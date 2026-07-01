ЗУБОВЫ (ИКОНОПИСЦЫ)

ЗУ́БОВЫ, иконописцы - династия иконописцев и граверов.

Федор Евтихиевич

(упоминается в 1647 году, г. Соль Камская (ныне Соликамск) – 3 ноября 1689 год, Москва), происходил из семьи коренных усольских жителей, отец служил диаконом в церкви свт. Стефана Пермского (Шишонко. 1882. С. 148-149).

Первые навыки иконописания Федор Евтихиевич, как и его брат Осип, мог приобрести в строгановских монастырских мастерских Соли Камской; возможно, обучение иконописному делу было продолжено уже около 1635 года в Великом Устюге (Брюсова. 1985. С. 10).

В документах с начала 50-х годов XVII века по 1662 году Федор Евтихиевич упоминается как записной устюжский иконописец. Согласно челобитной сыновей Федора Евтихиевича от ноября 1689 года, где говорится, что мастер был «лет сорок и больше в Оружейной палате » (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 17. № 26980; Успенский А.И. Царские иконописцы. Т. 2. С. 109), вероятно, на государеву службу иконописец мог привлекаться не позднее 1645 года как городовой иконописец «Оусолья Камского» - так называет себя Федор Евтихиевич в подписи на иконе «Спас Нерукотворный» (1651 год, не сохр.) для надвратной Всеградской церкви Великого Устюга (Попов А.М. Спасская Всеградская церковь в г. Устюге // Вологодские ЕВ. 1874. № 23. С. 408-409; икона была сходна по размерам с чудотворным Нерукотворным образом Спасителя 1446/47 года письма иером. Серапиона - Там же).

В царской грамоте ярославскому воеводе Василию Унковскому от 10 февраля 1660 года говорится, что «иконописец с Устюга Великого» Федор Евтихиевич был у государевых иконописных дел до «морового поветрия» 1654 года (Забелин. 1850. С. 37). Хотя имя иконописца в известных документах этого времени не встречается, можно предположить, что он вызывался в связи с работами в Архангельском соборе Московского Кремля (1652-1653 годы), прерванными эпидемией чумы.

Федор Евтихеевич упоминается в числе иконописцев, участвовавших в 1657 году в возобновленной росписи Архангельского собора Московского Кремля (Успенский А.И. Царские иконописцы. Т. 2. С. 104). В царской грамоте от 15 января 1660 года о вызове иконописцев для завершения работ в Архангельском соборе по формулировке «Федор Евтихиев с товарыщи да брат его» (Забелин. 1850. С. 27)

Федора Евтихеевича можно характеризовать как ведущего среди иконописцев-устюжан. Однако из грамоты Унковскому следует, что на тот период Федор Евтихеевич жил «по городом в хоронах» и избегал вызовов в Москву, воеводе надлежало исправить положение, «тотчас» выслав иконописца из Ярославля. Это государево распоряжение от февраля вступало в противоречие с царской же грамотой от 1 марта 1660 года, в которой Федор Евтихеевич по настоятельной просьбе игумена монастыря разрешалось написать иконы для Антониева Сийского монастыря после пожара 1659 года. В итоге иконы для обители писал Богдан Зотиков. Несмотря на то что в монастыре находилась икона «Св. Иоанн Предтеча» с дарственной надписью Федора Евтихеевича: «Сею икону дал по себе в дом чудотворцу Антонию устюжник Федор иконник Усолец» (50-е годы XVII века, Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), а в Сийский иконописный подлинник вошли прориси с икон его письма (см.: Успенский А.И. Царские иконописцы. Т. 2. С. 110; Брюсова. 1985. С. 27), утверждать, что иконописец работал там, нельзя.

Тем не менее в Москву Федор Евтихеевич прибыл только в августе 1662 года; судя по работам, выполненным в этот 2-летний период, известно только, что он был оставлен в Ярославле до окончания написания икон для церкви прор. Илии (см. оборот царской грамоты от 10 февр. 1660 - Забелин. 1850. С. 38-39).

