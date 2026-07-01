«ЗРИТЕЛЬ»
«ЗРИТЕЛЬ» - российский литературный журнал.
Выходил в Санкт-Петербурге ежемесячно с февраля по декабрь 1792 года. Бо́льшая часть материалов написана издателями - А. И. Клушиным, И. А. Крыловым и П. А. Плавильщиковым. Названный по аналогии с английским журналом «Зритель» («The Spectator», 1711-1714 годы) Дж. Аддисона и Р. Стила, «Зритель» придерживался сатирико-нравоучительного направления, высмеивал расточительность, невежество, следование иностранной моде и т. п. В статьях Плавильщикова («Нечто о врождённом свойстве душ российских», «Театр» и др.) ставился вопрос о национальных чертах русского народа и самобытности русской литературы и искусства. В «Зрителе» опубликованы повесть «Каиб» и пародийная «Похвальная речь в память моему дедушке…» Крылова, сатирические очерки «Портреты» Клушина и др.