ЗУЛУ

ЗУЛУ - на­род груп­пы нго­ни в со­ста­ве на­ро­дов бан­ту, круп­ней­ший на­род ЮАР .

Чис­лен­ность 10,4 млн. человек (2001 год, оцен­ка), из них 7,6 млн. человек в провинции Ква­зу­лу-На­тал. Жи­вут так­же на се­ве­ре Ле­со­то (270 тысяч человек), в Зим­баб­ве (140 тысяч человек), Ма­ла­ви (116 тысяч человек), Сва­зи­лен­де и др. Го­во­рят на языке зу­лу. В основном при­дер­жи­ва­ют­ся тра­диционных куль­тов, есть хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты), при­вер­жен­цы хри­сти­ан­ско-африканской На­за­рет­ской бап­ти­ст­ской церк­ви. Рас­про­стра­не­ны син­кре­тичесские куль­ты (в т. ч. ве­ра в мес­сию Исайю Шам­бе).

Сло­жи­лись в первой половине XIX века в ме­ж­ду­ре­чье Пхон­го­ло и Ум­зим­ку­лу, со­ста­вив ос­но­ву пле­мен­но­го сою­за во гла­ве с Ча­кой. Им бы­ла соз­да­на ре­гу­ляр­ная во­енная ор­га­ни­за­ция, ос­но­ван­ная на тра­диционной сис­те­ме воз­рас­тных клас­сов: бое­спо­соб­ные муж­чи­ны (18-40 лет) бы­ли по­де­лены на пол­ки (ибу­то) чис­лен­но­стью 600-1000 человек во гла­ве с вое­на­чаль­ни­ка­ми (ин­ко­си) и по­се­ле­ны в осо­бые краа­ли (экан­да); вои­ны не име­ли пра­ва же­нить­ся до 30 лет. Ор­га­ни­за­ции ар­мии со­от­вет­ст­во­вал но­вый бое­вой по­ря­док: во­и­ны, воо­ру­жён­ные удар­ным копь­ём ас­се­га­ем (ко­то­рое они бы­ли обя­за­ны предъ­я­вить по­сле боя) и щи­том, сра­жа­лись в сомк­ну­том строю ти­па фа­лан­ги - пол­ки мо­ло­дых не­опыт­ных вои­нов (исим­пон­до; буквально - ро­га) с флан­гов и главная удар­ная си­ла (иси­фу­ба; буквально - грудь) в цент­ре; сза­ди стро­и­лись ре­зер­вы в основном из ста­рых вои­нов.

Часть зулу, не под­чи­нив­ших­ся Ча­ке, уш­ли на се­вер и по­се­ли­лись сре­ди су­то в Транс­ваа­ле, а за­тем на зем­лях шо­на в Зим­баб­ве (нде­бе­ле), на зем­лях тсон­га в Мо­зам­би­ке (шан­га­ан), за реке Зам­бези (ан­го­ни); часть по­се­ли­лись на юге за рекой Ум­зим­ку­лу (фин­го, ама­фен­ги). При пре­ем­ни­ке Ча­ки - Дин­гаа­не в ре­зуль­та­те анг­ло-бу­ро-зу­лус­ской вой­ны 1838-1840 годов зулу потеряли часть земель, сохранив тер­ри­то­рию на се­ве­ре На­та­ла ме­ж­ду ре­ка­ми Чёр­ная Ум­фо­ло­зи и Пхон­го­ло - Зу­лу­ленд. По­сле по­ра­же­ния зулу в анг­ло-зу­лус­ской вой­не 1879 года Зу­лу­ленд в 1887 году стал британской ко­ло­ни­ей, в 1897 году вклю­чён в со­став ко­ло­нии На­тал. По­след­нее ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вы­сту­п­ле­ние зулу - зу­лу­сов вос­ста­ние 1906 года. С конца 1940-х годов до 1994 года су­ще­ст­во­вал бан­ту­стан Ква­зу­лу.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Аф­ри­ки . Муж­чи­ны за­ни­ма­ют­ся по­лу­ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом (маль­чи­ки па­сут коз, под­ро­ст­ки - овец, взрос­лые - круп­ный ро­га­тый скот), ко­же­вен­ным и куз­неч­ным ре­мес­лом, резь­бой по де­ре­ву и кос­ти, жен­щи­ны - пе­ре­лож­ным зем­ле­де­ли­ем, пле­те­ни­ем, гон­чар­ст­вом. Оде­ж­да - ко­жа­ные на­бед­рен­ные по­вяз­ки, фар­ту­ки, юб­ки, ме­хо­вые на­кид­ки, брас­ле­ты на пред­плечь­ях и ик­рах; за­слу­жен­ные вои­ны но­си­ли го­лов­ные об­ру­чи из вос­ка и тра­вы. Ха­рак­тер­ны со­ло­мен­ные, ук­ра­шен­ные би­се­ром жен­ские го­лов­ные убо­ры (иси­чо­ло). Жи­ли­ще - по­лу­сфе­рическая кар­кас­ная хи­жи­на (ик­хуг­ва­не), кры­тая ци­нов­ка­ми или шку­ра­ми; позд­нее рас­про­стра­ни­лись че­ты­рёх­уголь­ные са­ман­ные до­ма с пло­ской кры­шей, тра­диционные хи­жи­ны со­хра­ня­лись как ри­ту­аль­ные по­строй­ки (для про­ве­де­ния ини­циа­ций).