В Ярославль после пожара 1658 года Федор Евтихеевич «с женою и детьми» прибыл по приглашению Скрипиных, строителей и благотворителей церкви прор. Илии, имевшей придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, вероятнее всего, что именно для этой церкви он писал «двери царские и местные иконы и деисусы». Ряд икон местного и праздничного рядов этого храма связывают с работой Федора Евтихеевича (Болотцева. 1984. С. 125; Брюсова. 1985. С. 44-45).

С августа 1662 года Федор Евтихеевич жил в Москве, куда, как известно из челобитной иконописца царю Алексею Михайловичу, он прибыл для исполнения царского заказа - иконы святых, соименных членам царской семьи, в молении Господу Саваофу. Однако жалованья Федору Евтихеевичу положено не было, о чем он сообщал в челобитной, дабы «голодною смертию не помереть и… государева иконного дела не отбыть».

В декабре того же года Федор Евтихеевич вошел в число 5 жалованных царских иконописцев с денежным и кормовым содержанием (Забелин. 1850. С. 49; РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 7. № 8275. Л. 1-5). С этого времени Федор Евтихеевич участвовал в исполнении заказов иконописцами Оружейной палаты, что по годам прослеживается в приходо-расходных документах. В июле 1668 года Федор Евтихевич был отведен участок в Зарядье и выделено 30 р. для строительства своего двора, при этом указывалось, что данное пожалование «иным то не в образец для того, (a ради того.- Ред.) что он мастер доброй в иконописном художестве» (Успенский А.И. Царские иконописцы. Т. 2. С. 105).

В 1675 году двор Федора Евтихеевича, где он проживал с женой, 2 сыновьями и 2 дочерьми, находился в Белом городе за Ильинскими воротами между улицами Покровкой и Мясницкой (Забелин. 1894. Вып. 1. С. 122). В 1679 года по ходатайству Федора Евтихеевича ему было повышено годовое жалованье с 18 до 24 р. (67 р. выплатили Симону Ушакову), в 1687 году его жалованье составило 46 р. 30 алтын. Несмотря на отказ в 1681 год взять ученика по причине преклонного возраста («Федор Евтихиев сказал, что он старостию учить не может» - РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 13. № 20082), в 1682 году он принял в обучение 4 человек. В 1689 году «погорел и разорился без остатку», о чем известно из бумаги на выдачу ему из Оружейной палаты в феврале этого года 10 р. «на пожарное раззорение» (Там же. Ч. 16. № 26441).

Последней работой Федора Евтихеевича, осуществленной в 1689 году, является роспись Спасо-Преображенского собора московского Новоспасского монастыря, где он принял под свое руководство артель костромичан, заменив Гурия Никитина. Очевидно, участие Федора Евтихеевича в этой работе состояло в подготовке «знамени» для композиций паперти. Имя Федора Евтихеевича внесено в синодик Сийского монастыря.

Федор Евтихеевич упоминается как миниатюрист, знаменщик, реставратор, регулярно привлекавшийся для оценки состояния и последующих работ по поновлению, позолотчик, организатор работ Оружейной палаты. По мнению Н.И. Комашко, острая востребованность в царских мастерских Федора Евтихеевича как иконописца была связана с его способностью являть творчеством яркий пример «стилистической трансформации и гибкости… Работы его домосковского периода стилистически архаичны, но стоило художнику соприкоснуться с московской художественной жизнью, как его манера письма приходит в полное соответствие с той, что декларировалась главой иконописной мастерской Оружейной палаты (Симоном Ушаковым.- Ред.)» (Корнеева (Комашко) Н.И. Федор Евтихиев Зубов и иконописная мастерская Оружейной палаты // Мат-лы конф. к 25-летию Художественного музея в Соликамске. 2000 [Электр. ресурс: http://skm.solkam.ru/index .]).

