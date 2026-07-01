ЗУБОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗУБОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский нумизмат, коллекционер, благотворитель, химик.
Потомственный почетый гражданин. Сын купца 1-й гильдии Василия Павловича Зубова [20 января (1 февраля) 1835 - 13(25) декабря 1889 годы], владельца бумагокрасильной фабрики в г. Александров Владимирской губ., благотворителя, коллекционера скрипичных инструментов работы Амати, Гварнери, Ф. Руджери и А. Страдивари.
Отец В.П. Зубова. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1885 год). Работал в химических лабораториях при Московском университете: сначала у В.В. Марковникова, а с 1894 года - у В.Ф. Лугинина. Определил теплоты сгорания ряда органиченных соединений (1886-1913 годы). После смерти отца продал унаследованную от него фабрику.
С конца 1880-х годов П.В. Зубов коллекционировал русские монеты, главынм образом медные XVIII-XIX веков (его собрание было одним из лучших в стране, наряду с собранием Эрмитажа), опубликовал изображения большого числа таких монет и их разновидностей (некоторых - впервые) в книге «Материалы по русской нумизматике» (1897 год).
С середины 1890-х годов П.В. Зубов приобретал как в России, так и в других странах монеты Аршакидов, Сасанидов, Золотой Орды, татарских ханств, Османской империи и других восточных государств. В покупке и экспертизе монет ему оказывали помощь А.К. Морковников, А.В. Орешников и другие нумизматы.
В целом нумизматическая коллекция П.В. Зубова была одним из крупнейших частных собраний в мире (св. 200 тыс. единиц к 1917 году). Её, а также ценную библиотеку по нумизматике П.В. Зубов завещал (1900 год) Историческому музею, пожелав, чтобы они сохранялись как целостные именные собрания (последнее не было выполнено).
Унаследовал от отца собрание скрипичных инструментов (конфисковано у П.В. Зубова в 1919 году; положило начало Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов).
С 1918 году П.В. Зубов - помощник хранителя нумизматического отдела Исторического музея, его дом был фактически превращён в филиал музея. В 1923 году нумизматическая коллекция и библиотека П.В. Зубова перевезены из его дома в Исторический музей, большая часть библиотеки впоследствии передана Государственной публичной исторической библиотеке.
С 1890 года П.В. Зубов - член, с 1898 года заместитель председателя и член редакционного комитета Московского нумизматического общества, с 1914 года член Нумизматического общества Индии. С 1901 года председатель московского Попечительства о бедных Рогожской части.
Сочинения:
Материалы для моей биографии / Публ. и вступ. ст. М. В. Зубовой // Новые нумизматические исследования. М., 1986