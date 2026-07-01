ЗУ-Н-НУН АЛЬ-МИСРИ
ЗУ-Н-НУН АЛЬ-МИСРИ - арабский мистик, представитель раннего суфизма.
Родился в семье нубийца, много странствовал, посетив центры исламского мистицизма в Мекке, Дамаске, Антиохии. Изучал медицину, алхимию, магию. Б. ч. жизни провёл в Каире, где его ввёл в суфизм шейх Садун. Как противник мутазилитов заключён в тюрьму в Багдаде, откуда незадолго до смерти был освобождён халифом аль-Мутаваккилем (847-861 годы), которого пленило красноречие и благочестие Зу-н-Нун аль-Мисри.
Первым дал суфийское определение гносиса (марифа), отождествляя его с экстазом (ваджд) и любовью (хубб) к Богу. Почитается также создателем учения о «стоянках и состояниях» (макамат ва-ахваль) на пути мистика. Его идеи имели много приверженцев при жизни и после смерти, были подхвачены последующими поколениями суфиев, для которых он стал непререкаемым авторитетом и носителем мудрости. Из 15 приписываемых ему сочинений сохранились нравоучительные и теософские изречения, проповеди и стихи.