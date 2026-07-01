ЗУ-Н-НУН АЛЬ-МИСРИ

ЗУ-Н-НУН АЛЬ-МИСРИ - арабский ми­стик , пред­ста­ви­тель ран­не­го су­физ­ма.

Ро­дил­ся в се­мье ну­бий­ца, мно­го стран­ст­во­вал, по­се­тив цен­тры ис­лам­ско­го мис­ти­циз­ма в Мек­ке, Да­ма­ске, Ан­ти­охии. Изу­чал ме­ди­ци­ну, ал­хи­мию, ма­гию. Б. ч. жиз­ни про­вёл в Каи­ре, где его ввёл в су­физм шейх Са­дун. Как про­тив­ник му­та­зи­ли­тов за­клю­чён в тюрь­му в Ба­гда­де, от­ку­да не­за­дол­го до смер­ти был ос­во­бо­ж­дён ха­ли­фом аль-Му­та­вак­ки­лем (847-861 годы), ко­то­ро­го пле­ни­ло крас­но­ре­чие и бла­го­чес­тие Зу-н-Нун аль-Мисри.

Пер­вым дал су­фий­ское оп­ре­де­ле­ние гно­си­са (ма­ри­фа), ото­жде­ст­в­ляя его с экс­та­зом (ваджд) и лю­бо­вью (хубб) к Бо­гу. По­чи­та­ет­ся так­же соз­да­те­лем уче­ния о «сто­ян­ках и со­стоя­ни­ях» (ма­ка­мат ва-ах­валь) на пу­ти мис­ти­ка. Его идеи име­ли мно­го при­вер­жен­цев при жиз­ни и по­сле смер­ти, бы­ли под­хва­че­ны по­сле­дую­щи­ми по­ко­ле­ния­ми су­фи­ев, для ко­то­рых он стал не­пре­ре­кае­мым ав­то­ри­те­том и но­си­те­лем муд­ро­сти. Из 15 при­пи­сы­вае­мых ему со­чи­нений со­хра­ни­лись нра­во­учи­тель­ные и тео­соф­ские из­ре­че­ния, про­по­ве­ди и сти­хи.