Федор Евтихеевич привлекался и к работе в качестве знаменщика: «…и за всех товарищев своих всякия иконописныя и стенныя дела знаменил» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 17. № 26980). По его знамени могли писать иконы мастера других артели. Так, он знаменил иконы для иконостаса собора Пахомиева нерехтского Сыпанова во имя Святой Троицы монастыря, впоследствии написанные под руководства Гурия Никитина, миниатюры для рукописей.

В 80-х годах XVII века имя Федора Евтихеевича регулярно встречается в связи с организацией работ Оружейной палаты. Судя по составленным им сметам работ, он, сохраняя статус иконописца («к сей росписи (материалов.- Ред.) иконописец Федор Евтихиев руку приложил» - Там же. Ч. 14. № 22895), наряду с Симоном Ушаковым, возглавлявшим Оружейную палату, предстает фактическим руководителем производственной деятельности мастерской.

В настоящее время Федор Евтихеевич атрибутируются 9 сохранившихся икон и 6 прорисей в составе Сийского иконописного подлинника. Единичность подписных памятников, обусловленная главным образом спецификой работы в команде - «с товарищи», тем не менее позволяет на основе изучения индивидуального почерка мастера высказывать с разной степенью достоверности предположения о принадлежности ему ряда икон (см. список: Комашко. 2003. С. 258-259).

Иконописные работы: в 1663 году Федор Евтихеевич вместе с другими жалованными иконописцами «был с рукодельем у руки государя» и подносил икону Богоматери; «чинил Большой Деисус в Благовещенском соборе»; в 1664 году писал иконы для иконостаса в дворцовую церковь прмц. Евдокии; в 1665 году участвовал в написании 7 икон цикла Триоди Цветной; в 1666 году писал иконы для иконостаса в церкви вмц. Екатерины, «что у царицы на сенях»; в 1667 году создал икону «Спас Смоленский, с припадающими Афанасием и Кириллом Александрийскими» для Николо-Коряжемского монастыря (СИХМ); в 1669 году для иконостаса церкви арх. Михаила Чудова монастыря написал иконы «Свт. Николай Чудотворец» (не сохр.) и «Ап. Андрей Первозванный» (ГММК); в 1672 году написал по заказу Улиты Скрыпиной икону «Прор. Илия» для Илиинской церкви в Ярославле (ЯХМ); в 1673 году вместе с Никитой Павловцем писал 2 иконы Божией Матери «Живоносный Источник» «государю в хоромы»; в 1677 году по заказу Б.М. Хитрово писал иконы для церкви Св. Троицы в его подмосковном владении - с. Ознобишине (сохр. икона «Свт. Николай Чудотворец» (ГМЗК)) и для Архангельского собора Московского Кремля с изображением царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, предстоящих в молении Нерукотворному образу Спасителя (ГИМ, под записями XVIII и XIX веков); в 1678-1679 годы возглавлял работы по созданию икон праотцов для дворцовой церкви прмц. Евдокии и икон для церкви прп. Иоасафа, царевича Индийского, в с. Измайлове, для местного ряда иконостаса церкви Спаса Нерукотворного в Верхоспасском соборе писал «с товарищи» раму к иконе Спаса Нерукотворного с клеймами легенды (ГММК); в 1680 году «с товарищи» писал для ц. мч. Иоанна Белоградского, «что у Великого Государя в Верху», Деисусы, праздники и местные иконы, в числе которых - страсти мч. Иоанна Белоградского, для Сретенского собора Московского Кремля - иконостас, апостольские проповеди, для церкви Всех святых в с. Измайлове - местные иконы; в 1683 году писал иконы для Новодевичьего монастыря (Страстной цикл, часть резных икон фигурного «Распятия с предстоящими» находятся в ГИМ - музей «Новодевичий монастырь»); в 1685 году под руководством Федора Евтихеевича осуществлялись работы по созданию иконостасов в приделы Смоленского собора Новодевичьего монастыря; в 1687 году под руководством и при участии Федора Евтихеевича были написаны иконы Спасителя, Богородицы и св. Иоанна Предтечи для местного ряда иконостаса церкви Нерукотворного образа Спасителя над Воскресенскими воротами; 1688 году датирована подписная икона «Рождество Пресв. Богородицы» (ЦМиАР).

