово-экономической системы, растущим давлением со стороны великих держав, подъемом национально-освободительных движений, недовольством внутри армии и просвещенной части османского общества. Конец режиму З. положила Младотурецкая революция 1908.

Ист.: Devlet ve memleket görüşlerim. Sultan II. Abdulhamid Han. İstanbul, 1976; Hocaoğlu M. Abdülhamit Han’ın muhtıraları, İstanbul, 1974; Yalçınkaya A. Sultan II. Abdülhamid Han’ın notları. İstanbul, 1996.

Лит.: Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992; История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т. М., 2006; Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII — начало XX в.). М., 1993; Georgeon F. Abdülhamid II. Le sultan calife. Paris, 2003; Findley C. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789—1922. Princeton, 1980; Hanioğlu Ş. Preparation for a Revolution. The Young Turks, 1902—1908. Oxford, 2001; Koloğlu O. Abdülhamid Gerçeği. İstanbul, 1987.