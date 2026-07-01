ЗУБРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

ЗУБРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра I-III веков в бас­сей­нах вер­хо­вий пра­вых при­то­ков При­пя­ти до реки Го­рынь на се­ве­ро-вос­то­ке, верх­не­го и час­тич­но сред­не­го Дне­ст­ра - на юге, час­ти вер­хо­вий Западного Бу­га, воз­мож­но, до реки Сан - на за­па­де.

Вы­де­ле­на украинским ар­хео­ло­гом Д. Н. Ко­за­ком в 1980-х годах, на­зва­на по се­ли­щу у села Па­се­ки-Зуб­риц­кие в Пус­то­мы­тов­ском районе Львов­ской области (Ук­раи­на). Под­раз­де­ля­ет­ся на фа­зу 1, от­ра­жаю­щую этап фор­ми­ро­ва­ния Зубрецкой культуры (вторая половина I века), фа­зу 2 (II век) и фа­зу 3, ко­гда Зубрецкая культура на Во­лы­ни сме­ня­ет­ся вель­бар­ской куль­ту­рой, а но­си­те­ли Зубрецкой культуры кон­цен­три­ру­ют­ся в По­дне­ст­ро­вье (конец II-III века ).

Не­боль­шие по­се­ле­ния , об­ра­зую­щие «гнёз­да» и бо­лее круп­ные груп­пы. По­лу­зем­лян­ки (в основном пря­мо­уголь­ные со скруг­лён­ны­ми уг­ла­ми, со стол­бо­вы­ми яма­ми, есть с оча­гом, зем­ля­ны­ми вы­сту­па­ми и яма­ми); уг­луб­лён­ные хо­зяйственные по­строй­ки не­пра­виль­ной или ок­руг­лой фор­мы; ямы-хра­ни­ли­ща; из­вест­ны и на­зем­ные со­ору­же­ния. Леп­ная ке­ра­ми­ка (горш­ки) с рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней час­ти, есть с S-об­раз­ным про­фи­лем, би­ко­ни­че­ская, сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ная, мис­ки (в основном ло­щёные), куб­ки, дис­ки; ор­на­мен­та­ция ред­ка (паль­це­вые вдав­ле­ния, на­рез­ки); есть спе­ци­аль­но ошер­шав­лен­ная по­су­да. Кру­го­вая ке­ра­ми­ка - не­мно­го­чис­лен­ный им­порт. Местные ти­пы из­де­лий из железа и цветных ме­тал­лов и по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки не­из­вест­ны. Про­сле­жи­вае­мые в Зубрецкой культуре тра­ди­ции восточных групп пше­вор­ской куль­ту­ры и час­ти за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры свя­зы­ва­ют с основными ком­по­нен­та­ми, из ко­то­рых фор­ми­ро­ва­лась Зубрецкая культура; от­ме­че­ны эле­мен­ты, сви­де­тель­ст­вую­щие о свя­зях с ли­пиц­кой куль­ту­рой, штри­хо­ван­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­рой, груп­па­ми да­ков.

На ос­но­ве тра­ди­ций Зубрецкой культуры скла­ды­ва­ют­ся па­мят­ни­ки, ха­рак­тер­ные для верх­не- и сред­не­дне­ст­ров­ских групп чер­ня­хов­ской куль­ту­ры (ти­па Че­ре­пин - Те­рем­цы). Часть ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют их с ис­то­ка­ми дос­то­вер­но славянской праж­ской куль­ту­ры, дру­гие - с суб­страт­ны­ми груп­па­ми, по­гло­щён­ны­ми но­вы­ми вол­на­ми сла­вян, при­шед­ши­ми из бо­лее северных зе­мель в эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)