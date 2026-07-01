ЗУБЦОВ
ЗУБЦОВ - город в России, в южной части Тверской области, центр Зубцовского района.
Население 7,1 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Волга (пристань) при впадении в неё реки Вазуза. Железнодорожная станция.
Возник во 2-й половине XII века на месте восточнославянского поселения X-XI веков. Древнее городище Зубцов - типичное мысовое укрепление (площадь 5,3 га); с напольной стороны было защищено валом высотой до 5,5 м и рвом глубиной до 3,5 м. По мнению российского археолога Э. А. Рикмана, торгово-ремесленный посад сложился в XII-XIII веках (археологически не выявлен). Благодаря удачному расположению на юге Тверской земли город непосредственно контролировал участок пути на месте слияния Волги и её правых притоков - рек Вазуза и Осуга.
В 1216 году разорён войсками новгородского князя Мстислава Мстиславича Удатного. В 1245 году под Зубцовым владимиро-суздальские князья разгромили литовские войска, разорившие русские земли вплоть до реки Протва. В 1368 году и 1375 году Зубцов дважды захватывался войсками великого князя владимирского Дмитрия Ивановича во время его войн с великим князем тверским Михаилом Александровичем. В 1426 году великий князь тверской Борис Александрович выделил Зубцов в удел племяннику - князю Ивану Юрьевичу, при котором наступил краткий расцвет города. Князь пользовался редким для своего времени правом чеканки собственной монеты. С 1450-х годов зубцов вновь в составе Тверского великого княжества.
Не позднее начала XIV века город, наряду с Тверью, Кашином и Городком (позднее - Старица), стал местом сбора таможенных пошлин в Тверском княжестве (упоминаются в литовско-тверских соглашениях 1427, 1449 и 1483 годов со ссылкой «по давному»). Об экономических связях Зубцова в XIV-XV веках свидетельствуют редкие для этих мест находки пражских грошей, дирхемов хана Тохтамыша чеканки 1380 года, медные и серебряные монеты великого князя тверского Ивана Михайловича и его брата кашинского князя Василия Михайловича (первая треть XV века).
С 1485 года Зубцов находился в составе удела московских Рюриковичей - великого князя московского Ивана Ивановича Молодого (1485-1489 годы), а затем его брата - князя Василия Ивановича (будущего великого князя московского Василия III Ивановича) (1489-1492 годы). При Василии Ивановиче Зубцов делился на половины и отдавался вместе с близлежащими слободами и станами на 1 год в кормление его служилым людям с правом суда местных бояр, детей боярских и вольных слуг. В 1492 году был включён в состав великокняжеских владений. В 1503 году Зубцов вместе с близлежащими волостями, путями, сёлами и «со всеми пошлинами» был завещан Иваном III в удел его сыну - князю Дмитрию Ивановичу Жилке (1504-1521 годы).
По данным актов XVI века, в Зубцове продолжали действовать «мытчики» и «разъездчики». Дети боярские Зубцова и его уезда, происходившие из знатных тверских боярских фамилий, входили в состав Государева двора и служили «из Зубцова» по дворовому списку. Зубцов неоднократно разорялся в Смутное время, в т. ч. в 1609 году в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. Значение крепости потерял в конце XVII века. В 1708-1719 годах уездный город Смоленской губернии, в 1719-1727 годах - Санкт- Петербургской губернии, в 1727-1775 годах - Новгородской губернии, в 1775-1922 годах - Тверской губернии (до 1796 года Тверское наместничество).
С постройкой Вышневолоцкой водной системы (открыта для навигации в 1709 год) Зубцов стал важным перевалочным пунктом на пути из Смоленска в Санкт-Петербург. В конце XIX века крупный центр торговли льном. В 1901 году через город прошла Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога. В 1922-1929 годах в составе Тверской губернии, в 1929-1935 годах районный центр Западной области, в 1935-1963 годах и с 1965 года - Калининской (с 1991 года - Тверской) области. В Великую Отечественную войну Зубцов был оккупирован германскими войсками с 11.10.1941 года по 23.08.1942 года. Освобождён в ходе Ржевско-Сычёвской операции 1942 года.
Сохранились: классицистический Успенский собор (1801 год), бывшая городская усадьба Крымовых (конец XIX - начало XX веков). Филиал (1988 год) Тверского государственного объединённого музея.
Заводы: «Зубцовский машиностроительный центр» (оборудование по первичной переработке автомобильных покрышек и др.), машиностроительный (в т. ч. диски автомобильных колёс), ремонтно-механический (металлические контейнеры, различное оборудование для коммунального хозяйства). Предприятия пищевой промышленности.