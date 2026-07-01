ЗУБРИЦКИЙ ДЕНИС ИВАНОВИЧ

ЗУБРИЦКИЙ ДЕНИС ИВАНОВИЧ - историк, один из лидеров русского движения в Галиции.

Из старинного дворянского рода герба Венявы из с. Зубрицы (ныне Турковского р-на Львовской обл.), сын помещика- арендатора . Обучался в доме родителей, в 1795 году окончил Львовскую гимназию. Не получив высшего образования, Д.И. Зубрицкий всю жизнь занимался самообразованием и был известен как крупный ученый.

В 4-м классе гимназии был приглашен для рассмотрения городских и земских актов и грамот в архиве львовского бернардинского монастыря. В 1795 году поступил на службу в Бжозувский (Бржозовский) магистрат Санокского окр., где дослужился до поста городского синдика. Впосл. занимал в крае разные должности.

В начале 20-х годов XIX века назначен опекуном над малолетними детьми гр. Пининского. Успешно управлял их финансами, обширными имениями, в благодарность Пининские предоставили Д.И. Зубрицкий в пожизненное пользование одну из своих деревень, где он поселился с семьей. Болезнь жены вынудила его переехать во Львов, смерть супруги и единственного сына резко изменила жизнь Д.И. Зубрицкого.

С 1829 года работал в Ставропигийском ин-те, единственном светском национальном учреждении галицких русинов в Австрии. В 1830 году стал префектом (управляющим) типографии, архива и библиотеки, которые существовали при институте. Деятельность типографии при нем значительно расширилась. В 1830 году Д.И. Зубрицкого опубликовал оду «Бог» Г.Р. Державина в подлиннике и в польских и немецких переводах. Это было 1-е произведение на русском литературном языке, изданное в Галиции. Среди изданной Д.И. Зублицкого литературы были Евангелие, православные богослужебные книги, которые могли использоваться в униатских храмах. Д.И. Зублицкого занялся изучением и приведением в порядок институтского архива. Большую часть книг из собранной для своего сына богатой бибилиотеки принес в дар институту, а остальные подарил Львовскому университету . В 1834, 1835 и 1838 годы Д.И. Зублицкий избирали в вице-сеньоры Ставропигийского института, но он каждый раз отказывался, отдавая все силы научной и общественной работе.

Вместе с М.С. Шашкевичем и другими «будителями» Д.И. Зублицкого стоял у истоков национального возрождения русинов в Галиции, которое ориентировалось на сознание исторического единства с Древней Русью, самоназвания «русские» и «русины», на русский язык и церковнославянское богослужение, сохранившееся в униатских церквах.

Первыми научными трудами Д.И. Зублицкого были статьи и переводы по сельскому хозяйству. Постепенно он перешел от экономической тематики к исторической. Обнаружил в городских, церковных и частных архивах большое количество документов, которые копировал или приобретал. Они не вызывали достаточного интереса в Галиции. В то же время в России Общество истории и древностей российских, Санкт-Петербургская Археографическая комиссия и Киевская комиссия для разбора древних актов обращались к Д.И. Зублицкому как к лучшему знатоку галицко-русской истории с просьбой о сотрудничестве. Чтобы сохранить ценные коллекции документов, Д.И. Зублицкий отправлял их в Киев, Москву и Санкт-Петербург. Так, в 1842-1851 годы он передал в Археографическую комиссию 270 актов по истории Юго-Западной Руси XIII-XVIII веков, большинство из них было опубликовано на страницах «Актов Западной России» и Дополнений к «Актам историческим».

