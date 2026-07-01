ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский гравёр.
Сын Ф. Е. Зубова, брат И. Ф. Зубова. Учился сначала в иконописной мастерской Оружейной палаты у Т. И. Филатьева (1689-1690 годы) и Г. Т. Зиновьева (с 1690 года), а затем - в Гравировальной палате у А. Шхонебека (с 1699 года). В 1704-1705 годах находился в распоряжении Турецкой комиссии, уточнявшей границы и изготовлявшей карты после заключения мира с Турцией. С 1706 года работал в Оружейной палате. В 1711 году переехал в Санкт-Петербург, где работал до 1727 года (вместе с П. Пикартом) старшим мастером гравировальной мастерской при Санкт-Петербургской типографии.
Лучший русский гравёр первой половины XVIII века, Зубов наиболее полно выразил дух Петровской эпохи, когда карты и планы сражений, изображения баталий, завоёванных городов и победных фейерверков гравировались немедленно по следам событий (преимущественно в технике офорта), раздавались в армии, продавались «везде на Москве и в городех», рассылались Петром I за границу в виде «презентов». Таковы листы «Книги Марсовой» (1712-1714 годы), «Свадьба Петра I и Екатерины в Зимнем дворце… в 1712 году» (1712 год), «Баталия Полтавская» (1714 год, совместно с Пикартом), «Морское сражение у мыса Гангут» (1715 год), «Сражение при Гренгаме» (1721 год).
Зубова можно назвать и основоположником «петербургской видописи», родоначальником ведуты в русском искусстве. Он посвятил новой столице многие листы, включая огромную «Панораму Петербурга» (гравюра резцом, 1716 год), точно фиксирующую облик молодого города (гравюра печаталась с 8 досок; одновременно было напечатано 11 «малых видов» Санкт-Петербурга, исполненных Зубовым и А. И. Ростовцевым). В произведениях Зубова аксонометричное изображение архитектуры и пейзажа сочетается с элементами прямой перспективы.
В 1732 году вернулся в Москву и последние два десятилетия своей жизни провёл, выполняя заказы Синодальной типографии, гравируя карты для «Атласа Всероссийской империи» и вырезая медные доски для печати гербовой бумаги. О вынужденной архаичности языка его последних работ свидетельствует огромный «Вид Соловецкого монастыря», исполненный совместно с братом (закончена в 1744 году).