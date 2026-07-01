ЗУБОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗУБОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный дея­тель.

Из ро­да Зу­бо­вых, брат В. А. Зу­бо­ва . С 1775 года сер­жант лейб-гвардии Се­мё­нов­ско­го пол­ка, в 1779 году пе­ре­ве­дён в лейб-гвардии Кон­ный полк. Вы­дви­нул­ся при дво­ре Ека­те­ри­ны II бла­го­да­ря под­держ­ке генерал-ан­ше­фа Н. И. Сал­ты­ко­ва. Уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не (1788-1790 годы). Вес­ной 1789 года Зубов был от­прав­лен во гла­ве кон­но­гвар­дей­ско­го от­ря­да, со­про­во­ж­дав­ше­го Ека­те­ри­ну II в Цар­ское Се­ло. По­сле её раз­ры­ва с графом А. М. Дмит­рие­вым-Ма­мо­но­вым стал фа­во­ри­том и был на­зна­чен фли­гель-адъ­ю­тан­том.

Ока­зы­вал под­держ­ку сво­им брать­ям - В. А. и Н. А. Зу­бо­вым. Шеф Ка­ва­лер­гард­ско­го кор­пу­са (с октября 1791 года). По­сле смер­ти князя Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го (1791 год) стал бли­жай­шим со­вет­ни­ком им­пе­рат­ри­цы. Генерал-адъ­ю­тант (1792 год). Вы­ска­зы­вал­ся за пре­сле­до­ва­ние про­яв­ле­ний воль­но­дум­ст­ва в Рос­сии, в т. ч. с ис­поль­зо­ва­ни­ем шпио­на­жа и до­но­си­тель­ст­ва. Вы­сту­пал за со­юз со Шве­ци­ей и Прус­си­ей, по­кро­ви­тель­ст­во­вал французским эмиг­ран­там, бе­жав­шим в Рос­сию по­сле на­ча­ла в 1789 году Великой французской ре­во­лю­ции. По­сле отъ­ез­да графа А. А. Без­бо­род­ко в Яс­сы (1791/1792 год) Зубов ока­зы­вал боль­шое влия­ние на при­ня­тие внеш­не­по­ли­тических ре­ше­ний; к 1796 году в его ве­де­нии на­хо­ди­лись польские и персидские де­ла. Тав­ри­че­ский, ека­те­ри­но­слав­ский (1793-1796 годы) и воз­не­сен­ский (1795-1796 годы) генерал-гу­бер­на­тор. В 1795-1796 годах и 1801 году шеф Су­хо­пут­но­го шля­хет­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (с 1800 года на­зы­вал­ся 1-м ка­дет­ским кор­пу­сом).

Вме­сте с гра­фа­ми И. А. Ос­тер­ма­ном и Без­бо­род­ко уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах о 3-м раз­де­ле Ре­чи По­спо­ли­той (1795 год). Вы­зы­ваю­щим по­ве­де­ни­ем на пе­ре­го­во­рах ед­ва не спро­во­ци­ро­вал раз­рыв ме­ж­ду Рос­си­ей и Прус­си­ей (раз­но­гла­сия бы­ли ула­же­ны лич­но Ека­те­риной II). В 1795 году Зубов пред­ло­жил ан­ти­ту­рец­кий про­ект, ко­то­рый был по­ло­жен в ос­нову Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года. Ко­ман­дую­щий Чер­но­мор­ским фло­том (с ию­ля 1796 год). Вы­сту­пал сто­рон­ни­ком пе­ре­да­чи пре­сто­ла по­сле смер­ти им­пе­рат­ри­цы великому князю Алек­сан­д­ру Пав­ло­ви­чу (бу­ду­щий император Алек­сандр I) в об­ход его от­ца великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­щий император Па­вел I ).

Взой­дя на пре­стол [06(17).11.1796 года], император Па­вел I по­ру­чил великому князю Алек­сан­д­ру Пав­ло­ви­чу раз­бор бу­маг Зубова, од­на­ко ком­про­ме­ти­рую­щих до­ку­мен­тов най­де­но не бы­ло. С 06(17).12.1796 года по про­ше­нию в от­став­ке. В но­ябре 1800 года воз­вра­щён ко дво­ру. При­вле­чён графом П. А. Па­ле­ном к за­го­во­ру про­тив императора Пав­ла I. Од­ним из пер­вых во­рвал­ся в спаль­ню им­пе­ра­то­ра с требованием под­пи­сать акт об от­ре­че­нии от пре­сто­ла. В убий­ст­ве Пав­ла I не­по­сред­ст­вен­но­го уча­стия не при­ни­мал.

Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (1801 год) и Ко­мис­сии по уст­рой­ст­ву Но­во­рос­сий­ско­го края (1801 год). Пред­ста­вил императору Алек­сан­д­ру I про­ек­ты по кре­сть­ян­ско­му во­про­су (пред­ла­гал за­пре­тить про­да­жу кре­сть­ян без зем­ли) и об уст­рой­ст­ве в гу­бер­ни­ях во­енных кор­пу­сов для вос­пи­та­ния де­тей дво­рян (ут­вер­ждён им­пе­ра­то­ром). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года был при­вле­чён к об­су­ж­де­нию во­про­са об ос­тав­ле­нии российскими вой­ска­ми Мо­ск­вы; под­дер­жал пред­ло­же­ние князя М. И. Ку­ту­зо­ва. С 1814 года жил в сво­ём име­нии Яниш­ки Ша­вель­ско­го уезда Ви­лен­ской гу­бер­нии.