Работы Федора Евтихеевича как знаменщика и миниатюриста: в 1667 году - лицевое Житие св. Василия Нового (его же «расцвечивал»); в 1669 году знаменил «по тафтам в Стрелецкий приказ» Спаса Нерукотворного и арх. Михаила; в 1673 году - образ Покрова Пресв. Богородицы («с товарищи»); в 1677 году - Четвероевангелие для царя Феодора Алексеевича (в т. ч. руководил работами); в 1678 году писал лицевое Евангелие в Посольском приказе; с Иваном Филатовым для царевны Ирины Михайловны писал в Евангелии «заставицы, евангелистов и слова красныя».

Иван Федорович

(1675/1677 год, Москва – 1743 год, там же), старший сын Федора Евтихеевича, мастер московской школы гравюры петровского времени. Вместе с братом с 1698 года был иконописным учеником Оружейной палаты, в 1703 года отдан на обучение в гравировальную мастерскую Оружейной палаты к Схонебеку. В октябре 1708 году направлен вместе с мастером-гравером П. Пикартом в Московский Печатный двор, где после перевода (1714 год) Пикарта с учениками и печатниками в С.-Петербургскую типографию остался единственным мастером-гравером. С 1721 года служил в Синодальной типографии, откуда уволен в связи с упразднением гравировальной мастерской (октябрь 1728 год). Впоследствии исполнял гравюры на продажу, состоял на службе в Мануфактур-коллегии, где гравировал клейма для гербовой бумаги.

Иван Федорович создавал аллегорические композиции (конклюзии), портреты, архитектурные виды; темами работ этого мастера офорта и резцовой гравюры были события общественно-политической жизни петровского времени, религиозные сюжеты.

Среди произведений Ивана Федоровича на светские темы наиболее известны: «Ботик Петра I» (20-е годы XVIII века), «Врата Синодальные» (1721 год), парные портреты императора Петра I и имп. Екатерины I (1721 год, с оригинала Ж.М. Натье (?)), транспаранты фейерверков 1722 и 1723 годы, портрет имп. Петра II (1728 год, с оригинала И.П. Люддена), «Вид Измайлова» (конец 20-х годов XVIII века). Образцами произведений Ивина Федоровича на религиозные темы служат «Воскресение Христово» (1703 год, с гравюры Ж. Лепотра), «Тезис Луки Мультанского, посвященный Рафаилу Краснопольскому» (1709 год), «Тезис Феофила Кролика и Василия Гоголева, посвященный Полтавской победе» (1709 год, совместно с М.Д. Карновским), «Тезис Михаила Заборовского, посвященный митр. Смоленскому и Дорогобужскому Сильвестру Крайскому» (1711 год) и «Тезис Лаврентия Трансильванского, посвященный переходу в русское подданство Дмитрия Кантемира» (1712 год, оба совм. с Г.П. Тепчегорским), «Тезис Гедеона Вишневецкого, посвященный коронации Екатерины I» (1724 год), вид Троице-Сергиевой лавры (1725 год), вид Соловецкого монастыря (1744 год, совм. с братом), «Прп. Феофилакт (Лопатинский)» (30-е годы XVIII века), «Прп. Лев Катанский» и «Свт. Варсонофий» (обе после 1721 года).

Во время работы в Московском Печатном дворе Иван Федорович исполнил большинство иллюстраций, фронтисписов и титульных листов к книгам церковнослав. шрифта (богослужебным и четьим). Среди них - «Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий ап. Павла» (1709 год, с фронтисписом с изображением свт. Иоанна Златоуста, «Камень веры» митр. Стефана (Яворского) (1728 год, с портретом автора), Евангелие (1717, 1722, 1724 годы), Апостол (1713, 1719, 1726, 1733 годы), НЗ (1715, 1725 годы), Псалтирь (1716, 1718, 1723, 1725, 1726, 1727 годы). Д.А. Ровинский указывает, что Иван Федорович исполнен 30-листовой цельногравированный Синодик (в настоящее время ни одного экземпляра не известно).

