ЗУБАЛОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЗУБАЛОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ (Леван-Иосиф) - российский пред­при­ни­ма­тель, бла­го­тво­ри­тель.

Совместно с брать­я­ми Сте­па­ном, Пет­ром и Яко­вом унас­ле­до­вал от от­ца Кон­стан­ти­на Яков­ле­ви­ча Зу­ба­ло­ва [? 26.03(08.04).1901 года] неф­тя­ные про­мыс­лы в Ба­кин­ской губернии, ру­ко­во­дил се­мей­ным де­лом. Вслед за от­цом, за­ве­щав­шим около 100 тысяч рублей ка­то­лическим церк­вам и учеб­ным за­ве­де­ни­ям в го­ро­дах Го­ри, Ку­таи­си и Тиф­лис, Зубалов так­же стал бла­го­тво­ри­те­лем. Он по­жерт­во­вал городскому об­щественному управ­ле­нию Тиф­ли­са особ­няк (стои­мо­стью 100 тысяч рублей) для раз­ме­ще­ния в нём на­род­но­го до­ма (1908 год) и ка­пи­тал в 100 тысяч рублей для уст­рой­ст­ва дет­ской боль­ни­цы (1909 год).

Ре­гу­ляр­но жерт­во­вал сред­ст­ва Обществу по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся сту­ден­там Московского университета и многим дру­гим бла­го­тво­рительным уч­ре­ж­де­ни­ям, отдельным ну­ж­даю­щим­ся, про­све­ти­тель­ным об­ще­ст­вам, учеб­ным за­ве­де­ни­ям, хра­мам, мо­на­сты­рям. Пе­ре­дал городмкому об­щественному уп­рав­ле­нию Мо­ск­вы 8,7 тысяч рублей в 1910 году для вы­да­чи 29 городским по­пе­чи­тель­ст­вам о бед­ных по 300 рублей, а по­сле на­ча­ла в 1914 году Первой ми­ро­вой вой­ны – 450 тысяч рублей на по­мощь вои­нам и их семь­ям. В конце 1890-х годов ув­лёк­ся кол­лек­цио­ни­ро­ва­ни­ем пред­ме­тов древнерусского искусства, со­би­рал так­же кар­ти­ны русских и западноев­ропеских ху­дож­ни­ков, гра­фи­ку, го­бе­ле­ны, фар­фор, пред­ме­ты при­клад­но­го искусства.

В 1917-1918 годах на­след­ни­ки Зубалова пе­ре­да­ли Ру­мян­цев­ско­му му­зею в Мо­ск­ве со­б­ран­ные им кол­лек­ции (ны­не наи­бо­лее цен­ные экс­по­на­ты хра­нят­ся в ГМИИ ), а так­же усадь­бу Зу­ба­ло­вых в Мо­ск­ве, став­шую фи­ли­аль­ным от­де­ле­ни­ем му­зея (в 1922 году пре­об­ра­зо­ва­но в Центральное государственное хра­ни­ли­ще му­зей­ных фон­дов). На бывшей да­че Зубалова близ деревни Кол­чу­га и села Усо­во Зве­ни­го­род­ско­го уезда, ре­к­ви­зи­ро­ван­ной у его на­след­ни­ков по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, жи­ли И. В. Ста­лин (до 1932 года) и ряд др. вид­ных боль­ше­ви­ков.