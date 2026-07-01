ЗУБЦОВ

ЗУБЦОВ - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Твер­ской области, центр Зуб­цов­ско­го района.

Население 7,1 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Вол­га (при­стань) при впа­де­нии в неё реки Ва­зу­за. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник во 2-й половине XII века на мес­те восточнославянского по­се­ле­ния X-XI веков. Древ­нее го­ро­ди­ще Зубцов - ти­пич­ное мы­со­вое ук­ре­п­ле­ние (площадь 5,3 га); с на­поль­ной сто­ро­ны бы­ло за­щи­ще­но ва­лом высотой до 5,5 м и рвом глу­би­ной до 3,5 м. По мне­нию российского ар­хео­ло­га Э. А. Рик­ма­на, тор­го­во-ре­мес­лен­ный по­сад сло­жил­ся в XII-XIII веках (ар­хео­ло­ги­че­ски не вы­яв­лен). Бла­го­да­ря удач­но­му рас­по­ло­же­нию на юге Твер­ской зем­ли го­род не­по­сред­ст­вен­но кон­тро­ли­ро­вал уча­сток пу­ти на мес­те слия­ния Вол­ги и её пра­вых при­то­ков - рек Ва­зу­за и Осу­га.

В 1216 году ра­зо­рён вой­ска­ми нов­го­род­ско­го князя Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го. В 1245 году под Зубцовым вла­ди­ми­ро-суз­даль­ские кня­зья раз­гро­ми­ли ли­товские вой­ска, ра­зо­рив­шие русские зем­ли вплоть до реки Про­тва. В 1368 году и 1375 году Зубцов два­ж­ды за­хва­ты­вал­ся вой­ска­ми великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча во вре­мя его войн с великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем. В 1426 году великий князь твер­ской Бо­рис Алек­сан­д­ро­вич вы­де­лил Зубцов в удел пле­мян­ни­ку - князю Ива­ну Юрь­е­ви­чу, при ко­то­ром на­сту­пил крат­кий рас­цвет го­ро­да. Князь поль­зо­вал­ся ред­ким для сво­его вре­ме­ни пра­вом че­кан­ки собственной мо­не­ты. С 1450-х годов зубцов вновь в со­ста­ве Твер­ско­го великого кня­жест­ва.

Не позд­нее начала XIV века город, на­ря­ду с Тве­рью, Ка­ши­ном и Го­род­ком (позд­нее - Ста­ри­ца), стал ме­стом сбо­ра та­мо­жен­ных по­шлин в Твер­ском княжестве (упо­ми­на­ют­ся в ли­товско-твер­ских со­гла­ше­ни­ях 1427, 1449 и 1483 годов со ссыл­кой «по дав­но­му»). Об эко­но­мических свя­зях Зубцова в XIV-XV веках сви­де­тель­ст­ву­ют ред­кие для этих мест на­ход­ки праж­ских гро­шей, дир­хе­мов ха­на Тох­та­мы­ша че­кан­ки 1380 года, мед­ные и се­реб­ря­ные мо­не­ты великого князя твер­ско­го Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча и его бра­та ка­шин­ско­го князя Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча (первая треть XV века).

С 1485 года Зубцов на­хо­дил­ся в со­ста­ве уде­ла московских Рю­ри­ко­ви­чей - великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го (1485-1489 годы), а за­тем его бра­та - князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (бу­ду­ще­го великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча) (1489-1492 годы). При Ва­си­лии Ива­но­ви­че Зубцов де­лил­ся на по­ло­ви­ны и от­да­вал­ся вме­сте с близ­ле­жа­щи­ми сло­бо­да­ми и ста­на­ми на 1 год в корм­ле­ние его слу­жи­лым лю­дям с пра­вом су­да ме­ст­ных бо­яр , де­тей бо­яр­ских и воль­ных слуг. В 1492 году был вклю­чён в со­став ве­ли­ко­кня­же­ских вла­де­ний. В 1503 году Зубцов вме­сте с близ­ле­жа­щи­ми во­лос­тя­ми, пу­тя­ми, сё­ла­ми и «со все­ми по­шли­на­ми» был за­ве­щан Ива­ном III в удел его сы­ну - князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу Жил­ке (1504-1521 годы).

По дан­ным ак­тов XVI века, в Зубцове про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать «мыт­чи­ки» и «разъ­езд­чи­ки». Де­ти бо­яр­ские Зубцова и его уез­да, про­ис­хо­див­шие из знат­ных твер­ских бо­яр­ских фа­ми­лий, вхо­ди­ли в со­став Го­су­да­ре­ва дво­ра и слу­жи­ли «из Зуб­цо­ва» по дво­ро­во­му спи­ску. Зубцов не­од­но­крат­но ра­зо­рял­ся в Смут­ное вре­мя, в т. ч. в 1609 году в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. Зна­че­ние кре­по­сти по­те­рял в конце XVII века. В 1708-1719 годах уезд­ный го­род Смо­лен­ской губернии, в 1719-1727 годах - Санкт- Пе­тер­бург­ской губернии, в 1727-1775 годах - Нов­го­род­ской губернии, в 1775-1922 годах - Твер­ской губернии (до 1796 года Твер­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

С по­строй­кой Выш­не­во­лоц­кой вод­ной сис­те­мы (от­кры­та для на­ви­га­ции в 1709 год) Зубцов стал важ­ным пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том на пу­ти из Смо­лен­ска в Санкт-Пе­тер­бург. В конце XIX века круп­ный центр тор­гов­ли льном. В 1901 году че­рез город про­шла Мо­с­ков­ско-Вин­да­во-Ры­бин­ская железная дорога. В 1922-1929 годах в со­ста­ве Твер­ской губернии, в 1929-1935 годах рай­он­ный центр За­пад­ной области, в 1935-1963 годах и с 1965 года - Ка­ли­нин­ской (с 1991 года - Твер­ской) области. В Великую Отечественную вой­ну Зубцов был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 11.10.1941 года по 23.08.1942 года. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Ржев­ско-Сы­чёв­ской опе­ра­ции 1942 года.

Со­хра­ни­лись: клас­си­ци­стический Ус­пен­ский со­бор (1801 год), бывшая городская усадь­ба Кры­мо­вых (конец XIX - начало XX веков). Фи­ли­ал (1988 год) Твер­ско­го государственного объ­е­ди­нён­но­го му­зея.

За­во­ды: «Зуб­цов­ский ма­ши­но­строи­тель­ный центр» (обо­ру­до­ва­ние по пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ке ав­то­мо­биль­ных по­кры­шек и др.), ма­ши­но­строи­тель­ный (в т. ч. дис­ки ав­то­мо­биль­ных ко­лёс), ре­монт­но-ме­ха­ни­че­ский (ме­тал­лические кон­тей­не­ры, различное обо­ру­до­ва­ние для ком­му­наль­но­го хозяйства). Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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