Алексей Федорович

(1682/1683 годы, Москва - 1751 год, там же), младший сын Федора Евтихеевича, в 1689 году был принят иконописным учеником в Оружейную палату, в 1699 году отдан в гравировальную мастерскую Оружейной палаты учеником к голландскому граверу А. Схонебеку. В 1704-1705 годы служил рисовальщиком карт в «Турецкой комиссии» на юге России. В 1710-1711 годы руководил гравировальной мастерской Оружейной палаты. В 1711 году переведен в Санкт-Петербургскую типографию, до закрытия к-рой (1727 год) возглавлял гравировальную мастерскую при ней. В 1728-1729 годы работал сдельно для Санкт-Петербургской имп. АН. В ноябре 1729 года переехал в Москву, где исполнял гравюры на продажу, работал для Синодальной типографии, выполнил неск. гравюр вместе с братом Иваном. С 1744 года состоял на службе в Мануфактур-коллегии, гравировал клейма для гербовой бумаги.

Алексей Федорович - мастер офортов и резцовой гравюры, одним из первых в России стал работать в технике черной манеры (меццо-тинто). Исполнял виды Санкт-Петербурга, гравюры на темы важнейших военно-политических событий: «Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы» - 2 варианта (1710, 1711 годы), «Свадьба Петра I и Екатерины» (1712 год), «Полтавская баталия» (1714 год), «Вид Васильевского острова» (1714 год), «Морское сражение у мыса Гангут» (1715 год), «Панорама Санкт-Петербурга» (1716 год) и др.; портреты И.М. Головина (1717-1720 годы), Д.М. Меншиковой (1726 год, с оригинала И.Г. Таннауэра (?)) и М.А. Меншиковой (1726-1727 годы, с оригинала Таннауэра), Екатерины I с арапчонком (1726 год, совм. с И.Н. Адольским, с оригинала Адольского), Петра I (1728 год, с оригинала Л. Каравака (?)) и Петра II (1727 год, с оригинала Каравака); географические карты для «Атласа Всероссийской империи» И.К. Кириллова.

Изображения на религиозные темы относятся ко времени ученичества и к периоду после переезда Алексея Федоровича в Москву. Среди них - «Сошествие Св. Духа» (1701 год, зеркальная копия с гравюры А. Колларта), «Распятие» (1703 год, с гравюры Ж. Лепотра), портрет президента Святейшего Синода митр. Рязанского и Муромского Стефана (Яворского) (1729 год); 9 гравюр на тему отшельничества: «Св. Иоанн Предтеча», «Св. Павел Фивейский», «Св. Иларион», «Свт. Пахомий Великий», «Ап. Марк», «Святые Марон, Антипий, Антоний, Варлаам» (1732-1733 годы, с западноевропейских оригиналов), святцы (12 листов, 1734 год), «Диавол и Иисус в пустыне» (1736 год), «Пророчица Анна» (1738 год, с посвящением А.Я. Шереметевой), «Св. Прокопий Устюжский» (30-е годы XVIII века, с посвящением П.П. Докучаеву); вид обители Тырновской митрополии (30-е годы XVIII века); «Богоматерь со светильником, арх. Михаил и св. Митрофан»; «Подносной лист еп. Тверскому и Кашинскому Митрофану (Слотвинскому)» (1739-1743 годы); 6 иллюстраций к «Книге Песни Песней Соломона» (1740 год, с гравюр Библии Пискатора); «Прп. Сергий Радонежский» (1741 год, с посвящением С.Г. Строганову); вид Соловецкого монастыря (1744 год, совм. с братом); антиминс (1745 год).

Алексей Федорович иллюстрировал книги гражданской и церковнослав. печати, выпущенные Синодальной типографией: «Обличение неправды раскольническия» Феофилакта (Лопатинского) (1745 год), напрестольное Евангелие (1745 год).

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