В 1842 году избран членом-корреспондентом Археографической комиссии, в 1844 году - почетным членом Киевской комиссии для разбора древних актов, в 1846 году - почетным членом Общества истории и древностей российских, в 1855 году - членом-корреспондентом Санкт-Петербургской АН. Д.И. Зублицкий также был членом Краковского общества наук. Вел обширную переписку, среди его корреспондентов были славянские деятели В. Копитар, П. Иордан, В. Ганка, галичане Я.Ф. Головацкий, А.С. Петрушевич, в России Н.И. Надеждин, О.М. Бодянский, М.А. Максимович и мн. др. С 8(20) августа 1839 года и вплоть до кончины переписывался с М.П. Погодиным, их личное знакомство состоялось в 1842 году. Они стали друзьями и единомышленниками, оба считали, что карпатороссы и русские представляют собой разные ветви единого древнерусского народа.

Большая часть публикаций Д.И. Зублицкого по истории приходилась на 30-40-е годы XIX века, написаны в основном на польском, реже на немецком языке. Первую историческую статью «Die griechisch-katholische Stavropigialkirche in Lemberg und mit ihr vereinigte Institut» (Греко-католическая ставропигиальная церковь во Львове и соединенный с ней институт) издал в венском ж. «Neues Archiv für Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst» (1830. Bd. 21(2). S. 605-609). Она была написана на основе архивных документов: грамот, привилегий и др. Автор рассматривал историю Ставропигийского братства, впосл. преобразованного в институт, останавливался на борьбе братства за свое существование и права. О вынужденном переходе орг-ции в унию сообщал нейтрально («согласие братства на соединение с Римом»). Статья положила начало целому ряду фундаментальных трудов З. по истории Галиции.

Во второй половине 30-х годов Д.И. Зублицкий начал работу над сочинением «Rys do historyi Narodu Ruskiego w Galicyi i hierarchii cerkiewnej w temźe Królestwie» (Очерк истории русского народа в Галиции и церковной иерархии в этом королевстве). В 1837 году вышел в свет 1-й вып., охватывающий период от введения христианства на Руси до 1340 года. Планировалось довести изложение до XIX века, но продолжить публикацию не удалось. Вышедшая на польском языке в 1844 году «Хроника города Львова» была серьезно искажена цензурой.

Некоторые работы Д.И. Зублицкого были напечатаны в России на страницах «Журнала Министерства народного просвещения», «Чтений в Обществе истории и древностей российских» (ЧОИДР) и др. в переводе на русский язык. Бодянский перевел с польского и напечатал в 1845 года текст «Очерка истории...» под заглавием «Критико-историческая повесть временных лет Червонной или Галицкой Руси» со своим предисловием. В статье «Начало унии» Д.И. Зублицкий обратился к болезненной для русинов теме. Сам историк тяготел к Православию, но до конца жизни оставался униатом, т. к. православная Церковь в Галиции была ликвидирована, не сохранилось ни одного приходского православного храма. Разбирая архивные документы, делая к ним большое количество научных примечаний, Д.И. Зублицкий доказывал, что с самого начала уния имела не духовные, а политические причины. Автор писал, что она «обрушила необоромый ряд бедствий не только на раздвоенный ею народ Русский, но и на самих Поляков. Ручьями лилась братняя кровь, гонениям не было конца. Уния подала знак к страшным Козацким войнам, истребившим до мильону людей, обратившим в пустыню богатые Русские области и приведшим к падению подкопанное уже безначалием здание Польского государства» (Начало унии. 1848. С. 36). Такая статья не могла быть опубликована в Галиции, она была переведена с польск. языка на русский и вышла в ЧОИДР.

Во время революции 1848-1849 годы встал вопрос о разделении Галиции на Западную (польскую) и Восточную; последнюю предполагалось объединить с Закарпатьем и Буковиной в один национальный округ. В 1849 году Д.И. Зублицкий издал на польском и немецком языках брошюру «Границы между русской и польской нацией в Галиции», в которой определил тогдашние границы расселения потомков древнерусского народа. План объединения земель не был претворен в жизнь, т. к. после революции Австрия уже не была в нем заинтересована. В этот период Д.И. Зублицкий обратился к составлению фундаментального труда по истории Галиции, он собирался «показать галичанам одноплеменность всех руссов, познакомить кое-как (хоть немного) с древней историей и склонить их в настоящее время, когда они... стали писать на смешанном простонародном польско-русском наречии, к употреблению литературного чисто русского языка».

