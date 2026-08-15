ЗУБОВ ФЁДОР ЕВТИХИЕВ
ЗУБОВ ФЁДОР ЕВТИХИЕВ - российский иконописец.
Родился в селе Усолье Камское (ныне город Соликамск). Учился, вероятно, у отца, дьякона соликамской церкви Святого Стефана Пермского. Впервые упоминается в «Переписной книге Соликамска» в 1647 году. В начале 1650-х годов переехал в Великий Устюг. В 1660-1662 годах жил в Ярославле по приглашению купеческого семейства Скрипиных, писал иконы для сооружённой на их средства церкви Ильи Пророка. Его творчество заметно повлияло на становление ярославской иконописи второй половины XVII века.
В 1662 году прибыл в Москву по царскому указу, был назначен одним из пяти жалованных мастеров Оружейной палаты. Писал иконы для царского семейства, фрески в кремлёвских храмах (в 1666 году участвовал в росписи Архангельского собора), занимался декоративно-прикладными задачами, составлением чертежей, смет и т. п. Считался одним из лучших мастеров Оружейной палаты. С 1683 года работал в Новодевичьем монастыре; в 1684 году возглавил масштабные работы по реставрации старых и написанию новых икон для Смоленского собора монастыря.
Его сыновья (А. Ф. Зубов и И. Ф. Зубов) в челобитной, поданной в связи со смертью отца, сообщили, что тот работал в Оружейной палате около 40 лет. Судя по иконам, которые имеют достоверную подпись автора или приписываются ему на основании веских исторических свидетельств, Зубов стремился к «живоподобию», но предпочитал мягкий, сглаженный объём без резких тональных контрастов.
Его произведения отличаются изощрённой декоративностью и исключительной красотой колорита: иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле; «Святитель Николай Чудотворец» из церкви Троицы села Ознобишино (ныне Подольского района Московской области; 1677 год, музей-заповедник «Коломенское»).