По­се­ле­ние - кра­аль (уму­зи), на­счи­ты­ва­ло от 10 до 1000 хи­жин, со­став­ля­ло боль­ше­се­мей­ную об­щи­ну, гла­ва ко­то­рой (ин­ко­си) вы­пол­нял так­же функ­ции жре­ца; со­вет­ни­ком, вое­на­чаль­ни­ком и су­дьёй был на­зна­чае­мый «ко­ро­лём» по­мощ­ник (ин­ду­на). Со­хра­ня­ют­ся пат­ри­ли­ней­ные то­тем­ные (ко­ро­лев­ский то­тем - змея мам­ба; так­же слон, лео­пард, лев, зеб­ра, буй­вол и др.) ли­нид­жи, гла­вы наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных ли­нид­жей об­ра­зу­ют со­вет (Па­ла­та тра­диционных во­ж­дей) при вер­хов­ном пра­ви­те­ле («ко­ро­ле») в сто­ли­це зулу - Улун­ди, из­би­ра­ют­ся в Государственный со­вет во­ж­дей в Пре­тории.

Брак пат­ри­ло­каль­ный, рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния, ча­ще со­ро­раль­ная. Хи­жи­ны жён в за­ви­си­мо­сти от ран­га рас­по­ла­га­ют­ся во­круг хи­жи­ны му­жа. Тер­ми­но­ло­гия род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­си­тель­но­му воз­ра­сту и от­но­си­тель­но­му по­лу. Прак­ти­ку­ют­ся об­ря­ды из­бе­га­ния, в т. ч. вер­баль­но­го (хло­нип­ха): как муж­чи­на, так и жен­щи­на не упо­треб­ля­ют при­люд­но сло­ва, вхо­дя­щие в со­став имён их свой­ст­вен­ни­ков. Брак со­про­во­ж­дал­ся обя­затель­ным вы­ку­пом ско­том (ло­бо­ло). Тра­диционная ре­ли­гия - куль­ты сил при­ро­ды (то­ко­лош, хи­ли, ги­ли­кан­го), пред­ков (амад­ло­зи), вер­хов­но­го бо­га-твор­ца Нку­лун­ку­лу и ма­те­ри-зем­ли Ном­кху­бул­ва­не, еже­год­ный празд­ник уро­жая, со­про­во­ж­даю­щий­ся ри­туа­лом во­зоб­нов­ле­ния си­лы во­ж­дя и вой­ска (ин­ква­ла); со­хра­ня­ют­ся пред­ска­за­тель­ни­цы, зна­ха­ри (жен­щи­ны - сан­го­ма, муж­чи­ны - инь­ян­га, са­ну­зи).

Для уст­ной куль­ту­ры ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние во­каль­ной му­зы­ки - хо­ро­вой мно­го­го­лос­ной (с эле­мен­та­ми по­ли­фо­нии) и соль­ной. Тан­цы со­про­во­ж­да­лись хо­ро­вым пе­ни­ем, шу­мом по­гре­му­шек, хлоп­ка­ми в ла­до­ши. Флей­ты, му­зы­каль­ные лу­ки не­ред­ко ис­поль­зо­ва­лись в ин­ди­ви­ду­аль­ном му­зи­ци­ро­ва­нии. Во вре­мя ини­циа­ции юно­шей ис­пол­ня­лись тан­цы и рес­пон­сор­ные пес­ни в честь зна­ме­ни­тых во­ж­дей и пред­ков (изи­бон­го) - пе­ре­чень имён с раз­вёр­ну­ты­ми эпи­те­та­ми. Ба­ра­ба­ны при­ме­ня­ют­ся в современных жан­рах, например со­про­во­ж­да­ют тан­цы ин­го­ма (празд­нич­ный та­нец бы­ка), а так­же сва­деб­ные пес­но­пе­ния и муж­ские во­ен­ные тан­цы с ору­жи­ем.

В ре­зи­ден­ции «ко­ро­ля» Нон­го­ма (близ Улун­ди) еже­год­но про­хо­дят за­им­ст­во­ван­ные у сва­зи пляс­ки де­ву­шек Умх­лан­га (Пля­ска тро­ст­ни­ка), в хо­де ко­то­рых «ко­роль» вы­би­ра­ет се­бе же­ну. У городского на­се­ле­ния рас­про­стра­не­ны ев­ропейские и американские во­каль­но-тан­це­валь­ные жан­ры и музыкальные ин­ст­ру­мен­ты (ги­та­ра и др.); по­пу­ляр­ны мас­кан­да (соль­ная пес­ня под ги­та­ру) и мба­кан­да (раз­но­вид­ность джа­за с эле­мен­та­ми фолк-му­зы­ки). Сло­жи­лась профессиональная литература (Дж. Ду­бе, Р. Дхло­мо, Б. Ви­ла­ка­зи, по­эт М. Ку­не­не), раз­ви­ва­ет­ся при­клад­ное искусство (осо­бен­но пле­те­ние и ра­бо­та с би­се­ром). Многие современные зулу жи­вут в го­ро­дах, ра­бо­та­ют в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, ак­тив­но уча­ст­ву­ют в по­ли­тической жиз­ни ЮАР, за­ни­мая ряд клю­че­вых по­стов в пра­ви­тель­ст­ве (зулу со­став­ля­ют эт­ническую ос­но­ву Пар­тии сво­бо­ды Ин­ка­та).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)