ЗУБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский и советский военный деятель, полярный исследователь, океанолог.

Сын генерал-майора. Учился в 7-й Санкт-Петербургской гимназии и 1-м кадетском корпусе. В 1901 году поступил в Морской кадетский корпус. 28.01.1904 года окончил корпус и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 14-й флотский экипаж. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов , похода 2-й эскадры флота Тихого океана и Цусимского сражения 14-15.05.1905 года . Назначен вахтенным офицером эскадренного броненосца «Орел». В июне 1904 года назначен вахтенным начальником миноносца «Блестящий». В Цусимском сражении ранен в ногу осколком снаряда. После затопления миноносца «Блестящий» спасен миноносцем «Бодрый» и вместе с ним интернирован в Шанхае. В 1906-1908 годах вахтенный начальник линейного корабля «Слава». 06.12.1907 года произведен в лейтенанты.

В 1908 году вахтенный начальник эскадренных миноносцев «Исполнительный» и «Генерал Кондратенко». 30.09.1908 года поступил на гидрографическое отделение Николаевской морской академии. 01.10.1910 года окончил академию по 1-му разряду с предоставлением двухлетнего старшинства в чине. В 1911-1912 годах старший штурманский офицер крейсера «Паллада». 02.05.1911 года зачислен в штурманские офицеры 1-го разряда. В 1912-1913 годах штурманский офицер посыльного судна «Бакан». Принимал участие в гидрографических работах в Белом и Баренцевом морях, произвел съемку губы Митюшина на Новой Земле. 06.12.1912 года произведен в старшие лейтенанты за отличие по службе. 04.11.1913 года уволен со службы по болезни, от ран и контузий происходящей, с мундиром и пенсией. Служил в отделе морских портов Министерства торговли и промышленности.

Участник Первой мировой войны . 03.08.1914 года определен на действительную службу (со старшинством с 05.09.1913 года) с зачислением в 1-й Балтийский флотский экипаж. 16.10.1914 года назначен командующим миноносцем «Послушный». 10.04.1915 года назначен и. д. флагманского штурманского офицера штаба начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря. 06.12.1915 года произведен за отличие по службе в капитаны 2-го ранга с утверждением в должности. 14.07.1916 года назначен и. д. флагманского штурманского офицера штаба командующего флотом Балтийского моря. 23.08.1916 года утвержден в должности. 03.10.1916 года назначен командиром эскадренного миноносца «Мощный». В 1917 году назначен командиром эскадренного миноносца «Орфей».

В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Востоке России. Переименован в подполковники. 27.09.1918 года назначен командующим двумя бронепоездами 26-го Шадринского полка горных стрелков. Затем командующий Отдельным броневым железнодорожным дивизионом 3-го Уральского армейского корпуса. Взят в плен и перешел на службу в РККА. В 1920 году начальник учебного отдела штаба УМС РККА. В 1921 году служил в наркомате просвещения, в 1922-1924 годах завотделом Главнауки Госплана СССР, одновременно профессор тактики Военно-морской академии. В 1924 году как бывший белый офицер уволен из ВМС и отправлен на поселение на Урал. С 1928 года начальник гидрографического отдела государственного океанографического института, в 1930-1941 годах заведующий кафедрой океанологии Московского гидрометеорологического института. Профессор (1930). Доктор географических наук (1937).

В течение многих лет проводил океанографические исследования в Арктике на научно исследовательских судах «Персей» (1923, 1928-1929, 1934), «Николай Книпович» (1932), «Садко» (1935). Почетный полярник (1939). Участник Великой Отечественной войны . В 1941 году призван в ВМФ с присвоением звания капитана 2-го ранга. В июне 1941 года назначен начальником штаба ледокольного отряда Балтийского флота. В декабре 1941 года назначен состоять для поручений при Военном Совете Северного флота. В 1942 году присвоено звание капитана 1-го ранга. В марте 1943 года назначен помощником начальника Главного управления Северного морского пути по научной части. В апреле 1944 года назначен директором Государственного океанографического института. 20.04.1945 года присвоено звание инженер-контр-адмирала. 08.06.1948 года уволен в отставку.

В 1949-1952 годах профессор кафедры гидрологии МГУ, с 1953 года заведующий кафедрой океанологии МГУ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960). Погребен на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Н. Н. Зубова названы экспедиционно-океанографическое судно «Николай Зубов» Гидрографической службы ВМФ, научно-исследовательское судно «Профессор Зубов» Арктического и антарктического института Госкомгидромета, мыс на Новой Земле, подводная гора в Тихом океане, залив в море Моусона в Антарктиде, Государственный океанографический институт.

Жена (1-я): Наталья Николаевна. Жена (2-я): Нина Владимировна (урожденная Буткевич). Жена (3-я): Валентина Михайловна (урожденная Комиссарова). Дети: от 1-го брака Николай (род. 1917), от 2-го брака Татьяна (род. 25.09.1930), Алексей (род. 15.11.1936).