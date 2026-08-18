ЗУБРИЛОВКА

ЗУБРИЛОВКА - один из круп­ней­ших в Среднем По­вол­жье уса­деб­ных ан­самб­лей в селе Зуб­ри­ло­во Та­ма­лин­ско­го района Пен­зен­ской области .

Соз­дан в по­след­ней четерти XVIII века по за­ка­зу генерала от инфантерии князя С. Ф. Го­ли­цы­на (из ро­да Го­ли­цы­ных) и его суп­ру­ги В. В. Го­лицы­ной (уро­ждён­ная Эн­гель­гардт) (1757-1815 годы), пле­мян­ни­цы свет­лей­ше­го князя Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го. В 1810-1826 годы Зубриловкой вла­дел их вто­рой сын - князь Ф. С. Го­лицын, за­тем его вдо­ва А. А. Го­ли­цы­на (уро­ж­дён­ная княж­на Про­зо­ров­ская), уч­ре­див­шая в Зубриловке в 1854 году май­о­рат в поль­зу стар­ше­го сы­на, А. Ф. Го­ли­цы­на-Про­зо­ров­ско­го, и его по­том­ков.

В чи­сле воз­мож­ных ав­то­ров про­ек­та уса­деб­но­го ан­самб­ля ис­сле­до­ва­те­ли на­зы­ва­ют Дж. Ква­рен­ги (И. Э. Гра­барь, И. К. Ежо­ва), И. Е. Ста­ро­ва (Н. Н. Бе­ле­хов, А. Н. Пет­ров, Л. А. Пер­филь­е­ва); З. Г. Чер­ны­шё­ва и Н. А. Льво­ва (Л. А. Пер­филь­е­ва).

Вы­ра­зительная ко­лон­ная по­лу­ро­тон­да (увен­ча­на ку­по­лом) трёх­этаж­но­го ка­мен­но­го двор­ца (1770-1780-е годы) об­ра­ще­на в сто­ро­ну реки Хо­пёр; его пла­ни­ров­ка - во «французском вку­се» в ду­хе об­раз­цо­вых про­ек­тов Ж. Ф. Неф­фор­жа, ин­терь­е­ры от­ли­ча­лись бо­га­той от­дел­кой в сти­ле ам­пир (1810-е годы). С двор­цом со­еди­ня­лись оран­же­рея­ми два асим­мет­рич­ных фли­ге­ля (ку­хон­ный и те­ат­раль­ный). В 1795 году в Зубриловке по­стро­ен храм-мав­зо­лей Спа­са Пре­об­ра­же­ния в ви­де мо­ну­мен­таль­ной ко­лон­ной ро­тон­ды, увен­чан­ной бель­ве­де­ром, с глу­бо­ким 4-ко­лон­ным тос­кан­ским пор­ти­ком при вхо­де. В под­кле­те церк­ви - ро­до­вая усы­паль­ни­ца Го­ли­цы­ных и Го­ли­цы­ных-Про­зо­ров­ских. Ори­ги­наль­ная ко­ло­коль­ня (1796 год) с тре­уголь­ным пла­ном ос­но­ва­ния рас­по­ло­же­на по­одаль от хра­ма, в глу­би­не пар­ка. Пред­по­ло­жи­тель­но в соз­да­нии церк­ви и ко­ло­коль­ни уча­ст­во­вал архитектор Н. А. Львов, воз­мож­но, во­пло­тив­ший здесь свою идею «хра­ма солн­ца». Ря­дом с хра­мом не ра­нее 1810 года по­строе­на ка­мен­ная «бо­га­дель­ня» в сти­ле клас­си­циз­ма, близ ку­хон­но­го фли­ге­ля в конце XIX века - ка­мен­ные вин­ные по­гре­ба.

В 1821 году на подъ­ез­де к усадь­бе уст­ро­ен пан­си­он для де­тей обед­нев­ших дво­рян. Во второй половине XIX века княгиней М. А. Го­ли­цы­ной-Про­зо­ров­ской воз­ве­де­ны ка­мен­ные до­ма для на­ём­ных ра­бо­чих, от­кры­ты жен­ская бо­га­дель­ня, бес­плат­ная боль­ни­ца на 20 кро­ва­тей, аку­шер­ский пункт с ро­диль­ным до­мом на 5 человек, дет­ские яс­ли, шко­ла на 80 уч-ся (маль­чи­ков и де­во­чек). С конца XIX века в Зубриловке дей­ст­во­ва­ла элек­тро­стан­ция.

