ЗУЛЬФИ АДИГЕЗАЛОВ
ЗУЛЬФИ АДИГЕЗАЛОВ (Зульфугар Самед оглы Адигезалов) - азербайджанский певец-ханенде, исполнитель мугамов.
На его творческое формирование оказали влияние ханенде Джаббар Карягды, М. Амиров и в особенности Муса Шушинский. В мугамах Зульфи Адигезалов использовал поэтические тексты Физули, Вагифа, С. Вургуна. К 1926 году стал признанным ханенде, в 1927 году переехал в Баку. Был солистом Азербайджанской филармонии, радио, Азербайджанского театра оперы и балета (1929-1932 годы), где выступил в ряде мугамных опер, в т. ч. в опере «Лейли и Меджнун» У. Гаджибекова (Отец Меджнуна). Много гастролировал, в годы Великой Отечественной войны выступал на фронтах, исполняя мугамы и различные песни.
Его сын Васиф Зульфугар оглы Адигезалов (родился 28.07.1935 года, Баку), композитор, народный артист Азербайджанской ССР (1989 год). Государственная премия Азербайджана (1990 год).