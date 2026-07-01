ЗУЛУСОВ ВОССТАНИЕ 1906
ЗУЛУСОВ ВОССТАНИЕ 1906 года - восстание зулу в британской колонии Натал, ныне провинция ЮАР.
В январе 1906 года колониальные власти ввели подушный налог, обложив им всё взрослое мужское население, что послужило поводом к восстанию (началось в марте). Во главе повстанцев находился Бамбата, вождь племени зонди. Верховный вождь зулу Динизулу, формально выступавший на стороне властей, тайно снабжал повстанцев оружием. На борьбу с восставшими колониальная администрация направила около 5 тысяч британских и бурских солдат. В июле 1906 года Зулусов восстание было подавлено (убито около 4 тысяч зулусов, в т. ч. Бамбата). Зулусов восстание 1906 года - последнее крупное вооруженное антиколониальное выступление народа зулу.