Пей­заж­ный парк Зубриловки вклю­чал при­ле­гав­шую к двор­цу ре­гу­ляр­ную часть и сеть из­ви­ли­стых ли­по­вых ал­лей по скло­нам ов­ра­га и бе­ре­гам кас­кад­ных пру­дов. В ос­но­ве по­сад­ки - ес­тественная трёх­ве­ко­вая дуб­ра­ва. К пар­ку при­мы­ка­ли фрук­то­вые са­ды с оран­же­рея­ми. В нём со­хра­ни­лись мав­зо­лей-пи­ра­ми­да над мо­ги­лой княгини В. В. Го­ли­цы­ной («Вар­ва­рин­ская ча­сов­ня»), воз­ве­дён­ный её сы­новь­я­ми; «го­ти­че­ская» баш­ня-руи­на (1810-1820-е годы), ос­тат­ки «Во­до­ёма» - ори­ги­наль­но­го пар­ко­во­го бас­сей­на.

Во двор­це на­хо­ди­лись со­б­ра­ние порт­ре­тов русских и иностранных мас­те­ров («га­ле­рея пред­ков» в Бе­лом за­ле), боль­шая кол­лек­ция ме­бе­ли и кос­тю­мов Ека­те­ри­нин­ской эпо­хи, мра­мор­ная скульп­ту­ра - пре­имущественно ко­пии зна­ме­ни­тых об­раз­цов, ста­рин­ный фар­фор, ред­кое се­реб­ро и эма­ли. Усадь­ба, ока­зав­шая­ся в эпи­цен­тре кре­сть­ян­ских вол­не­ний в По­вол­жье во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов , бы­ла раз­граб­ле­на, дво­рец ра­зо­рён и со­жжён 19.10(01.11).1905 года. Слу­чай­но уце­ле­ла толь­ко часть осо­бо цен­ных порт­ре­тов, вы­ве­зен­ная ле­том то­го же го­да С. П. Дя­ги­ле­вым в Санкт-Пе­тер­бург для уча­стия в ис­то­рической вы­став­ке русского порт­ре­та.

В Зубриловке не­од­но­крат­но бы­вал Г. Р. Дер­жа­вин, на­пи­сав­ший здесь оду «Осень во вре­мя оса­ды в Оча­ко­ве» («Осень в Зуб­ри­лов­ке») (1788 год), в 1805 году и 1813 году го­стил Ф. Ф. Ви­гель. Впе­чат­ле­ния В. Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва от по­се­ще­ний усадь­бы от­ра­зи­лись в кар­ти­нах «Го­бе­лен» (1901 год), «Во­до­ём» (1902 год), «При­зра­ки» (1903 год), «Про­гул­ка при за­ка­те» (1903 год), «Изум­руд­ное оже­ре­лье» (1903-1904 годы) и др.

В 1914 году на­след­ни­ки кня­зей Го­ли­цы­ных-Про­зо­ров­ских - Го­ряй­но­вы про­да­ли име­ние в каз­ну. В 1918 году, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во Зубриловки пе­ре­да­но об­ра­зо­ван­ной здесь ра­бо­чи­ми Пу­ти­лов­ско­го за­во­да 3-й Пет­ро­град­ской сельскохозяйственной ком­му­не (су­ще­ст­во­ва­ла до конца 1920-х годов). В 1930-х годах на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние сто­яв­ше­го с 1905 года в руи­нах двор­ца. В 1930-1970-х годах в Зубриловке на­хо­ди­лись Дом от­ды­ха, во­енный гос­пи­таль, ту­бер­ку­лёз­ный са­на­то­рий Мин­здра­ва СССР. В 1980-е годы по­строй­ки Зубриловки пус­то­ва­ли, в 1990-е годы дво­рец ра­зо­рён (со­хра­нил­ся ос­тов стен).

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