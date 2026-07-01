ЗУБОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗУБОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ну­миз­мат , кол­лек­цио­нер, бла­го­тво­ри­тель, хи­мик.

По­том­ствен­ный почетый гра­ж­да­нин. Сын ку­п­ца 1-й гиль­дии Ва­си­лия Пав­ло­ви­ча Зу­бо­ва [20 января (1 февраля) 1835 - 13(25) декабря 1889 годы], вла­дель­ца бу­ма­го­кра­силь­ной фаб­ри­ки в г. Алек­сан­д­ров Вла­ди­мир­ской губ., бла­го­тво­ри­те­ля, кол­лек­цио­не­ра скри­пич­ных ин­ст­ру­мен­тов ра­бо­ты Ама­ти, Гвар­не­ри, Ф. Руд­же­ри и А. Стра­ди­ва­ри.

Отец В.П. Зу­бо­ва. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета (1885 год). Ра­бо­тал в хи­мических ла­бо­ра­то­ри­ях при Московском университете: сна­ча­ла у В.В. Мар­ков­ни­ко­ва, а с 1894 года - у В.Ф. Лу­ги­ни­на. Оп­ре­де­лил те­п­ло­ты сго­ра­ния ря­да ор­га­ниченных со­еди­нений (1886-1913 годы). По­сле смер­ти от­ца про­дал унас­ле­до­ван­ную от не­го фаб­ри­ку.

С конца 1880-х годов П.В. Зубов кол­лек­цио­ни­ро­вал русские мо­не­ты, главынм образом мед­ные XVIII-XIX веков (его со­б­ра­ние бы­ло од­ним из луч­ших в стра­не, на­ря­ду с со­б­ра­ни­ем Эр­ми­та­жа), опуб­ли­ко­вал изо­бра­же­ния боль­шо­го чис­ла та­ких мо­нет и их раз­но­вид­но­стей (не­ко­то­рых - впер­вые) в книге «Ма­те­риа­лы по рус­ской ну­миз­ма­ти­ке» (1897 год).

С середины 1890-х годов П.В. Зубов при­об­ре­тал как в Рос­сии, так и в других стра­нах мо­не­ты Ар­ша­ки­дов, Са­са­ни­дов, Зо­ло­той Ор­ды, та­тар­ских ханств, Ос­ман­ской им­пе­рии и других восточных го­су­дарств. В по­куп­ке и экс­пер­ти­зе мо­нет ему ока­зы­ва­ли по­мощь А.К. Мор­ков­ни­ков, А.В. Ореш­ни­ков и другие ну­миз­ма­ты.

В це­лом ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция П.В. Зубова бы­ла од­ним из круп­ней­ших ча­ст­ных со­б­ра­ний в ми­ре (св. 200 тыс. еди­ниц к 1917 году). Её, а так­же цен­ную биб­лио­те­ку по ну­миз­ма­ти­ке П.В. Зубов за­ве­щал (1900 год) Ис­то­ри­че­ско­му му­зею, по­же­лав, что­бы они со­хра­ня­лись как це­ло­ст­ные имен­ные со­б­ра­ния (по­след­нее не бы­ло вы­пол­не­но).

Унас­ле­до­вал от от­ца со­б­ра­ние скри­пич­ных ин­ст­ру­мен­тов (кон­фи­ско­ва­но у П.В. Зубова в 1919 году; по­ло­жи­ло на­ча­ло Государственной кол­лек­ции уни­каль­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов ).

С 1918 году П.В. Зубов - по­мощ­ник хра­ни­те­ля ну­миз­ма­тического от­де­ла Ис­то­рического му­зея, его дом был фак­ти­че­ски пре­вра­щён в фи­ли­ал му­зея. В 1923 году ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция и биб­лио­те­ка П.В. Зубова пе­ре­ве­зе­ны из его до­ма в Ис­то­рический му­зей, большая часть биб­лио­те­ки впо­след­ст­вии пе­ре­да­на Государственной пуб­лич­ной ис­то­рической биб­лио­те­ке.

С 1890 года П.В. Зубов - член, с 1898 года заместитель пред­се­да­те­ля и член ре­дак­ци­он­но­го комитета Московского ну­миз­ма­тического общества, с 1914 года член Ну­миз­ма­тического общества Ин­дии. С 1901 года председатель московского По­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных Ро­гож­ской час­ти.

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для мо­ей био­гра­фии / Публ. и вступ. ст. М. В. Зу­бо­вой // Но­вые ну­миз­ма­ти­че­ские ис­сле­до­ва­ния. М., 1986