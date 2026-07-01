ЗУБРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА
ЗУБРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура I-III веков в бассейнах верховий правых притоков Припяти до реки Горынь на северо-востоке, верхнего и частично среднего Днестра - на юге, части верховий Западного Буга, возможно, до реки Сан - на западе.
Выделена украинским археологом Д. Н. Козаком в 1980-х годах, названа по селищу у села Пасеки-Зубрицкие в Пустомытовском районе Львовской области (Украина). Подразделяется на фазу 1, отражающую этап формирования Зубрецкой культуры (вторая половина I века), фазу 2 (II век) и фазу 3, когда Зубрецкая культура на Волыни сменяется вельбарской культурой, а носители Зубрецкой культуры концентрируются в Поднестровье (конец II-III века ).
Небольшие поселения, образующие «гнёзда» и более крупные группы. Полуземлянки (в основном прямоугольные со скруглёнными углами, со столбовыми ямами, есть с очагом, земляными выступами и ямами); углублённые хозяйственные постройки неправильной или округлой формы; ямы-хранилища; известны и наземные сооружения. Лепная керамика (горшки) с расширением в верхней части, есть с S-образным профилем, биконическая, слабопрофилированная, миски (в основном лощёные), кубки, диски; орнаментация редка (пальцевые вдавления, нарезки); есть специально ошершавленная посуда. Круговая керамика - немногочисленный импорт. Местные типы изделий из железа и цветных металлов и погребальные памятники неизвестны. Прослеживаемые в Зубрецкой культуре традиции восточных групп пшеворской культуры и части зарубинецкой культуры связывают с основными компонентами, из которых формировалась Зубрецкая культура; отмечены элементы, свидетельствующие о связях с липицкой культурой, штрихованной керамики культурой, группами даков.
На основе традиций Зубрецкой культуры складываются памятники, характерные для верхне- и среднеднестровских групп черняховской культуры (типа Черепин - Теремцы). Часть исследователей связывают их с истоками достоверно славянской пражской культуры, другие - с субстратными группами, поглощёнными новыми волнами славян, пришедшими из более северных земель в эпоху Великого переселения народов.