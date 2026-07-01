ЗУЛЬФИЯ
ЗУЛЬФИЯ (полное имя и фамилия Зульфия Исраилова) - узбекская поэтесса, журналист, общественный деятель.
Родилась в семье литейщика-кустаря. Жила в Индии, Китае, Египте, где пропагандировала узбекскую национальную культуру. Литераторный дебют Зульфии - поэтический сборник «Страницы жизни» (1932 год). В центре творчества Зульфии - образ женщины, которая осмысляет своё место в обществе, семье, политике. Автор сборников стихов «Песни девушек» (1939 год), «Близкие сердцу моему» (1958 год), «Раздумья» (1965 год), «Свидание» (1972 год), «Строки памяти» (1974 год) и др. Для лирики Зульфии характерны патриотические мотивы, проникновенные описания природы, меланхолические размышления о любви, посвящённые б. ч. Х. Алимджану, мужу Зульфии.