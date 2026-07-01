ЗУЛУСОВ ВОССТАНИЕ 1906

ЗУЛУСОВ ВОССТАНИЕ 1906 года - вос­ста­ние зу­лу в британской ко­ло­нии На­тал, ны­не про­вин­ция ЮАР.

В январе 1906 года ко­ло­ни­аль­ные вла­сти вве­ли по­душ­ный на­лог, об­ло­жив им всё взрос­лое муж­ское на­се­ле­ние, что по­слу­жи­ло по­во­дом к вос­ста­нию (на­ча­лось в мар­те). Во гла­ве пов­стан­цев на­хо­дил­ся Бам­ба­та, вождь пле­ме­ни зон­ди. Вер­хов­ный вождь зу­лу Ди­ни­зу­лу, фор­маль­но вы­сту­пав­ший на сто­ро­не вла­стей, тай­но снаб­жал пов­стан­цев ору­жи­ем. На борь­бу с вос­став­ши­ми ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция на­пра­ви­ла около 5 тысяч британских и бур­ских сол­дат. В ию­ле 1906 года Зулусов восстание бы­ло по­дав­ле­но (уби­то около 4 тысяч зу­лу­сов, в т. ч. Бам­ба­та). Зулусов восстание 1906 года - по­след­нее круп­ное воо­руженное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вы­сту­п­ле­ние на­ро­да зу­лу.

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