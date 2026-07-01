ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский гра­вёр.

Сын Ф. Е. Зу­бо­ва, брат И. Ф. Зу­бо­ва. Учил­ся сна­ча­ла в ико­но­пис­ной мас­тер­ской Ору­жей­ной па­ла­ты у Т. И. Фи­лать­е­ва (1689-1690 годы) и Г. Т. Зи­новь­е­ва (с 1690 года), а за­тем - в Гра­ви­ро­валь­ной па­ла­те у А. Шхо­не­бе­ка (с 1699 года). В 1704-1705 годах на­хо­дил­ся в рас­по­ря­же­нии Ту­рец­кой ко­мис­сии, уточ­няв­шей гра­ни­цы и из­го­тов­ляв­шей кар­ты по­сле за­клю­че­ния ми­ра с Тур­ци­ей. С 1706 года ра­бо­тал в Ору­жей­ной па­ла­те. В 1711 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, где ра­бо­тал до 1727 года (вме­сте с П. Пи­кар­том) стар­шим мас­те­ром гра­ви­ро­валь­ной мас­тер­ской при Санкт-Пе­тербургской ти­по­гра­фии.

Луч­ший русский гра­вёр первой половины XVIII века, Зубов наи­бо­лее пол­но вы­ра­зил дух Пет­ров­ской эпо­хи, ко­гда кар­ты и пла­ны сра­жений, изо­бра­же­ния ба­та­лий, за­воё­ван­ных го­ро­дов и по­бед­ных фей­ер­вер­ков гра­ви­ро­ва­лись не­мед­лен­но по сле­дам со­бы­тий (пре­имущественно в тех­ни­ке офор­та), раз­да­ва­лись в ар­мии, про­да­ва­лись «вез­де на Мо­ск­ве и в го­ро­дех», рас­сы­ла­лись Пет­ром I за гра­ни­цу в ви­де «пре­зен­тов». Та­ко­вы лис­ты «Кни­ги Мар­со­вой» (1712-1714 годы), «Свадь­ба Пет­ра I и Ека­те­ри­ны в Зим­нем двор­це… в 1712 году» (1712 год), «Ба­та­лия Пол­тав­ская» (1714 год, совместно с Пи­кар­том), «Мор­ское сра­же­ние у мы­са Ган­гут» (1715 год), «Сра­же­ние при Грен­га­ме» (1721 год).

Зубова мож­но на­звать и ос­но­во­по­лож­ни­ком «пе­тер­бург­ской ви­до­пи­си», ро­до­на­чаль­ни­ком ве­ду­ты в русском искусстве. Он по­свя­тил но­вой сто­ли­це многие лис­ты, вклю­чая ог­ром­ную «Па­но­ра­му Пе­тер­бур­га» (гра­вю­ра рез­цом, 1716 год), точ­но фик­си­рую­щую об­лик мо­ло­до­го го­ро­да (гра­вю­ра пе­ча­та­лась с 8 до­сок; од­но­вре­мен­но бы­ло на­пе­ча­та­но 11 «ма­лых ви­дов» Санкт-Пе­тер­бур­га, ис­пол­нен­ных Зубовым и А. И. Рос­тов­це­вым). В про­из­ве­де­ни­ях Зубова ак­со­но­мет­ричное изо­бра­же­ние ар­хи­тек­ту­ры и пей­за­жа со­че­та­ет­ся с эле­мен­та­ми пря­мой пер­спек­ти­вы .

В 1732 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву и по­след­ние два де­ся­ти­ле­тия сво­ей жиз­ни про­вёл, вы­пол­няя за­ка­зы Си­но­даль­ной ти­по­гра­фии, гра­ви­руя кар­ты для «Ат­ла­са Все­рос­сий­ской им­пе­рии» и вы­ре­зая мед­ные дос­ки для пе­ча­ти гер­бо­вой бу­ма­ги. О вы­ну­ж­ден­ной ар­ха­ич­но­сти язы­ка его по­след­них ра­бот сви­де­тель­ст­ву­ет ог­ром­ный «Вид Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря», ис­пол­нен­ный совместно с бра­том (за­кон­че­на в 1744 году).