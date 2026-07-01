ЗУГДИДИ
ЗУГДИДИ - город на западе Грузии, центр области Мегрелия.
Население 75,9 тысяч человек (2007 год). Расположен на Колхидской низменности, в 30 км от побережья Чёрного моря. Железнодорожная станция на ветке от линии Сухуми - Самтредиа.
Впервые упоминается в XVII веке как зимняя резиденция мегрельских князей; до 1867 года политический и культурный центр Мегрельского княжества. Один из очагов грузинской письменной культуры, центр переписывания рукописей (сохранилось книгохранилище князей Дадиани с богатой рукописной коллекцией). В 1855 году, в ходе Крымской войны 1853-1856 годов, временно оккупирован турецкими войсками Омер-паши. Во время крестьянского выступления в Мегрелии (1856-1857 годы) Зугдиди захватывался восставшими. С 1867 года посад, уездный центр Кутаисской губернии. Город с 1918 года. С 1936 года административный центр Зугдидского района, в 1951-1953 годах районный центр Кутаисской области Грузинской ССР.
Сохранились: церковь (вторая половина XVI века), ансамбль дворца Дадиани (XIX век), собор Влахернской иконы Божией Матери (XIX век). Историко-этнографический музей. Драматический театр. Ботанический сад.
Ингурский целлюлозно-бумажный комбинат, фарфоро-фаянсовый завод, шёлкоткацкая и мебельные фабрики. Предприятия пищевой промышленности (заводы: винодельческий, маслобойный, консервный, по переработке лесных орехов; фабрики: чайные, чаепрессовочная).
В 10 км к югу от Зугдиди, в селении Цаиши, сохранился архитектурный комплекс XIII века (церковь и часть дворца).