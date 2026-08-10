ЗУЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Зуевский районный историко-краеведческий музей.

Музей создан по просьбе жителей г. Зуевка и района. Проведена большая работа по сбору материалов. Музей открыт 30 ноября 1979 года как музей комсомольской славы на общественных началах. На протяжении многих лет музей кочевал из одного помещения в другое, обсуждался вопрос о его существовании и реорганизации. Лишь в январе 1994 года районный историко-краеведческий музей был открыт.

До 1 января 2011 года музей был филиалом МУК МКС ( муниципальная клубная система). С 2011 года музей является юридическим лицом. Сегодня музей располагается в двух кабинетах бывшей школы № 38. В состав музея входят два филиала: в селе Мухино и в селе Суна (вакансия, не работает).

Экспозиции музея представлены бытом крестьян, городской быт 50-60 гг прошлого века, по ж-д транспорту, ВОВ . При музее действует клуб для учащихся начального звена "Вятская копилка"

Достопримечательности:

Паровоз серии ФД-2922 на привокзальной площади; Памятники ВОВ; Археологический памятник Городищенское городище; д.Салтыки - место рождения первого вятского борца Григория Ильича Кощеева; Косинская бумажная фабрика (1735 года образования); Руины Соколовского винокуренного завода. Сохранившиеся церкви Зуевского района (Спасо-Заозерье, Суна), не работают. Историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово» ( из Кирова разработаны туристические маршруты). Учредитель - Администрация Зуевского района, главный распорядитель бюджетных средств - Управление культуры Зуевского района. 5000 единиц хранения, основной фонд - около 3 000 единиц хранения. Предметы крестьянского быта, комплекс удмуртского костюма, экспонаты по ж-д транспорту. Фото-выставка о Григории Кощееве, частная коллекция табличек паровозов.

Иллюстрации:

Зуевский районный историко-краеведческий музей.