ЗУ-РАЙДAН

Зу-Райдан — один из двух (наряду с Саба) главных племенных союзов и государственных образований древней Юго-Зап. Аравии, составлявших ядро государства Химйар со столицей в Зафаре.

Оборот «Саба’ и зу-Райдан» обозначал территорию, за контроль над которой боролись между собой цари обоих государств. Свою власть они декларировали в титуле mlksb’w drydn — «царь Саба’ и зу-Райдана». Подъем з-Р. относится к концу II в. до н. э. Двойная титулатура царей Саба’ и Химйара упоминается в «Перипле Эритрейского моря» (40—70 н. э.). С IV в. н. э., когда под власть Химйара попала практически вся территория Южн. Аравии, царский титул расширился и стал четырехчастным: «царь Саба’ и зу-Райдана, и Хадрамаута, и Йаманата».

Лит.: Müller W.W. Himyar // Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 15. Stuttgart, 1991. S. 303—331.