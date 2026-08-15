ЗУБОВ ФЁДОР ЕВТИХИЕВ

ЗУБОВ ФЁДОР ЕВТИХИЕВ - российский ико­но­пи­сец.

Ро­дил­ся в селе Усо­лье Кам­ское (ны­не город Со­ли­камск). Учил­ся, ве­ро­ят­но, у от­ца, дья­ко­на со­ли­кам­ской церкви Святого Сте­фа­на Перм­ско­го. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Пе­ре­пис­ной кни­ге Со­ли­кам­ска» в 1647 году. В начале 1650-х годов пе­ре­ехал в Ве­ли­кий Ус­тюг. В 1660-1662 годах жил в Яро­слав­ле по при­гла­ше­нию ку­печеского се­мей­ст­ва Скри­пи­ных, пи­сал ико­ны для со­ору­жён­ной на их сред­ст­ва церкви Ильи Про­ро­ка. Его твор­че­ст­во за­мет­но по­влия­ло на ста­нов­ле­ние яро­слав­ской ико­но­пи­си второй половины XVII века.

В 1662 году при­был в Мо­ск­ву по цар­ско­му ука­зу, был на­зна­чен од­ним из пя­ти жа­ло­ван­ных мас­те­ров Ору­жей­ной па­ла­ты . Пи­сал ико­ны для цар­ско­го се­мей­ст­ва, фре­ски в крем­лёв­ских хра­мах (в 1666 году участвовал в рос­пи­си Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра), за­ни­мал­ся де­ко­ра­тив­но-при­клад­ны­ми за­да­ча­ми, со­став­ле­ни­ем чер­те­жей, смет и т. п. Счи­тал­ся од­ним из луч­ших мас­те­ров Ору­жей­ной па­ла­ты. С 1683 года ра­бо­тал в Но­во­де­вичь­ем монастыре; в 1684 году воз­гла­вил мас­штаб­ные ра­бо­ты по рес­тав­ра­ции ста­рых и на­пи­са­нию но­вых икон для Смо­лен­ско­го со­бо­ра мо­на­сты­ря.

Его сы­но­вья (А. Ф. Зу­бов и И. Ф. Зу­бов) в че­ло­бит­ной, по­дан­ной в свя­зи со смер­тью от­ца, со­об­щи­ли, что тот ра­бо­тал в Ору­жей­ной па­ла­те около 40 лет. Су­дя по ико­нам, ко­то­рые име­ют дос­то­вер­ную под­пись ав­то­ра или при­пи­сы­ва­ют­ся ему на ос­но­ва­нии вес­ких ис­то­рических сви­де­тельств, Зубов стре­мил­ся к «жи­во­по­до­бию», но пред­по­чи­тал мяг­кий, сгла­жен­ный объ­ём без рез­ких то­наль­ных кон­тра­стов.

Его про­из­ве­де­ния от­ли­ча­ют­ся изо­щрён­ной де­ко­ра­тив­но­стью и ис­клю­чительной кра­со­той ко­ло­ри­та: ико­ны из церкви Ильи Про­ро­ка в Яро­слав­ле; «Святитель Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец» из церк­ви Трои­цы села Оз­но­би­ши­но (ны­не По­доль­ско­го района Московской области; 1677 год, му­зей-за­по­вед­ник «Ко­ло­мен­ское»).