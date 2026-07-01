ЗУГДИДИ

ЗУГДИДИ - го­род на за­па­де Гру­зии, центр области Мег­ре­лия.

Население 75,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Кол­хид­ской низ­мен­но­сти, в 30 км от по­бе­ре­жья Чёр­но­го мо­ря. Железнодорожная стан­ция на вет­ке от ли­нии Су­ху­ми - Сам­тре­диа.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в XVII веке как зим­няя ре­зи­ден­ция мег­рель­ских кня­зей; до 1867 года по­ли­тический и куль­тур­ный центр Мег­рель­ско­го кня­же­ст­ва . Один из оча­гов грузинской письменной куль­ту­ры, центр пе­ре­пи­сы­ва­ния ру­ко­пи­сей (со­хра­ни­лось кни­го­хра­ни­ли­ще кня­зей Да­диа­ни с бо­га­той ру­копис­ной кол­лек­ци­ей). В 1855 году, в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван турецкими вой­ска­ми Омер-па­ши. Во вре­мя кре­сть­ян­ско­го вы­сту­п­ле­ния в Мег­ре­лии (1856-1857 годы) Зугдиди за­хва­ты­вал­ся вос­став­ши­ми. С 1867 года по­сад, уезд­ный центр Ку­та­ис­ской гу­бер­нии. Го­род с 1918 года. С 1936 года административный центр Зу­гдид­ско­го района, в 1951-1953 годах рай­он­ный центр Ку­та­ис­ской области Грузинской ССР.

Со­хра­ни­лись: цер­ковь (вторая половина XVI века), ан­самбль двор­ца Да­диа­ни (XIX век), со­бор Влахерн­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (XIX век). Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей. Дра­ма­тический те­атр. Бо­та­нический сад.

Ин­гур­ский цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­би­нат, фар­фо­ро-фа­ян­со­вый за­вод, шёл­ко­ткац­кая и ме­бель­ные фаб­ри­ки. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (за­во­ды: ви­но­дель­че­ский, мас­ло­бой­ный, кон­серв­ный, по пе­ре­ра­бот­ке лес­ных оре­хов; фаб­ри­ки: чай­ные, ча­еп­рес­со­воч­ная).

В 10 км к югу от Зугдиди, в се­ле­нии Цаи­ши, со­хра­нил­ся ар­хитектурный ком­плекс XIII века (цер­ковь и часть двор­ца).