ЗУЛУ
ЗУЛУ - народ группы нгони в составе народов банту, крупнейший народ ЮАР.
Численность 10,4 млн. человек (2001 год, оценка), из них 7,6 млн. человек в провинции Квазулу-Натал. Живут также на севере Лесото (270 тысяч человек), в Зимбабве (140 тысяч человек), Малави (116 тысяч человек), Свазиленде и др. Говорят на языке зулу. В основном придерживаются традиционных культов, есть христиане (католики и протестанты), приверженцы христианско-африканской Назаретской баптистской церкви. Распространены синкретичесские культы (в т. ч. вера в мессию Исайю Шамбе).
Сложились в первой половине XIX века в междуречье Пхонголо и Умзимкулу, составив основу племенного союза во главе с Чакой. Им была создана регулярная военная организация, основанная на традиционной системе возрастных классов: боеспособные мужчины (18-40 лет) были поделены на полки (ибуто) численностью 600-1000 человек во главе с военачальниками (инкоси) и поселены в особые краали (эканда); воины не имели права жениться до 30 лет. Организации армии соответствовал новый боевой порядок: воины, вооружённые ударным копьём ассегаем (которое они были обязаны предъявить после боя) и щитом, сражались в сомкнутом строю типа фаланги - полки молодых неопытных воинов (исимпондо; буквально - рога) с флангов и главная ударная сила (исифуба; буквально - грудь) в центре; сзади строились резервы в основном из старых воинов.
Часть зулу, не подчинившихся Чаке, ушли на север и поселились среди суто в Трансваале, а затем на землях шона в Зимбабве (ндебеле), на землях тсонга в Мозамбике (шангаан), за реке Замбези (ангони); часть поселились на юге за рекой Умзимкулу (финго, амафенги). При преемнике Чаки - Дингаане в результате англо-буро-зулусской войны 1838-1840 годов зулу потеряли часть земель, сохранив территорию на севере Натала между реками Чёрная Умфолози и Пхонголо - Зулуленд. После поражения зулу в англо-зулусской войне 1879 года Зулуленд в 1887 году стал британской колонией, в 1897 году включён в состав колонии Натал. Последнее антиколониальное выступление зулу - зулусов восстание 1906 года. С конца 1940-х годов до 1994 года существовал бантустан Квазулу.
Традиционная культура типична для народов Южной Африки. Мужчины занимаются полукочевым скотоводством (мальчики пасут коз, подростки - овец, взрослые - крупный рогатый скот), кожевенным и кузнечным ремеслом, резьбой по дереву и кости, женщины - переложным земледелием, плетением, гончарством. Одежда - кожаные набедренные повязки, фартуки, юбки, меховые накидки, браслеты на предплечьях и икрах; заслуженные воины носили головные обручи из воска и травы. Характерны соломенные, украшенные бисером женские головные уборы (исичоло). Жилище - полусферическая каркасная хижина (икхугване), крытая циновками или шкурами; позднее распространились четырёхугольные саманные дома с плоской крышей, традиционные хижины сохранялись как ритуальные постройки (для проведения инициаций).
Поселение - крааль (умузи), насчитывало от 10 до 1000 хижин, составляло большесемейную общину, глава которой (инкоси) выполнял также функции жреца; советником, военачальником и судьёй был назначаемый «королём» помощник (индуна). Сохраняются патрилинейные тотемные (королевский тотем - змея мамба; также слон, леопард, лев, зебра, буйвол и др.) линиджи, главы наиболее авторитетных линиджей образуют совет (Палата традиционных вождей) при верховном правителе («короле») в столице зулу - Улунди, избираются в Государственный совет вождей в Претории.
Брак патрилокальный, распространена полигиния, чаще сороральная. Хижины жён в зависимости от ранга располагаются вокруг хижины мужа. Терминология родства бифуркативного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Практикуются обряды избегания, в т. ч. вербального (хлонипха): как мужчина, так и женщина не употребляют прилюдно слова, входящие в состав имён их свойственников. Брак сопровождался обязательным выкупом скотом (лоболо). Традиционная религия - культы сил природы (токолош, хили, гиликанго), предков (амадлози), верховного бога-творца Нкулункулу и матери-земли Номкхубулване, ежегодный праздник урожая, сопровождающийся ритуалом возобновления силы вождя и войска (инквала); сохраняются предсказательницы, знахари (женщины - сангома, мужчины - иньянга, санузи).
Для устной культуры характерно преобладание вокальной музыки - хоровой многоголосной (с элементами полифонии) и сольной. Танцы сопровождались хоровым пением, шумом погремушек, хлопками в ладоши. Флейты, музыкальные луки нередко использовались в индивидуальном музицировании. Во время инициации юношей исполнялись танцы и респонсорные песни в честь знаменитых вождей и предков (изибонго) - перечень имён с развёрнутыми эпитетами. Барабаны применяются в современных жанрах, например сопровождают танцы ингома (праздничный танец быка), а также свадебные песнопения и мужские военные танцы с оружием.
В резиденции «короля» Нонгома (близ Улунди) ежегодно проходят заимствованные у свази пляски девушек Умхланга (Пляска тростника), в ходе которых «король» выбирает себе жену. У городского населения распространены европейские и американские вокально-танцевальные жанры и музыкальные инструменты (гитара и др.); популярны масканда (сольная песня под гитару) и мбаканда (разновидность джаза с элементами фолк-музыки). Сложилась профессиональная литература (Дж. Дубе, Р. Дхломо, Б. Вилакази, поэт М. Кунене), развивается прикладное искусство (особенно плетение и работа с бисером). Многие современные зулу живут в городах, работают в горнодобывающей промышленности, активно участвуют в политической жизни ЮАР, занимая ряд ключевых постов в правительстве (зулу составляют этническую основу Партии свободы Инката).