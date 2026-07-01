ЗУЛЬФИЯ

ЗУЛЬФИЯ (пол­ное имя и фамилия Зуль­фия Ис­раи­ло­ва) - узбекская по­этес­са, жур­на­лист, об­щественный дея­тель.

Ро­ди­лась в се­мье ли­тей­щи­ка-кус­та­ря. Жи­ла в Ин­дии, Ки­тае , Егип­те, где про­па­ган­ди­ро­ва­ла узбекскую национальную куль­ту­ру. Литераторный де­бют Зульфии - по­этический сборник «Стра­ни­цы жиз­ни» (1932 год). В цен­тре твор­че­ст­ва Зульфии - об­раз жен­щи­ны, ко­то­рая ос­мыс­ля­ет своё ме­сто в об­ще­ст­ве, се­мье, по­ли­ти­ке. Ав­тор сборников сти­хов «Пес­ни де­ву­шек» (1939 год), «Близ­кие серд­цу мо­ему» (1958 год), «Раз­ду­мья» (1965 год), «Сви­да­ние» (1972 год), «Стро­ки па­мя­ти» (1974 год) и др. Для ли­ри­ки Зульфии ха­рак­тер­ны пат­рио­тические мо­ти­вы, про­ник­но­вен­ные опи­са­ния при­ро­ды, ме­лан­хо­лические раз­мыш­ле­ния о люб­ви, по­свя­щён­ные б. ч. Х. Алим­д­жа­ну, му­жу Зульфии.