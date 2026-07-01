ЗУБОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Известная русская благотворительница, потомственная почетная гражданка.

Благотворительная деятельность

Происходила из рода калязинских купцов Полежаевых, затем перебравшихся в первопрестольную (ее отцом Алексеем Михайловичем был приобретен дом на Большой Алексеевской улице). Родители дали Клавдии хорошее образование.

В 1859 г. она стала женой купца Василия Павловича Зубова, перебралась к супругу в Александров, там находилась и фабрика Зубовых.

Известна в основном своей активной благотворительной деятельностью. Так, в ноябре 1873 г. она выделила 15 тысяч рублей на создание общественного банка им. А.М. Полежаева в родном Калязине. Учрежденное заведение каждый год отдавало определенную сумму (а именно 900 рублей) на стипендии для девушек из бедных семей, обучавшихся в калязинских женских училищах, кроме того, по нескольку сот рублей отчислялось невестам-бесприданницам и тем, кто получал полежаевскую стипендию при училище коммерции. Сумму в 7 тысяч рублей Клавдия Алексеевна передала в следующем году на строительство там же богадельни и сиротского дома. Жители города Калязина, безусловно, были благодарны своей богатой и щедрой покровительнице. Они высоко ценили заботу, которой одаривала их Зубова. В мае 1898 г. калязинцы преподнесли Клавдии Алексеевне в качестве подарка деревянное резное блюдо, на котором была изображена калязинская богадельня.

В 1894 г. на ее средства было построено женское училище в тверском селе Кимры. Это дело Зубова посвятила своей матери Евдокии Васильевне (в девичестве Малюгиной), которая была родом оттуда. В 1900 г. она выделила тысячу рублей на приют для детей в тех же Кимрах, предоставив в дар селу за разное время примерно 30 тысяч рублей. Клавдия Алексеевна Зубова являлась попечительницей церковно-приходской школы при Успенском женском монастыре в Александрове. Школа действовала с 1891 г., при содействии своей покровительницы она значительно расширилась, дети смогли питаться качественной пищей и иметь все необходимое, включая одежду, все это без всякой платы. За такое благое дело в мае 1899 г. Зубова была удостоена золотой медали «За усердие» на Станиславской ленте.

Проявила свое внимание к нуждам других купчиха и в Москве. Входила в местный Совет попечительства о бедных, возглавлял его ее собственный сын Павел. Совету Зубова выделила 10 тысяч рублей, еще столько же – Рогожской богадельне. В 1896 г. вошла в Благотворительное общество при Яузском отделении больницы для чернорабочих.

Основное время Клавдия Алексеевна проводила в купленной для нее супругом усадьбе Крутец. Но и здесь женщина не только отдыхала, но и помогала, например, местной церкви. Ее финансовый вклад способствовал открытию при ней крутецкой приходской школы. Зубова скончалась в 1906 г. Похоронена в Полежаевском склепе на кладбище московского Андроникова монастыря.