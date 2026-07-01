ЗУБОВ, ВАЛЕНТИН ПЛАТОНОВИЧ

Зубов, Валентин Платонович (10[22].11.1884, Санкт-Петербург — 09.11.1969, Париж) — русский искусствовед, коллекционер, доктор искусств.

Граф. В 1904 поступил в Санкт-Петербургский университет. Продолжил учебу в Гейдельбергском (1905), Берлинском, Лейпцигском (1908) университетах. В 1912 на личные средства открыл первый Российский институт истории искусств. С 1913 — доктор философии, с 1915 — профессор, в 1912—1921 — ректор Института, в 1921—1924 — председатель президиума института. С 1917 работал в Гатчинском дворце, в сентябре 1917 занимался эвакуацией художественных ценностей. 22 ноября 1917 назначен директором Гатчинского музея-дворца (работал до января 1925). Сотрудничал с газетой «Жизнь искусства». В ноябре 1917, марте 1918, августе—декабре 1922 подвергался арестам.

В июле 1925 эмигрировал в Германию. Жил в Италии, Германии, Англии. В 1949 окончательно поселился во Франции. Член Союза русских дворян (1951—1954). С 1951 — генеральный секретарь правления Русской академической группы в Париже.

Преподавал в Русском научном институте (1951—1960), на Высших женских богословских курсах (1953—1955), в Центре по изучению православия при Богословском институте в Париже (1954—1955), на славянском факультете Католического института (1956). Занимался изучением русской иконописи и апокрифов. С 1958 участвовал в работе Общества охранения русских культурных ценностей в Париже, с 1961 — член его правления. Входил в состав Особого комитета по изданию «Золотой книги русской эмиграции». Сотрудничал с журналами «Мосты», «Новый журнал», «Русская мысль». В 1961—1965 — член масонской ложи «Юпитер», с 1965 — член масонской ложи «Новая Астрея» (с 1967 — ее великий секретарь).

Соч.: Карло ди Джиованни Росси: К истории упадка петербургского ампира. Б. м., 1913; Царь Павел I. Человек и судьба. Б. м., 1963; Страдные годы России: Воспоминания о революции (1917—1925). M., 2004.

Лит.: Российское зарубежье во Франции 1919—2000. М., 2008.