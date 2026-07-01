«ЗРИТЕЛЬ»

«ЗРИТЕЛЬ» - российский литературный жур­нал.

Вы­хо­дил в Санкт-Пе­тер­бур­ге еже­ме­сяч­но с февраля по декабрь 1792 года. Бо́ль­шая часть ма­те­риа­лов на­пи­са­на из­да­те­ля­ми - А. И. Клу­ши­ным, И. А. Кры­ло­вым и П. А. Пла­виль­щи­ко­вым. На­зван­ный по ана­ло­гии с английским журналом «Зри­тель» («The Spectator», 1711-1714 годы) Дж. Ад­ди­со­на и Р. Сти­ла, «Зритель» при­дер­жи­вал­ся са­ти­ри­ко-нра­во­учительного на­прав­ле­ния, вы­смеи­вал рас­то­чи­тель­ность, не­ве­же­ст­во, сле­до­ва­ние иностранной мо­де и т. п. В стать­ях Пла­виль­щи­ко­ва («Не­что о вро­ж­дён­ном свой­ст­ве душ рос­сий­ских», «Те­атр» и др.) ста­вил­ся во­прос о национальных чер­тах русского на­ро­да и са­мо­быт­но­сти русской литературы и искусства. В «Зрителе» опуб­ли­ко­ва­ны по­весть «Ка­иб» и па­ро­дий­ная «По­хваль­ная речь в па­мять мо­ему де­душ­ке…» Кры­ло­ва, са­ти­рические очер­ки «Порт­ре­ты» Клу­ши­на и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)