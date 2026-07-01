ЗУБОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗУБОВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель.
Из рода Зубовых, брат В. А. Зубова. С 1775 года сержант лейб-гвардии Семёновского полка, в 1779 году переведён в лейб-гвардии Конный полк. Выдвинулся при дворе Екатерины II благодаря поддержке генерал-аншефа Н. И. Салтыкова. Участвовал в русско-шведской войне (1788-1790 годы). Весной 1789 года Зубов был отправлен во главе конногвардейского отряда, сопровождавшего Екатерину II в Царское Село. После её разрыва с графом А. М. Дмитриевым-Мамоновым стал фаворитом и был назначен флигель-адъютантом.
Оказывал поддержку своим братьям - В. А. и Н. А. Зубовым. Шеф Кавалергардского корпуса (с октября 1791 года). После смерти князя Г. А. Потёмкина-Таврического (1791 год) стал ближайшим советником императрицы. Генерал-адъютант (1792 год). Высказывался за преследование проявлений вольнодумства в России, в т. ч. с использованием шпионажа и доносительства. Выступал за союз со Швецией и Пруссией, покровительствовал французским эмигрантам, бежавшим в Россию после начала в 1789 году Великой французской революции. После отъезда графа А. А. Безбородко в Яссы (1791/1792 год) Зубов оказывал большое влияние на принятие внешнеполитических решений; к 1796 году в его ведении находились польские и персидские дела. Таврический, екатеринославский (1793-1796 годы) и вознесенский (1795-1796 годы) генерал-губернатор. В 1795-1796 годах и 1801 году шеф Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (с 1800 года назывался 1-м кадетским корпусом).
Вместе с графами И. А. Остерманом и Безбородко участвовал в переговорах о 3-м разделе Речи Посполитой (1795 год). Вызывающим поведением на переговорах едва не спровоцировал разрыв между Россией и Пруссией (разногласия были улажены лично Екатериной II). В 1795 году Зубов предложил антитурецкий проект, который был положен в основу Персидского похода 1796 года. Командующий Черноморским флотом (с июля 1796 год). Выступал сторонником передачи престола после смерти императрицы великому князю Александру Павловичу (будущий император Александр I) в обход его отца великого князя Павла Петровича (будущий император Павел I).
Взойдя на престол [06(17).11.1796 года], император Павел I поручил великому князю Александру Павловичу разбор бумаг Зубова, однако компрометирующих документов найдено не было. С 06(17).12.1796 года по прошению в отставке. В ноябре 1800 года возвращён ко двору. Привлечён графом П. А. Паленом к заговору против императора Павла I. Одним из первых ворвался в спальню императора с требованием подписать акт об отречении от престола. В убийстве Павла I непосредственного участия не принимал.
Член Непременного совета (1801 год) и Комиссии по устройству Новороссийского края (1801 год). Представил императору Александру I проекты по крестьянскому вопросу (предлагал запретить продажу крестьян без земли) и об устройстве в губерниях военных корпусов для воспитания детей дворян (утверждён императором). Во время Отечественной войны 1812 года был привлечён к обсуждению вопроса об оставлении российскими войсками Москвы; поддержал предложение князя М. И. Кутузова. С 1814 года жил в своём имении Янишки Шавельского уезда Виленской губернии.