ЗУЛЬФИ АДИГЕЗАЛОВ

ЗУЛЬФИ АДИГЕЗАЛОВ (Зуль­фу­гар Са­мед ог­лы Ади­ге­за­лов) - азербайджанский пе­вец-ха­нен­де, ис­пол­ни­тель му­га­мов.

На его творческое фор­ми­ро­ва­ние ока­за­ли влия­ние ха­нен­де Джаб­бар Ка­ря­гды, М. Ами­ров и в осо­бен­но­сти Му­са Шу­шин­ский. В му­га­мах Зульфи Адигезалов ис­поль­зо­вал по­этические тек­сты Фи­зу­ли, Ва­ги­фа, С. Вур­гу­на. К 1926 году стал при­знан­ным ха­нен­де, в 1927 году пе­ре­ехал в Ба­ку. Был со­лис­том Азербайджанской фи­лар­мо­нии, ра­дио, Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1929-1932 годы), где вы­сту­пил в ря­де му­гам­ных опер, в т. ч. в опе­ре «Лей­ли и Медж­нун» У. Гад­жи­бе­ко­ва (Отец Медж­ну­на). Мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал, в го­ды Великой Отечественной вой­ны вы­сту­пал на фрон­тах, ис­пол­няя му­га­мы и различные пес­ни.

Его сын Ва­сиф Зуль­фу­гар ог­лы Ади­ге­за­лов (родился 28.07.1935 года, Ба­ку), ком­по­зи­тор, народный артист Азербайджанской ССР (1989 год). Государственная премия Азер­байд­жа­на (1990 год).