«ЗУБAТОВЩИНА»

«Зубатовщина» («полицейский социализм») — в историографии название системы мероприятий по организации легальных профессиональных союзов рабочих под патронатом полиции.

Разработанная и осуществляемая в 1901—1903 начальником Московского охранного отделения С. В. Зубатовым (1864—1917). Идея «полицейского социализма» заключалась в том, чтобы перехватить руководство рабочим движением у революционных партий и направить его в сугубо экономическое русло, сделав безопасным для монархического строя. Первой среди зубатовских организаций стало созданное в мае 1901 московское «Общество взаимопомощи рабочих механического производства». К концу 1901 в Москве возникла целая сеть районных собраний фабрично-заводских рабочих, деятельность которых координировалась «Советом рабочих механического производства», находившимся под контролем зубатовской агентуры. В собраниях велась активная культурно-просветительская работа, к которой Зубатову удалось привлечь университетскую профессуру (академика И. И. Янжула, профессора И. Х. Озерова и других видных экономистов), правых публицистов и церковных деятелей (Л. А. Тихомирова, В. А. Грингмута, Ф. Н. Орнатского, Г. А. Гапона и др.). Благодаря поддержке московского обер-полицмейстера Д. Ф. Трепова и генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича зубатовские профсоюзы в 1902 охватили важнейшие отрасли промышленности города. В трудовых конфликтах с предпринимателями они при содействии полицейских властей эффективно отстаивали интересы рабочих, что способствовало росту их популярности и пополнению рядов. Революционеры практически утратили влияние на рабочий класс в Москве.

Однако после перевода Зубатова из Москвы в центральный аппарат министерства внутренних дел его рабочие организации лишились административного ресурса и быстро пришли в упадок. Попытки Зубатова распространить опыт московских организаций в Санкт-Петербурге, а также, используя структуры Независимой еврейской рабочей партии, — в Минске, Киеве и Одессе наталкивались на возрастающее сопротивление со стороны министерства финансов, решительно вставшего на защиту интересов капиталистов. Участие некоторых зубатовских союзов во всеобщей забастовке на юге России летом 1903 повлекло отставку и ссылку Зубатова, а созданные им организации были либо распущены, либо ограничивались в дальнейшем культурно-просветительской деятельностью.

Лит.: Айнзафт С. Зубатовщина и гапоновщина. М., 1925; Козьмин Б. П. С. В. Зубатов и его корреспонденты. М.–Л., 1928; Корелин А. П. Русский «полицейский социализм» (зубатовщина) // Вопросы истории. 1968. № 10. С. 41—58; Овченко Ю. Ф. Сергей Васильевич Зубатов // Вопросы истории. 2005. № 8. С. 47—67; Его же. Философия «полицейского социализма» // Вопросы истории. 1998. № 11—12. С. 96—104; Сухоруких А. В. «Полицейский социализм» в России в начале ХХ века. С. В. Зубатов. Воронеж, 2013.