С молодости достаточно хорошо зная русский, он впервые писал научную работу на практически чистом литературном русском языке. К выбору языка автора отчасти подтолкнуло то, что его переводчик и помощник Бодянский в 1848-1857 годы был отстранен от редактирования ЧОИДР. В 1852 году вышли первые 2 тома «Истории древнего Галичско-Русского княжества», в которых повествование на фоне общей истории Руси доведено до 1199 года. Тома печатались в типографии Ставропигийского института тиражом 1 тыс. экземпяр. В продажу книги не поступали, в Австрии на них подписались не более 400 человек, в России - ни одного.

Третий том с галицко-рус. тематикой, посвященный 1200-1337 годы, Д.И. Зублицкий попытался издать в Обществе истории и древностей российских через Погодина. Однако положительное решение об-ва пришло слишком поздно, и 3-й т. был также напечатан в типографии Ставропигийского института в 1855 года. Из-за Крымской войны подписка на него была сразу же запрещена в Галиции и Венгрии, «на всех же подписавшихся на первые два тома смотрели как на врагов государства» (Аристов. 1916. С. 39). Подписчиков на 3-й т. все же набралось до 200 человек, однако они просили нигде не упоминать их фамилий. Продолжать работу было бесполезно, поэтому вместо 4-го т. Д.И. Зублицкий на свои средства издал в 1855 году тиражом 200 экз. собственные выписки из 2 важнейших источников - сочинений Анонима Гнезненского и Яна Длугоша. Книга сразу же стала редкостью.

Потратив последние средства на издание своих трудов и уплату долгов типографии, Д.И. Зублицкий в преклонном возрасте остался практически нищим. За ним ухаживали 2 его незамужние дочери. Незадолго до смерти он обратился за помощью к Погодину, который выслал ему через консула 150 р. серебром. Возможно, через Погодина терпящим бедствие славянским деятелям передавалась финансовая помощь от российского императора, но это делалось втайне. Д.И. Зублицкий горячо поблагодарил Погодина в письме и добавил: «...в православной только России милостыня зовется святой» (Письма Д. Зубрицкого. 1880. С. 616). Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

В историографии оценка творчества Д.И. Зублицкого весьма противоречива. В биографических публикациях, вышедших в России до 1917 года, он изображался как историк европейского масштаба, труженик науки, патриот России и Галиции как ее части (Н.А. Попов, Ф.Ф. Аристов). После 1917 года имя Д.И. Зублицкого долгое время практически не упоминалось в литературе. Интерес к нему в советский период возобновился на Украине, причем местные историки оценивали его как крепостника, представлявшего интересы галицко-укр. помещиков, к-рый одновременно преклонялся перед российским самодержавием и оставался верноподданным габсбургской монархии (Г.Ю. Гербильский). В постсоветский период интерес к Д.И. Зублицкому на Украине сохранился. И.В. Орлевич, собрав большой материал о работе ученого в Ставропигийском институте, поставила Д.И. Зублицкого в вину, что он не обращался к историческому прошлому галицких украинцев и не обосновывал их право на политическую независимость.

Сочинения:

O uprawie koniczyny: Rada dla pospolitego rolnika. Lwów, 1821; Uprawa lnu: rzecz dla galicyiskich gospodarzy. Lwów, 1829;

Historyczne badania o drukarniach Rusko-słowiańskich w Galicyi. Lwów, 1836 (то же: Временник Ставропигийского ин-та на 1913 г. Львов, 1912. С. 1-54);

Rys do historyi Narodu Ruskiego w Galicyi i hierarchii cerkiewnej w temźe Królestwie. Lwów, 1837. Zesz. 1: Od zaprowadzenia Chrześciaństwa aź do opanowania Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego od r. 988 do r. 1340